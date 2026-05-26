जयपुर के प्रमुख चौराहों का रूपांतरण: ट्रैफ़िक पुलिस ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

ट्रैफ़िक पुलिस ने जयपुर के मुख्य चौराहों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। अधिकारियों को प्रत्येक चौराहे की निगरानी, अवैध होर्डिंग्स हटाने, संकेतकों का नवीनीकरण और रात्री सुरक्षा हेतु रिफ्लेक्टर्स लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जयपुर शहर में ट्रैफ़िक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और चौराहों को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ट्रैफ़िक पुलिस ने एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस पहल के अंतर्गत शहर के मुख्य चौराहों की देखरेख की जिम्मेदारी सीधे पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई है, जिससे प्रत्येक अधिकारी को एक-एक चौराहे की स्थिति पर नज़र रखने, सुधारात्मक उपायों को लागू करने और नियमित रूप से प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है। डिप्टी चेयरमैन (ट्रैफ़िक) योगेश गोयल ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए, जिसमें अधिकारीगण को चौराहे की वर्तमान स्थिति, अवैध होर्डिंग्स, कचरा अतिक्रमण और संकेतक-सम्बंधी समस्याओं की निरंतर निगरानी करने और समय-समय पर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रक्रिया में लापरवाही या कार्य में देरी पाई जाने पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि ट्रैफ़िक जाम, दुर्घटनाओं और चालक‑सुरक्षा संबंधी जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके। अभियान की शुरुआत में सबसे प्राथमिक कार्य चौराहों के आस‑पास लगे अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनरों को हटाना है। इन वस्तुओं से न केवल ड्राइवरों का ध्यान भटकता है, बल्कि दृश्यता में बाधा उत्पन्न हो कर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। नगर निगम के सहयोग से विशेष टास्क‑फ़ोर्स ने इन होर्डिंग्स को तेज़ी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही, प्रमुख मार्गों पर स्थित ट्रैफ़िक संकेतकों की स्थिति का भी गहन निरीक्षण किया जा रहा है; जहाँ संकेतक खराब, धुंधले या क्षतिग्रस्त पाए जाते हैं, वहाँ नए चमकीले बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। रात के समय सड़क सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने हेतु डिवाइडरों पर रिफ्लेक्टर पट्टियों की नई लकीरें और रोड मार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वाहन चालकों को उचित लेन‑बदलाव और मोड़ लेने में मदद मिलेगी। सौंदर्यपूर्ण पहलू को भी महत्व दिया जा रहा है। डिवाइडरों, रेलिंगों और चौराहे के आसपास की सड़कों की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य तेज़ी से आरम्भ हो चुके हैं, जिससे वह न केवल सुरक्षित बल्कि आकर्षक भी बनेंगे। साफ‑सुथरे और व्यवस्थित चौराहे चालक‑सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं; जब सड़क साफ़ होती है तो नियम‑पालन स्वाभाविक हो जाता है। इस विस्तृत योजना के तहत अतिक्रमण, मलबा और कचरे को क्रमशः हटाया जाएगा, जिससे मोड़ लेने में आसानपन आएगा और ट्रैफ़िक जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस प्रकार, अधिकारीगण की सक्रिय भागीदारी और निरंतर निरीक्षण के साथ, जयपुर के चौराहों की सूरत बदलने के साथ‑साथ यात्रियों को एक सुगम, सुरक्षित और सुहावना यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं.

जयपुर शहर में ट्रैफ़िक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और चौराहों को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ट्रैफ़िक पुलिस ने एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस पहल के अंतर्गत शहर के मुख्य चौराहों की देखरेख की जिम्मेदारी सीधे पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई है, जिससे प्रत्येक अधिकारी को एक-एक चौराहे की स्थिति पर नज़र रखने, सुधारात्मक उपायों को लागू करने और नियमित रूप से प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है। डिप्टी चेयरमैन (ट्रैफ़िक) योगेश गोयल ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए, जिसमें अधिकारीगण को चौराहे की वर्तमान स्थिति, अवैध होर्डिंग्स, कचरा अतिक्रमण और संकेतक-सम्बंधी समस्याओं की निरंतर निगरानी करने और समय-समय पर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रक्रिया में लापरवाही या कार्य में देरी पाई जाने पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ताकि ट्रैफ़िक जाम, दुर्घटनाओं और चालक‑सुरक्षा संबंधी जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके। अभियान की शुरुआत में सबसे प्राथमिक कार्य चौराहों के आस‑पास लगे अवैध होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनरों को हटाना है। इन वस्तुओं से न केवल ड्राइवरों का ध्यान भटकता है, बल्कि दृश्यता में बाधा उत्पन्न हो कर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। नगर निगम के सहयोग से विशेष टास्क‑फ़ोर्स ने इन होर्डिंग्स को तेज़ी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही, प्रमुख मार्गों पर स्थित ट्रैफ़िक संकेतकों की स्थिति का भी गहन निरीक्षण किया जा रहा है; जहाँ संकेतक खराब, धुंधले या क्षतिग्रस्त पाए जाते हैं, वहाँ नए चमकीले बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। रात के समय सड़क सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने हेतु डिवाइडरों पर रिफ्लेक्टर पट्टियों की नई लकीरें और रोड मार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वाहन चालकों को उचित लेन‑बदलाव और मोड़ लेने में मदद मिलेगी। सौंदर्यपूर्ण पहलू को भी महत्व दिया जा रहा है। डिवाइडरों, रेलिंगों और चौराहे के आसपास की सड़कों की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य तेज़ी से आरम्भ हो चुके हैं, जिससे वह न केवल सुरक्षित बल्कि आकर्षक भी बनेंगे। साफ‑सुथरे और व्यवस्थित चौराहे चालक‑सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं; जब सड़क साफ़ होती है तो नियम‑पालन स्वाभाविक हो जाता है। इस विस्तृत योजना के तहत अतिक्रमण, मलबा और कचरे को क्रमशः हटाया जाएगा, जिससे मोड़ लेने में आसानपन आएगा और ट्रैफ़िक जाम की समस्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस प्रकार, अधिकारीगण की सक्रिय भागीदारी और निरंतर निरीक्षण के साथ, जयपुर के चौराहों की सूरत बदलने के साथ‑साथ यात्रियों को एक सुगम, सुरक्षित और सुहावना यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं





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