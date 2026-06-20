जम्म‑कश्मीर सरकार द्वारा लगभग 23 हज़र सरकारी नौकरयों का आउटसोर्सग विवाद और विपक्ष के आरोप पर विस्तत समीक्षा

जम्म‑कश्मीर के कैपटल गवर्नस में अब तक 23 हज़र से अधिक सरकारी पद को आउटसोर्स करने के फैसले पर गहरा बहस चल रही है। दो साल की अवधि में 29 प्रमुख विभाग ने अनुबंध के आधार पर कुल लगभग 23 हज़र नौकरयों के शन अधिकतम आउटसोर्सग का आधार तैयार किया। इस प्रक्रिया में सुरक्षा, परशम, स्वच्छता, आईटी समर्थन, चालक, प्लबर आदि कई पद को निजी कंपनयों के नाम पर नियुक्त किया गया। इस प्रक्रिया में 6 518 पद को जम्म और श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज व स्वास्थ्य सेवा निदशलय में सुरक्षा व स्वच्छता के लिये आउटसोर्स किया गया। सार्वजनिक परिवहन निगम (आरटीसी) ने भी 888 ड्रइवर व कडकर को आउटसोर्स किया। इन सभी नियुक्तयों को ई‑गवर्नस मार्कटपस (जम‑जीईएम) पोर्टल के माध्यम से ई‑टडरग के आधार पर किया जाता है। निवदमध्ये सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनयों को अनुबंध सौप जाता है। अधिकांश कॉनकर जम्म‑कश्मीर में ही रहते हैं, परतु अन्य राज्यों की कंपनयों को भी कॉल किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत अस्पताल की सेवओं का भुगतान अस्पताल विकास निध से प्राप्त शुल्क के आधार पर किया जाता है। इससे लागत में कमी और दक्षता में सुधार का दावा किया गया। सरकार का यही कहना है कि यह नियमित पद का विकल्प नहीं, बल्कि एक सहयोग मॉडल है। उन्होंने यह भी बताया कि 2025‑26 के बजट में आउटसोर्सग पर लगभग 62.

65 करोड़ रुपये खर्च किए गये थे। वपक्षय दबव के बावजूद, नेशनल कॉन्फस के प्रवक्ता इमरन नबी डर ने यह रख रखा कि 'चतुर्थ श्रणी' के पद को आउटसोर्स करने की परपरा सरकार के गठन से पहले भी अस्तत्व में थी। विपक्ष के प्रमुख नेता, पीपल कॉन्फस के चेयरमन सजद गनी लन ने सभा में यह जोर दिया कि यह नीति 'बेकार रोजगार के रास्त निकाल रही है' और 'यवा वर्ग को नौकरी मिलने का अवसर कम कर रही है'। युवा नेता वहीद उर रहमान और विधायक अवनश चौधरी ने भी 'बरजगरी के बीच आउटसोर्सग नीति की समीक्षा करो' की अपल की। उन्होंने सवाल उठया कि क्या निजी कंपनयों की ताकत बढ़ कर 'बकडर भर्ती' का रास्त खोला जा रहा है। इस दौर की नतगत चर्चा के दौरान, सरकार ने लागत घटने और चल रहे घाट वाले विभाग की सहयत में कुशलता लने के तर्क को आगे बढ़या। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आउटसोर्सग सरकार की नागरिक सेवओं में परशम को सदढ़ करती है। परन्त कई नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह अनश्चितता पैदा कर रही है और औपचारक पद की प्रकति को कम कर रही है। इस विषय पर सामाजिक मांग बढ़ती जा रही हैं। नतीजतन, जम्म‑कश्मीर की नौकरयों की आउटसोर्सग पर बहस ऊची चाल में है। सर्वसम्मति के बावजूद, इस नीति का समाज और सरकार दोनों पर स्थयी प्रभाव देख जा सकते हैं। आने वाले महीनों में सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह पारदर्शता, निषक्षता और रोजगार सजन के बीच संतलन स्थापित कर एक उपयुक्त समाधान निकाल





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