जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदी फरार, सुरक्षा में बड़ी चूक

जयपुर की सेंट्रल जेल से दो कैदी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। जेल प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा में चूक के कारण यह घटना हुई। पुलिस ने कैदियों की तलाश शुरू कर दी है और जांच जारी है।

जयपुर की सेंट्रल जेल , जिसे हाई सिक्योरिटी जेल के नाम से जाना जाता है, से शनिवार सुबह दो कैदी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए. यह घटना आज सुबह साढ़े तीन बजे की है. चोरी के आरोप में बंद अनस और नवल किशोर ने जेल की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए भागने में सफलता हासिल की. दोनों कैदियों ने जेल की दीवार पर चढ़ने के लिए गार्डन पाइप का इस्तेमाल किया. इससे पहले, उन्होंने बाथरूम की खिड़की में लगी सलाखों को एक औजार से काटकर रास्ता बनाया और फिर जेल की दीवार फांदकर भाग निकले.

घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह कैदियों की गिनती की गई. दोनों कैदी अनस और नवल किशोर चोरी के मामलों में इस हफ्ते जेल पहुंचे थे और दोनों नशे के आदी थे. घटना सामने आते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और लापरवाही बरतने वाले जेल कर्मचारियों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है. जयपुर पुलिस दोनों कैदियों की तलाश के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है. जयपुर जेल प्रशासन ने दोनों कैदियों की तस्वीरें जारी कर दी हैं. जयपुर सेंट्रल जेल प्रशासन की यह बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि हाल ही में जयपुर सेंट्रल जेल से अपराधियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और अब कैदियों का भागना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है कि आखिर जेल में मोबाइल के खेल के बाद अब कैदी जेल की दीवारों को लांघकर भाग रहे हैं. \यह घटना जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. जेल प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा में कमियों के कारण अपराधियों को भागने का मौका मिला. जेल के अंदर मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं का पहुंचना भी एक बड़ी समस्या है, जो सुरक्षा व्यवस्था को और कमजोर करती है. इस घटना के बाद जेल प्रशासन को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है. पुलिस की जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कैदियों को भागने में किसने मदद की और क्या जेल के अंदर से कोई साजिश रची गई थी. इस घटना ने एक बार फिर से जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है और प्रशासन को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि कैदी जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे कर रहे थे और क्या उन्होंने भागने की योजना पहले से ही बना ली थी.\इस घटना के बाद, पूरे शहर में पुलिस अलर्ट पर है और फरार कैदियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें कैदियों के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. जयपुर सेंट्रल जेल प्रशासन ने कहा है कि वह घटना की जांच कर रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने जेल प्रशासन और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं और भविष्य में जेलों की सुरक्षा को कैसे मजबूत करते हैं. यह घटना इस बात का भी संकेत है कि हमें जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और अपराधियों को भागने से रोकने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है





