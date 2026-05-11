जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात: राज्य के दर्जे और शासन व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें राज्य के पूर्ण दर्जे की बहाली, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

जम्मू-कश्मीर की वर्तमान राजनीति क और प्रशासनिक स्थिति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक उच्च स्तरीय औपचारिक बैठक की। इस मुलाकात का प्राथमिक उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के भविष्य और वहां की शासन व्यवस्था को अधिक सुचारू और जनहितैषी बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना था। जब मुख्यमंत्री से यह महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि क्या वह इस बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग प्रमुखता से उठाएंगे, तो उन्होंने बहुत ही संतुलित तरीके से उत्तर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल एक विशेष मुद्दे तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि वह राज्य की बेहतरी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण, लंबित और संवेदनशील विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि राज्य का दर्जा बहाल होना एक जटिल संवैधानिक और राजनीति क प्रक्रिया हो सकती है और यह संभव नहीं है कि केवल एक मुलाकात के परिणाम स्वरूप यह कार्य तुरंत संपन्न हो जाए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि यह कार्य केवल एक बैठक से संभव होता, तो संभवतः यह बहुत पहले ही किया जा चुका होता, फिर भी वह इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष पूरी मजबूती और तर्क के साथ रखेंगे ताकि जनता की आकांक्षाएं पूरी हो सकें। बैठक के अलावा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में शराब की बिक्री और उसके प्रतिबंध को लेकर अपने बयानों पर उपजे विवाद पर भी विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक विविधतापूर्ण समाज में अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं और व्यक्तिगत विश्वास होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि शराब की दुकानें उन लोगों की सुविधा के लिए संचालित होती हैं जिनके लिए इसका सेवन करना उनकी धार्मिक मान्यताओं या व्यक्तिगत विश्वासों के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं शराब के सेवन की अनुमति नहीं देतीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री और प्रशासक के तौर पर वह व्यक्तिगत पसंद और सामाजिक-धार्मिक सीमाओं के बीच एक उचित संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों, विशेषकर पीडीपी पर गंभीर आरोप लगाया कि वे उनके बयानों को जानबूझकर तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं ताकि आम जनता के बीच भ्रम पैदा किया जा सके और सरकार की छवि को धूमिल किया जा सके। गांदरबल में दिए गए अपने बयान का संदर्भ देते हुए उन्होंने पुनः दोहराया कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं, वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से ऐसा करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि ये दुकानें ऐसी जगहों पर स्थित न हों जहां से क्षेत्र के युवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े या वे गुमराह हों। मंत्रिपरिषद के विस्तार और मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वर्तमान सरकार का कामकाज पूरी तरह से सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से चल रहा है, और इस समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल का विस्तार एक अत्यंत रणनीतिक निर्णय होता है, जिसे केवल उचित समय और परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही किया जाना चाहिए। चूंकि अगला विधानसभा चुनाव अभी साढ़े तीन साल दूर है, इसलिए उनके पास शासन को व्यवस्थित करने और सही टीम का चयन करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें विस्तार की आवश्यकता महसूस होगी, वह अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के साथ गहन चर्चा करेंगे और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने विपक्ष से यह प्रश्न किया कि वे इस सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर इतने अधिक चिंतित क्यों हैं, जबकि सरकार पूरी तरह से जनहित के कार्यों और विकास योजनाओं को लागू करने में व्यस्त है। अंत में, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रमों और संवेदनशील स्थितियों के दौरान दूरसंचार सेवाओं, विशेषकर इंटरनेट को नियंत्रित करने के अधिकार देने के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने अपनी स्पष्ट सहमति व्यक्त की। उन्होंने इस निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था का संपूर्ण प्रभार उपराज्यपाल के पास होता है, इसलिए आपातकालीन स्थितियों में दूरसंचार संबंधी अधिकार उनके पास होना न केवल उचित है बल्कि आवश्यक भी है। उन्होंने कहा कि यह कदम न तो किसी व्यापारिक नियम का उल्लंघन करता है और न ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सुरक्षा कारणों से या किसी बड़ी अनहोनी को रोकने के लिए मोबाइल फोन या इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका आदेश गृह विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जो सीधे तौर पर उपराज्यपाल की प्रशासनिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी गहराई से समझाया कि सुरक्षा संबंधी कठोर निर्णय, जैसे कि बल प्रयोग करना या संचार सेवाओं को बाधित करना, शासन के राजनीति क हिस्से की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन कार्यों में राज्य सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं होती और यह पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों की विशेषज्ञता और उपराज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है.

