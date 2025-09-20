जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान जारी, उधमपुर में मुठभेड़ में जवान शहीद, आतंकियों की तलाश जारी

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर और अन्य क्षेत्रों में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। उधमपुर में मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया, जबकि डोडा और किश्तवाड़ में भी आतंकियों की तलाश जारी है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अभियानों में आतंकवादियों के मारे जाने और हथियारों की बरामदगी की खबरें हैं। PoK में हमलों के बाद आतंकी खैबर में ठिकाने बना रहे हैं।

उधमपुर में आतंकियों के साथ जारी मुठभेड़ के बीच, सुरक्षा बल ों ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी रखा है। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में शुक्रवार को आतंकवाद ियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुआ एक जवान शनिवार सुबह शहीद हो गया। यह मुठभेड़ दूदू-बसंतगढ़ और डोडा के भद्रवाह में सोजधार के जंगलों में हो रही है। शुक्रवार शाम को सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान, छिपे हुए जैश-ए-मोहम्मद के 2-3 आतंकवाद ियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी। मुठभेड़ वाले इलाके को रातभर

कड़ी घेराबंदी में रखा गया था। शनिवार सुबह, सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। उधमपुर और डोडा दोनों तरफ से ड्रोन और खोजी कुत्तों से लैस फोर्स को आतंकवादियों की तलाश में लगाया गया है। आतंकवादियों की तलाश में एक ऑपरेशन किश्तवाड़ में भी चलाया गया, जहां शुक्रवार रात से आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इससे पहले, 8 सितंबर को कुलगाम में ऑपरेशन गुड्‌डर के दौरान हुई एक मुठभेड़ में दो जवान शहीद हो गए थे। इनमें कैथल के लांसनायक नरेंद्र सिंधु और उत्तर प्रदेश के पैरा कमांडो प्रभात गौड़ का नाम शामिल था। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी मारे गए थे। इनमें से एक शोपियां का रहने वाला आमिर अहमद डार और दूसरा विदेशी आतंकवादी रहमान भाई था। आमिर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और सितंबर 2023 से सक्रिय था। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी 14 आतंकवादियों की सूची में यह भी शामिल था।\26 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हुई एक मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे। उनमें से एक की पहचान बागू खान के रूप में हुई, जिसे 'ह्यूमन GPS' कहा जाता था। सुरक्षा बलों को दशकों से इसकी तलाश थी क्योंकि वह 1995 से 100 से अधिक घुसपैठ की कोशिशों में शामिल था। 1 से 12 अगस्त तक श्रीनगर से लगभग 70 किलोमीटर दूर कुलगाम में ऑपरेशन अखल नामक एक ऑपरेशन चलाया गया। इसमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक आतंकवादी मारा गया। इसकी पहचान पुलवामा निवासी हारिस डार के रूप में हुई थी। जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर पुलिस (JKP) के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान हथियारों का एक जखीरा बरामद किया। सेना के अनुसार, बरामद हथियारों में एक AK-47 राइफल, चार AK मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड और अन्य हथियार शामिल हैं।\जैश-हिजबुल के आतंकी अब खैबर में ठिकाने बना रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों पर हमलों के बाद आतंकवादी डर गए हैं। अब जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन खैबर पख्तूनख्वा में अपने नए ठिकाने बना रहे हैं। भारतीय सेना के सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आतंकी संगठन PoK को अब भारतीय हमलों के कारण असुरक्षित मानते हैं। इसलिए, अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके उनके लिए सुरक्षित ठिकाना बन गए हैं। इसके अतिरिक्त, कासगंज के 24 गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और धर्मशाला के धौलाधार में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। अन्य समाचारों में, केजरीवाल की सीट पर नाम काटे जाने के मामले में आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया, जिसे निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है। शिपिंग-पोर्ट से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा और लोथल में NMHC का जायजा लिया जाएगा। मौसम विभाग ने 16 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है और गाजियाबाद में आज सुबह से मौसम साफ रहा। इसके अतिरिक्त, लापता परिजनों के बारे में बताया गया है कि बच्चे अपने माता-पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि परिवार वालों ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है





