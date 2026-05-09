जयदीप अहलावत ने अपनी अगली फिल्म 'दलदल' की घोषणा की

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat) ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है। फिल्म का नाम ‘दलदल’ रखा गया है और सुदेश त्रिवेनी इसके डायरेक्टर हैं। शुक्रवार को अभिनेता ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में वे को डल्दल में फंसा दिखाया गया है जो फिल्म के टाइटल से बिल्कुल मेल खाता है। डायरेक्टर ने फिल्म का पहला पोस्टर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया। दिलीप अहलावत ने अपने कैप्शन में लिखा, ‘इस दलदल में तुम सब भी फंसोगे।’ इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat) ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है। सुरेश त्रिवेनी इसके डायरेक्टर हैं और फिल्म का नाम ' दलदल ' रखा गया है। शुक्रवार को अभिनेता ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया। जयदीप अहलावत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो पोस्टर शेयर किया है उसमें उन्हें दलदल में फंसा दिखाया गया है जो फिल्म के टाइटल से बिल्कुल मेल खाता है। पोस्टर शेयर करते हुए जयदीप ने लिखा, इस दलदल में तुम सब भी फंसोगे!

इस फिल्म में अजय देवगन मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। अजय देवगन ने इसमें विजय सालगांवकर का किरदार निभाते नजर आएंगे। विजय एक साधारण, मध्यमवर्गीय परिवार से आता है, जो हिंसा से नहीं, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति, बुद्धिमत्ता और अपने परिवार के प्रति अटूट प्रेम से हर कठिनाई का डटकर सामना करता है। कई शहरों में हो रही शूटिंग विजय सालगांवकर पर्दे पर एक ऐसे पिता के रूप में उभरे, जिन्होंने अपनी बुद्धि और भावनात्मक शक्ति से हर मुश्किल का डटकर सामना किया





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