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जम्मू में वन भूमि पर 12,510 कनाल अतिक्रमण

मकबा्य मभसर News

जम्मू में वन भूमि पर 12,510 कनाल अतिक्रमण
मभसरबाय नपिसतलि ऎर
📆25-05-2026 11:19:00
📰Dainik Jagran
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📊News: 38% · Publisher: 53%

जम्मू में वन भूमि पर 12,510 कनाल अतिक्रमण हो गया है, जिसमें संगठित भूमि माफिया और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। वन विभाग ने 996 अतिक्रमणकारियों की सूची पाई है, जिन्होंने वन भूमि पर पक्के और कच्चे निर्माण कर रखे हैं।

जम्मू में 12,510 कनाल वन भूमि पर अवैध कब्जा हो गया है, जिसमें संगठित भूमि माफिया और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। वन विभाग ने 996 अतिक्रमणकारियों की सूची पाई है, जिन्होंने वन भूमि पर पक्के और कच्चे निर्माण कर रखे हैं।वन विभाग के सूत्रों के अनुसार इन अवैध कब्जों के पीछे एक संगठित भूमि माफिया सक्रिय है, जो प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से वन भूमि को समतल कर बेचने का काम कर रहा है। वर्षों से चले आ रहे कई अवैध कब्जे आज तक बरकरार हैं, जो तथा सख्त कार्रवाई के सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं।वन विभाग ने टीन शेड को भी अस्थायी निर्माण की श्रेणी में रखा है, जबकि कच्चे ढांचों की श्रेणी में कुल्हा, झोंपड़ी, अस्थायी शेड और अन्य अस्थायी निर्माण आते हैं।वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण के बीच वन विभाग की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बिना वैध अनुमति के की गई ऐसी रेवेन्यू एंट्रियां न केवल अतिक्रमण को बढ़ावा देती हैं, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं.

जम्मू में 12,510 कनाल वन भूमि पर अवैध कब्जा हो गया है, जिसमें संगठित भूमि माफिया और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। वन विभाग ने 996 अतिक्रमणकारियों की सूची पाई है, जिन्होंने वन भूमि पर पक्के और कच्चे निर्माण कर रखे हैं।वन विभाग के सूत्रों के अनुसार इन अवैध कब्जों के पीछे एक संगठित भूमि माफिया सक्रिय है, जो प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत से वन भूमि को समतल कर बेचने का काम कर रहा है। वर्षों से चले आ रहे कई अवैध कब्जे आज तक बरकरार हैं, जो तथा सख्त कार्रवाई के सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं।वन विभाग ने टीन शेड को भी अस्थायी निर्माण की श्रेणी में रखा है, जबकि कच्चे ढांचों की श्रेणी में कुल्हा, झोंपड़ी, अस्थायी शेड और अन्य अस्थायी निर्माण आते हैं।वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण के बीच वन विभाग की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बिना वैध अनुमति के की गई ऐसी रेवेन्यू एंट्रियां न केवल अतिक्रमण को बढ़ावा देती हैं, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती हैं

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मभसर बाय नपि सतलि ऎर ालुनपि पऴनीट नदपाय

 

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