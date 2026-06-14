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जयपुर एयरपोर्ट पर सेना का हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग, बीमार जवान को ग्रीन कॉरिडोर से आर्मी अस्पताल पहुँचाया

राजस्थान News

जयपुर एयरपोर्ट पर सेना का हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग, बीमार जवान को ग्रीन कॉरिडोर से आर्मी अस्पताल पहुँचाया
जयपुर एयरपोर्टसेना हेलीकॉप्टरमेडिकल इमरजेंसी
📆14-06-2026 08:44:00
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सूरतगढ़ से एयरलिफ्ट किया गया गंभीर रूप से बीमार जवान को त्वरित इलाज के लिए जयपुर का आर्मी अस्पताल ले जाया गया। एयरपोर्ट से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सुरक्षित रूप से पहुँचाने की vyavastha की गई।

जयपुर एयरपोर्ट पर सेना के हेलीकॉप्टर की एक मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गंभीर रूप से बीमार एक जवान को सूरतगढ़ से एयरलिफ्ट कर जयपुर लाया गया। हेलीकॉप्टर उतरते ही एंबुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसे आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया। सूरतगढ़ में तैनात सेना का एक जवान अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया था, जिसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत जयपुर लाया गया। बता दें कि जैसे ही हेलीकॉप्टर जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा, वहां पहले से तैयार एंबुलेंस और सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर आ गए। समय बचाने और जवान को बिना किसी देरी के अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रशासन ने एयरपोर्ट से लेकर मिलिट्री अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इसके बाद जवान को तुरंत आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। दुआओं का ब(`/`) यह कार्यक्रम सटीक समय पर पूरा किया गया, जिससे जवान के जीवन को बचाया जा सके। इस दौरान ही, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार की रात एक अलग घटना भी घटित हुई। जयपुर से जेद्दा (सऊदी अरब) जा रहे एक विमान से उड़ान भरते ही एक पक्षी टकरा गया। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने मुस्तैदी दिखाते हुए विमान को तुरंत वापस बुला लिया। सऊदी अरब की 'फ्लाइनास एयरलाइंस' का एक विमान शनिवार रात करीब 8:25 बजे हाजियों को लेकर जयपुर पहुंचा था। यात्रियों को छोड़ने के बाद, रात करीब 10:10 बजे इस खाली विमान ने वापस जेद्दा के लिए उड़ान भरी। लेकिन टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान से एक पक्षी टकरा गया। बर्ड हिट होते ही पायलट ने तुरंत इसकी सूचना एटीसी को दी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को वापस जयपुर उतारने का फैसला किया गया। उड़ान भरने के महज 30 मिनट बाद, रात 10:40 बजे विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा लिया गया। विमान के लैंड होते ही इंजीनियरों और तकनीकी टीम ने उसके विंग्स और इंजन की गहन जांच की। जब सुरक्षा मानकों के तहत सब कुछ सही पाया गया, तब जाकर विमान को दोबारा उड़ान भरने की मंजूरी मिली। इसके बाद रात 1:05 बजे विमान ने जेद्दा के लिए फिर से उड़ान भरी। विमान से पक्षी का टकराना बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे विमान के शीशे (विंडशील्ड) टूट सकते हैं या पक्षी इंजन में फंस सकता है। बर्ड हिट कितना नुकसान पहुंचाएगा, यह 4 बातों पर निर्भर करता है: पक्षी का वजन कितना है, पक्षी का आकार कितना बड़ा है, पक्षी की उड़ान भरने की गति (स्पीड) क्या है और पक्षी के उड़ने की दिशा कौन सी है.

जयपुर एयरपोर्ट पर सेना के हेलीकॉप्टर की एक मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गंभीर रूप से बीमार एक जवान को सूरतगढ़ से एयरलिफ्ट कर जयपुर लाया गया। हेलीकॉप्टर उतरते ही एंबुलेंस के जरिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसे आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया। सूरतगढ़ में तैनात सेना का एक जवान अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया था, जिसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत जयपुर लाया गया। बता दें कि जैसे ही हेलीकॉप्टर जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा, वहां पहले से तैयार एंबुलेंस और सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर आ गए। समय बचाने और जवान को बिना किसी देरी के अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रशासन ने एयरपोर्ट से लेकर मिलिट्री अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इसके बाद जवान को तुरंत आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। दुआओं का ब(`/`) यह कार्यक्रम सटीक समय पर पूरा किया गया, जिससे जवान के जीवन को बचाया जा सके। इस दौरान ही, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार की रात एक अलग घटना भी घटित हुई। जयपुर से जेद्दा (सऊदी अरब) जा रहे एक विमान से उड़ान भरते ही एक पक्षी टकरा गया। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने मुस्तैदी दिखाते हुए विमान को तुरंत वापस बुला लिया। सऊदी अरब की 'फ्लाइनास एयरलाइंस' का एक विमान शनिवार रात करीब 8:25 बजे हाजियों को लेकर जयपुर पहुंचा था। यात्रियों को छोड़ने के बाद, रात करीब 10:10 बजे इस खाली विमान ने वापस जेद्दा के लिए उड़ान भरी। लेकिन टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान से एक पक्षी टकरा गया। बर्ड हिट होते ही पायलट ने तुरंत इसकी सूचना एटीसी को दी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को वापस जयपुर उतारने का फैसला किया गया। उड़ान भरने के महज 30 मिनट बाद, रात 10:40 बजे विमान को जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा लिया गया। विमान के लैंड होते ही इंजीनियरों और तकनीकी टीम ने उसके विंग्स और इंजन की गहन जांच की। जब सुरक्षा मानकों के तहत सब कुछ सही पाया गया, तब जाकर विमान को दोबारा उड़ान भरने की मंजूरी मिली। इसके बाद रात 1:05 बजे विमान ने जेद्दा के लिए फिर से उड़ान भरी। विमान से पक्षी का टकराना बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे विमान के शीशे (विंडशील्ड) टूट सकते हैं या पक्षी इंजन में फंस सकता है। बर्ड हिट कितना नुकसान पहुंचाएगा, यह 4 बातों पर निर्भर करता है: पक्षी का वजन कितना है, पक्षी का आकार कितना बड़ा है, पक्षी की उड़ान भरने की गति (स्पीड) क्या है और पक्षी के उड़ने की दिशा कौन सी है

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जयपुर एयरपोर्ट सेना हेलीकॉप्टर मेडिकल इमरजेंसी ग्रीन कॉरिडोर आर्मी अस्पताल

 

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