जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने दो लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज और जालसाजी का उपयोग करके सरकारी सेवा की अवधि बढ़ाई और अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त किए।

जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने दो लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आरोप: फर्जी दस्तावेज और जालसाजी से सरकारी सेवा की अवधराज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर ने सरकारी सेवा की अवधि अवैध रूप से बढ़ाने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज और जालसाजी से तैयार प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल करने के मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है। आधिकारिक बयान के अनुसार बांडीपोरा जिले के राखी शिलवट निवासी गुलाम मोहम्मद भट पुत्र मोहम्मद जवाद भट तथा असदुल्लाह भट पुत्र हाजी गुलाम अहमद भट के खिलाफ एफआइआर रणबीर दंड संहिता की धारा 420, 468 और 471 के तहत दर्ज की गई थी। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अपनी वास्तविक शैक्षणिक योग्यता को छिपाकर खुद को अशिक्षित दर्शाया और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर की। जांच के अनुसार, उन्होंने कथित रूप से फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर अपनी जन्मतिथि में बदलाव करवाया, जिसके चलते उनकी सेवा पुस्तिका (सर्विस रिकार्ड) में गलत प्रविष्टियां दर्ज हो गईं। जांच में यह भी पाया गया कि इस कथित हेरफेर के माध्यम से आरोपियों ने अपनी सरकारी सेवा अवधि को अवैध रूप से बढ़ाया और अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त किए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। जांच पूरी होने के बाद क्राइम ब्रांच ने मामले की चार्जशीट सक्षम न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुम्बल के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, जहां अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस बीच, आर्थिक अपराध शाखा ने आम जनता से आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों के प्रति सतर्क रहने और ऐसे अपराधों की सूचना तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर, क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर को देने की अपील की है। बयान में कहा गया है कि आर्थिक धोखाधड़ी के पीड़ित अपनी शिकायतें आर्थिक अपराध शाखा के आधिकारिक ईमेल पते पर भी भेज सकते हैं, ताकि उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके.

जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने दो लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आरोप: फर्जी दस्तावेज और जालसाजी से सरकारी सेवा की अवधराज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर ने सरकारी सेवा की अवधि अवैध रूप से बढ़ाने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज और जालसाजी से तैयार प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल करने के मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है। आधिकारिक बयान के अनुसार बांडीपोरा जिले के राखी शिलवट निवासी गुलाम मोहम्मद भट पुत्र मोहम्मद जवाद भट तथा असदुल्लाह भट पुत्र हाजी गुलाम अहमद भट के खिलाफ एफआइआर रणबीर दंड संहिता की धारा 420, 468 और 471 के तहत दर्ज की गई थी। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अपनी वास्तविक शैक्षणिक योग्यता को छिपाकर खुद को अशिक्षित दर्शाया और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर की। जांच के अनुसार, उन्होंने कथित रूप से फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर अपनी जन्मतिथि में बदलाव करवाया, जिसके चलते उनकी सेवा पुस्तिका (सर्विस रिकार्ड) में गलत प्रविष्टियां दर्ज हो गईं। जांच में यह भी पाया गया कि इस कथित हेरफेर के माध्यम से आरोपियों ने अपनी सरकारी सेवा अवधि को अवैध रूप से बढ़ाया और अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त किए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। जांच पूरी होने के बाद क्राइम ब्रांच ने मामले की चार्जशीट सक्षम न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुम्बल के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, जहां अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस बीच, आर्थिक अपराध शाखा ने आम जनता से आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों के प्रति सतर्क रहने और ऐसे अपराधों की सूचना तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर, क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर को देने की अपील की है। बयान में कहा गया है कि आर्थिक धोखाधड़ी के पीड़ित अपनी शिकायतें आर्थिक अपराध शाखा के आधिकारिक ईमेल पते पर भी भेज सकते हैं, ताकि उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके





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जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच आर्थिक अपराध शाखा फर्जी दस्तावेज जालसाजी सरकारी सेवा अवैध रूप से बढ़ाई

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