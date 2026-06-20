जम्म राज्यसभा चुनाव पर रणनीति की समीक्षा कर रहा है

इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी की हार के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जम्म ने अपनी चुनाव रणनीति की समीक्षा शुरू कर दी है। पार्टी का दावा है कि उसके सभी विधायक गठबंधन के निर्देश पर वोट करने में सफल रहे, लेकिन क्रॉस-वोटिंग के कारण एक प्रत्याशी की हार हुई। अब महागठबंधन स्तर पर नतीजों का विश्लेषण किया जाएगा।
जम्म के महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि पार्टी के सभी 34 विधायकों ने गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डाला. उन्होंने सं details दिया कि वह खुद पार्टी एजेंट के रूप में पूरे मतदान के दौरान मतदान केंद्र में मौजूद थे और पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे थे.
राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के एक प्रत्याशी की हार के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जम्म ने अपनी रणनीति की समीक्षा शुरू कर दी है. पार्टी ने दावा किया कि उसके सभी विधायक एकजुट थे और गठबंधन के निर्देश पर शत-प्रतिशत मतदान किया. जम्म के महासचिव ने कहा कि पार्टी के सभी 34 विधायकों ने गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डाला.
वह खुद पार्टी एजेंट के रूप में पूरे मतदान के दौरान मतदान केंद्र में मौजूद थे और पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे थे. पार्टी ने गठबंधन दलों की कई बैठकें लीं, मतदान की रणनीति बनाई और विधायकों को प्रोसेस समझाने के लिए मॉक ड्रिल भी कराई। इतनी तैयारी के बावजूद एक प्रत्याशी की हार अपेक्षा के अनुरूप नहीं है.
राज्यसभा चुनाव में जम्म और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था। जम्म के बैद्यनाथ राम जीते लेकिन कांग्रेस के प्रणव झा निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी से हार गए। नाथवानानी को एनडीए ने समर्थन दिया था। क्रॉस वोटिंग के कारण परिमल नाथवानानी की जीत हुई। इस हार के लिए कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के आरजेडी और सीपीएम (एल) लिबरेशन को जिम्मेदार ठहराया था। महासचिव ने स्पष्ट किया कि अब महागठबंधन स्तर पर राज्यसभा नतीजों की समीक्षा होगी। देखा जाएगा कि किन कारणों से अपेक्षित नतीजा नहीं मिला ताकि भविष्य में इन कमियों को दूर कर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को और मजबूट बनाया जा सके। जम्म का जोर इस बात पर रहा कि पार्टी के अंदर कोई क्रॉस-वोटिंग नहीं हुई। अब गेंद गठबंधन के दूसरे घटक दलों के पाले में है कि हार की असली वजह क्या रही
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