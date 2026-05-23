जयपुर में दो मासूम बच्चों की कार से हुई मौत: जवाहर सर्कल से गलता गेट तक सड़क हादसा, आक्रोश व्यक्त

जयपुर में मासूम बच्चों की सड़क हादसों में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जवाहर सर्कल थाना क्षेत्र में एक दिन पहले 13 माह की बच्ची की कार से कुचलकर मौत होने के बाद शुक्रवार रात गलता गेट इलाके में भी हादसा हो गया। एक पिकअप गाड़ी ने रिवर्स लेते समय 18 माह की मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया।

जयपुर में मासूम बच्चों की सड़क हादसों में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जवाहर सर्कल थाना क्षेत्र में एक दिन पहले 13 माह की बच्ची की कार से कुचलकर मौत होने के बाद शुक्रवार रात गलता गेट इलाके में भी हादसा हो गया। यहां एक पिकअप गाड़ी ने रिवर्स लेते समय 18 माह की मासूम को कुचल दिया , जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया।पुलिस के अनुसार हादसा शुक्रवार रात करीब आठ बजे लाल मस्जिद के पीछे स्थित इलाके में हुआ। पिकअप चालक गोदाम पर फल-फ्रूट उतारने आया था। इसी दौरान गाड़ी को रिवर्स लेते समय वहां खेल रही मन्नत उसकी चपेट में आ गई। हादसे के बाद परिजन गंभीर हालत में बच्ची को तत्काल जेके लोन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।बच्ची के पिता आलम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वर्तमान में गलता गेट क्षेत्र में लाल मस्जिद के पीछे परिवार सहित रहते हैं.

जयपुर में मासूम बच्चों की सड़क हादसों में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जवाहर सर्कल थाना क्षेत्र में एक दिन पहले 13 माह की बच्ची की कार से कुचलकर मौत होने के बाद शुक्रवार रात गलता गेट इलाके में भी हादसा हो गया। यहां एक पिकअप गाड़ी ने रिवर्स लेते समय 18 माह की मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया।पुलिस के अनुसार हादसा शुक्रवार रात करीब आठ बजे लाल मस्जिद के पीछे स्थित इलाके में हुआ। पिकअप चालक गोदाम पर फल-फ्रूट उतारने आया था। इसी दौरान गाड़ी को रिवर्स लेते समय वहां खेल रही मन्नत उसकी चपेट में आ गई। हादसे के बाद परिजन गंभीर हालत में बच्ची को तत्काल जेके लोन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।बच्ची के पिता आलम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वर्तमान में गलता गेट क्षेत्र में लाल मस्जिद के पीछे परिवार सहित रहते हैं





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जयपुर मासूम बच्चों सड़क हादसा कुचल दिया मौके पर मौत आक्रोश व्यक्त

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