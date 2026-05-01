जम्मू में पुल गिरने से कई लोग दबे, जोजिला पास में हिमस्खलन, बिहार में मौसम का कहर

जम्मू के बनतालाब में पुल गिरने से 5-7 लोग मलबे में दबे, बचाव कार्य जारी। जोजिला पास में हिमस्खलन में कई वाहन फंसे, एक ड्राइवर फंसा। बिहार में भारी बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित, हीटवेव अलर्ट जारी।

जम्मू के बनतालाब में एक हृदयविदारक घटना में, एक पुल के गिरने से 5 से 7 लोगों के मलबे में दबने की आशंका है। यह दुर्घटना शुक्रवार को हुई और इसके तुरंत बाद पुलिस, सेना और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अब तक, एक मजदूर को मलबे से सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा के अनुसार, अभी भी 4 मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। विधायक शर्मा ने इस घटना के पीछे संभावित कारण बताते हुए कहा कि यह पुल काफी पुराना था और इसकी नींव कमजोर हो गई थी। पुल की नींव को मजबूत करने के लिए टेंडर जारी किया गया था और मरम्मत का काम शुरू हो चुका था। उनका मानना है कि खुदाई के दौरान, ऊपर से गुजर रहे किसी वाहन के भार के कारण पुल गिर गया। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सकेगा। सेना और पुलिस दोनों ही टीमें मिलकर फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं और हर संभव प्रयास कर रही हैं। यह घटना क्षेत्र में शोक की लहर ला गई है और लोग फंसे हुए मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस दुर्घटना ने पुराने बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मरम्मत की आवश्यकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू -कश्मीर में एक और प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचाई है। जोजिला पास के शैतान नाला क्षेत्र में शनिवार को एक हिमस्खलन ( एवलांच ) हुआ, जिसमें कई वाहन 8 फीट से अधिक बर्फ में दब गए। एक टैंकर ड्राइवर हिमस्खलन में फंसा हुआ है और उसे बचाने के लिए सैन्य अधिकारियों ने तुरंत रेस्क्यू टीमों को घटनास्थल पर भेज दिया है। टीमें बर्फ हटाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। यह पिछले 28 दिनों में जोजिला पास में हुआ दूसरा हिमस्खलन है। इससे पहले, 28 मार्च को हुए हिमस्खलन में 7 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। यह घटना क्षेत्र में हिमस्खलन की बढ़ती आवृत्ति और इसके खतरों को उजागर करती है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बचाव कार्य में कठिनाई हो रही है, लेकिन टीमें हर हाल में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं, बिहार में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गोपालगंज में अस्पतालों और मोहल्लों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बेगूसराय में ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद गर्मी से कुछ राहत मिली है, लेकिन तापमान अभी भी 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके कारण हीटवेव (लू) का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। बिहार में मौसम की यह अनिश्चितता लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार और स्थानीय प्रशासन दोनों ही स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुल मिलाकर, यह एक चुनौतीपूर्ण समय है और लोगों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की मार से निपटने के लिए तैयार रहना होगा.

जम्मू के बनतालाब में एक हृदयविदारक घटना में, एक पुल के गिरने से 5 से 7 लोगों के मलबे में दबने की आशंका है। यह दुर्घटना शुक्रवार को हुई और इसके तुरंत बाद पुलिस, सेना और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अब तक, एक मजदूर को मलबे से सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा के अनुसार, अभी भी 4 मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। विधायक शर्मा ने इस घटना के पीछे संभावित कारण बताते हुए कहा कि यह पुल काफी पुराना था और इसकी नींव कमजोर हो गई थी। पुल की नींव को मजबूत करने के लिए टेंडर जारी किया गया था और मरम्मत का काम शुरू हो चुका था। उनका मानना है कि खुदाई के दौरान, ऊपर से गुजर रहे किसी वाहन के भार के कारण पुल गिर गया। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सकेगा। सेना और पुलिस दोनों ही टीमें मिलकर फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हुई हैं और हर संभव प्रयास कर रही हैं। यह घटना क्षेत्र में शोक की लहर ला गई है और लोग फंसे हुए मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस दुर्घटना ने पुराने बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मरम्मत की आवश्यकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर में एक और प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचाई है। जोजिला पास के शैतान नाला क्षेत्र में शनिवार को एक हिमस्खलन (एवलांच) हुआ, जिसमें कई वाहन 8 फीट से अधिक बर्फ में दब गए। एक टैंकर ड्राइवर हिमस्खलन में फंसा हुआ है और उसे बचाने के लिए सैन्य अधिकारियों ने तुरंत रेस्क्यू टीमों को घटनास्थल पर भेज दिया है। टीमें बर्फ हटाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। यह पिछले 28 दिनों में जोजिला पास में हुआ दूसरा हिमस्खलन है। इससे पहले, 28 मार्च को हुए हिमस्खलन में 7 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। यह घटना क्षेत्र में हिमस्खलन की बढ़ती आवृत्ति और इसके खतरों को उजागर करती है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बचाव कार्य में कठिनाई हो रही है, लेकिन टीमें हर हाल में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं, बिहार में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गोपालगंज में अस्पतालों और मोहल्लों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बेगूसराय में ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद गर्मी से कुछ राहत मिली है, लेकिन तापमान अभी भी 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके कारण हीटवेव (लू) का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और गर्मी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी है। बिहार में मौसम की यह अनिश्चितता लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सरकार और स्थानीय प्रशासन दोनों ही स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कुल मिलाकर, यह एक चुनौतीपूर्ण समय है और लोगों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम की मार से निपटने के लिए तैयार रहना होगा





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