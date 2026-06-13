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जयपुर: पति और प्रेमी की मिलीभगत में युवक की हत्या, दोनों गिरफ्तार

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जयपुर: पति और प्रेमी की मिलीभगत में युवक की हत्या, दोनों गिरफ्तार
जयपुर हत्यात्रिवेणी नगर पुलियापति प्रेमी मिलीभगत
📆13-06-2026 15:13:00
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जयपुर शिप्रापथ थाना में त्रिवेणी नगर पुलिया के नीचे युवक की हत्या का मामला सुनसान है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जाँच पूरी तरह से प्रेम संबंधों के चलते दोनों ने मिलकर युवक की हत्या की साजिश रची थी।

जयपुर शिप्रापथ थाना क्षेत्र में त्रिवेणी नगर पुलिया के नीचे एक युवक की हत्या का मामला सुनसान कर दिया गया था। पुलिस ने गंभीर खोज के बाद मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को इस सानीखेज हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जाँच के दौरान पता चला कि पत्नी और उसका प्रेमी प्रेम संबंधों के चलते मिलकर युवक की हत्या की साजिश रचे थे। आरोपी मोनू चौधरी ने मृतक महेश को शराब पिलाकर फिर बजरी मंडी की ओर ले जाकर उसे हथियार से हानि पहुंचाकर हत्या कर दिया। हत्या के बाद आरोपी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से साथी आरती को सूचना दी और बाइक की मदद से भागने की कोशिश की। पुलिस ने कई CCTV कैमरों की फुटेज जाँच कर आरोपी का पता लगाया और उसे रिंग रोड क्षेत्र से गिरफ्तार किया। थानाप्रभारी महेन्द्र सिंह ने बताया कि आरती और मोनू के बीच लगभग तीन वर्षों से प्रेम संबंध चल रहे थे। महेश को इस बात की जानकारी होने पर उसने पत्नी को मोनू से संपर्क रखने से मना कर दिया था। आरती ने मोनू को 1200 रुपए दिए और महेश को शराब पिलाकर रास्ते से हटाने का निर्देश दिया। पुलिस के अनुसार मृतक महेश पिछले कुछ दिनों से मोनू चौधरी के साथ शराब पार्टी करता रहा था। मामला सुनसान है और पुलिस जाँच जारी है.

जयपुर शिप्रापथ थाना क्षेत्र में त्रिवेणी नगर पुलिया के नीचे एक युवक की हत्या का मामला सुनसान कर दिया गया था। पुलिस ने गंभीर खोज के बाद मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को इस सानीखेज हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। जाँच के दौरान पता चला कि पत्नी और उसका प्रेमी प्रेम संबंधों के चलते मिलकर युवक की हत्या की साजिश रचे थे। आरोपी मोनू चौधरी ने मृतक महेश को शराब पिलाकर फिर बजरी मंडी की ओर ले जाकर उसे हथियार से हानि पहुंचाकर हत्या कर दिया। हत्या के बाद आरोपी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से साथी आरती को सूचना दी और बाइक की मदद से भागने की कोशिश की। पुलिस ने कई CCTV कैमरों की फुटेज जाँच कर आरोपी का पता लगाया और उसे रिंग रोड क्षेत्र से गिरफ्तार किया। थानाप्रभारी महेन्द्र सिंह ने बताया कि आरती और मोनू के बीच लगभग तीन वर्षों से प्रेम संबंध चल रहे थे। महेश को इस बात की जानकारी होने पर उसने पत्नी को मोनू से संपर्क रखने से मना कर दिया था। आरती ने मोनू को 1200 रुपए दिए और महेश को शराब पिलाकर रास्ते से हटाने का निर्देश दिया। पुलिस के अनुसार मृतक महेश पिछले कुछ दिनों से मोनू चौधरी के साथ शराब पार्टी करता रहा था। मामला सुनसान है और पुलिस जाँच जारी है

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