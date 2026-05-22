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जयपुर में जेडीए का बड़ा एक्शन: नंदपुरी में आलीशान मकान और दुकानों सहित 134 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

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जयपुर में जेडीए का बड़ा एक्शन: नंदपुरी में आलीशान मकान और दुकानों सहित 134 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर
जयपुरजेडीएअतिक्रमणकारियों
📆22-05-2026 08:15:00
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जयपुर के नंदपुरी क्षेत्र में जेडीए की टीम ने अतिक्रमणकारियों के दुकान और मकानों पर बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की, जिसमें करीब 100 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। जेडीए की टीम ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाना शुरू किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान लोग अपने मकान और दुकानों से सामान निकलते भी नजर आए। पुलिस बल तैनात रहा और लोगों के विरोध जैसा स्थिति पर कंट्रोल के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया।

जयपुर में जेडीए का बड़ा एक्शन : जयपुर के नंदपुरी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के दुकान और मकान ों पर जेडीए का बुलडोजर गरजा। जेडीए की टीम ने करीब 100 से अधिक अवैध निर्माण ों को ध्वस्त किया। उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। जेडीए की टीम ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाना शुरू किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान लोग अपने मकान और दुकान ों से सामान निकलते भी नजर आए। पुलिस बल तैनात रहा और लोगों के विरोध जैसी स्थिति पर कंट्रोल के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया.

जयपुर में जेडीए का बड़ा एक्शन: जयपुर के नंदपुरी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के दुकान और मकानों पर जेडीए का बुलडोजर गरजा। जेडीए की टीम ने करीब 100 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। जेडीए की टीम ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाना शुरू किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ और जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान लोग अपने मकान और दुकानों से सामान निकलते भी नजर आए। पुलिस बल तैनात रहा और लोगों के विरोध जैसी स्थिति पर कंट्रोल के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया

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जयपुर जेडीए अतिक्रमणकारियों दुकान मकान बुलडोजर अवैध निर्माण नंदपुरी एक्शन बोझिल सठब्लॉक सड़क

 

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