जम्मू-कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक उच्च स्तरीय औपचारिक बैठक की। इस मुलाकात का प्राथमिक उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के भविष्य और वहां की शासन व्यवस्था को अधिक सुचारू और जनहितैषी बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना था। जब मुख्यमंत्री से यह महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि क्या वह इस बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग प्रमुखता से उठाएंगे, तो उन्होंने बहुत ही संतुलित तरीके से उत्तर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल एक विशेष मुद्दे तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि वह राज्य की बेहतरी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण, लंबित और संवेदनशील विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि राज्य का दर्जा बहाल होना एक जटिल संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया हो सकती है और यह संभव नहीं है कि केवल एक मुलाकात के परिणाम स्वरूप यह कार्य तुरंत संपन्न हो जाए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि यह कार्य केवल एक बैठक से संभव होता, तो संभवतः यह बहुत पहले ही किया जा चुका होता, फिर भी वह इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष पूरी मजबूती और तर्क के साथ रखेंगे ताकि जनता की आकांक्षाएं पूरी हो सकें। बैठक के अलावा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में शराब की बिक्री और उसके प्रतिबंध को लेकर अपने बयानों पर उपजे विवाद पर भी विस्तृत स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक विविधतापूर्ण समाज में अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं और व्यक्तिगत विश्वास होते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि शराब की दुकानें उन लोगों की सुविधा के लिए संचालित होती हैं जिनके लिए इसका सेवन करना उनकी धार्मिक मान्यताओं या व्यक्तिगत विश्वासों के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं शराब के सेवन की अनुमति नहीं देतीं, लेकिन एक मुख्यमंत्री और प्रशासक के तौर पर वह व्यक्तिगत पसंद और सामाजिक-धार्मिक सीमाओं के बीच एक उचित संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों, विशेषकर पीडीपी पर गंभीर आरोप लगाया कि वे उनके बयानों को जानबूझकर तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं ताकि आम जनता के बीच भ्रम पैदा किया जा सके और सरकार की छवि को धूमिल किया जा सके। गांदरबल में दिए गए अपने बयान का संदर्भ देते हुए उन्होंने पुनः दोहराया कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं, वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से ऐसा करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि ये दुकानें ऐसी जगहों पर स्थित न हों जहां से क्षेत्र के युवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े या वे गुमराह हों। मंत्रिपरिषद के विस्तार और मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वर्तमान सरकार का कामकाज पूरी तरह से सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से चल रहा है, और इस समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल का विस्तार एक अत्यंत रणनीतिक निर्णय होता है, जिसे केवल उचित समय और परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही किया जाना चाहिए। चूंकि अगला विधानसभा चुनाव अभी साढ़े तीन साल दूर है, इसलिए उनके पास शासन को व्यवस्थित करने और सही टीम का चयन करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें विस्तार की आवश्यकता महसूस होगी, वह अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के साथ गहन चर्चा करेंगे और उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने विपक्ष से यह प्रश्न किया कि वे इस सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर इतने अधिक चिंतित क्यों हैं, जबकि सरकार पूरी तरह से जनहित के कार्यों और विकास योजनाओं को लागू करने में व्यस्त है। अंत में, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रमों और संवेदनशील स्थितियों के दौरान दूरसंचार सेवाओं, विशेषकर इंटरनेट को नियंत्रित करने के अधिकार देने के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने अपनी स्पष्ट सहमति व्यक्त की। उन्होंने इस निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था का संपूर्ण प्रभार उपराज्यपाल के पास होता है, इसलिए आपातकालीन स्थितियों में दूरसंचार संबंधी अधिकार उनके पास होना न केवल उचित है बल्कि आवश्यक भी है। उन्होंने कहा कि यह कदम न तो किसी व्यापारिक नियम का उल्लंघन करता है और न ही जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सुरक्षा कारणों से या किसी बड़ी अनहोनी को रोकने के लिए मोबाइल फोन या इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका आदेश गृह विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जो सीधे तौर पर उपराज्यपाल की प्रशासनिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी गहराई से समझाया कि सुरक्षा संबंधी कठोर निर्णय, जैसे कि बल प्रयोग करना या संचार सेवाओं को बाधित करना, शासन के राजनीतिक हिस्से की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन कार्यों में राज्य सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं होती और यह पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों की विशेषज्ञता और उपराज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

उमर अब्दुल्ला अमित शाह जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा गृह मंत्रालय

United States Latest News, United States Headlines