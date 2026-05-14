जम्मू-कश्मीर कैबिनेट का बड़ा फैसला: श्रीनगर में 361 करोड़ की कचरा प्रबंधन परियोजना और हज़रतबल अस्पताल के आधुनिकीकरण को मंजूरी

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर सरकार ने श्रीनगर के अचान में एक आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की स्थापना और हज़रतबल अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

जम्मू और कश्मीर की मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य की राजधानी श्रीनगर के बुनियादी ढांचे और स्वच्छता व्यवस्था को सुधारने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक का सबसे मुख्य आकर्षण अचान इलाके में प्रस्तावित एक विशाल एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना को दी गई मंजूरी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 361 करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट को स्वीकृति प्रदान की है। यह परियोजना न केवल श्रीनगर शहर के कचरा निपटान की समस्या का स्थायी समाधान करेगी, बल्कि इसे वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस संयंत्र की क्षमता 800 टन प्रति दिन होगी, जिसका अर्थ है कि शहर से निकलने वाले कचरे का एक बड़ा हिस्सा अब वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संसाधित किया जा सकेगा। वर्तमान समय में शहरीकरण की तीव्र गति और जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण कचरे का प्रबंधन एक गंभीर चुनौती बन गया है। इस परियोजना के माध्यम से कचरे के संग्रह, पृथक्करण और उपचार के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी और शहर के निवासियों के लिए एक स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण तैयार होगा। यह कदम श्रीनगर को एक स्मार्ट और टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन से न केवल भूजल प्रदूषण कम होगा, बल्कि लैंडफिल साइट्स पर बढ़ते दबाव को भी नियंत्रित किया जा सकेगा, जो लंबे समय में शहर के पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। स्वच्छता के साथ-साथ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद ने श्रीनगर मास्टर प्लान 2035 के तहत बफर जोन की पाबंदियों में ढील देते हुए सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हज़रतबल के अपग्रेडेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि यह अस्पताल परियोजना पिछले कई वर्षों से बफर जोन के कड़े नियमों और प्रशासनिक बाधाओं के कारण अधर में लटकी हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय नागरिकों और मरीजों को उचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब इस मंजूरी के बाद, अस्पताल के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा और वहां आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की स्थापना होगी। इसमें एक उन्नत ब्लड बैंक की सुविधा, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और विभिन्न गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेष उपचार केंद्र शामिल होंगे। इस निर्णय से न केवल हज़रतबल और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा, बल्कि मुख्य अस्पतालों पर मरीजों का बोझ भी कम होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण से आम जनता के जीवन स्तर में सुधार आएगा और आपातकालीन स्थितियों में समय पर उपचार उपलब्ध हो सकेगा। यह कदम दर्शाता है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास में आने वाली तकनीकी और कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए तत्पर है ताकि जनता को समय पर लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में लिए गए ये निर्णय जम्मू-कश्मीर में समग्र विकास और सार्वजनिक कल्याण की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। कचरा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं का एक साथ सुधार करना यह दर्शाता है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है। श्रीनगर जैसे संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र में, जहाँ प्रकृति का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, वहां वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का होना अनिवार्य है ताकि नदियों और मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर, प्राथमिक और उप-जिला स्तर के अस्पतालों का आधुनिकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा केवल बड़े शहरों के केंद्रों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग और हर इलाके तक पहुंचे। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि शहरी नियोजन के नए मानक भी स्थापित होंगे। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जहाँ विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकें। आने वाले समय में इस तरह के निवेश और नीतिगत बदलाव राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। यह पहल भविष्य के शहरी विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करेगी, जिससे अन्य जिलों में भी इसी तरह के आधुनिक सुधार लागू किए जा सकेंगे.

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जम्मू-कश्मीर कैबिनेट उमर अब्दुल्ला ठोस कचरा प्रबंधन श्रीनगर मास्टर प्लान 2035 हज़रतबल अस्पताल

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