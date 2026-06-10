जयपुर पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट: दो साल से रिहायशी इलाके में चल रही थी मौत की फैक्ट्री, आठ लोगों की मौत

जयपुर के खोह नागोरियन क्षेत्र में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई। यह फैक्ट्री पिछले दो साल से घनी आबादी वाले इलाके में बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए चल रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी फरार हैं।
जयपुर के खोह नागोरियन थाना क्षेत्र के करीम नगर तलाई में मंगलवार सुबह एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई। यह फैक्ट्री पिछले दो साल से घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में बिना किसी लाइसेंस और सुरक्षा मानकों का पालन किए संचालित हो रही थी। स्थानीय निवासियों के अनुसार, फैक्ट्री में दिनभर पटाखे बनते थे और रात में इन्हें चलाकर जांचा जाता था। इस दौरान कभी किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, जिससे प्रशासन की लापरवाही साफ झलकती है। अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती, तो आठ जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। हादसे के समय फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। आग इतनी विकराल थी कि लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। कुछ झुलसे हुए लोग जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए बाहर आए, लेकिन तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद रब्बिल, अब्दुल वहीद, समीर खान, बिलाल, अजीम और नासिर खान शामिल हैं, जबकि एक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घायलों को पहले जेएनयू अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से झुलसे लोगों को सवाई मान सिंह अस्पताल रेफर किया गया। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, फैक्ट्री संचालक फिरोज और मकान मालिक कयूम खान घटना के बाद फरार हो गए हैं। फिरोज दिल्ली से पटाखों और विस्फोटक सामग्री लाकर जयपुर में पैकेजिंग का काम करवाता था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के पास न तो पेसो (पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन) का लाइसेंस था और न ही अग्निशमन विभाग या स्थानीय निकाय की कोई स्वीकृति। सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई थी - न तो अग्निशमन यंत्र मौजूद थे और न ही आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई संसाधन। इस घटना ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रहे खतरनाक उद्योगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है.
जयपुर के खोह नागोरियन थाना क्षेत्र के करीम नगर तलाई में मंगलवार सुबह एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई। यह फैक्ट्री पिछले दो साल से घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में बिना किसी लाइसेंस और सुरक्षा मानकों का पालन किए संचालित हो रही थी। स्थानीय निवासियों के अनुसार, फैक्ट्री में दिनभर पटाखे बनते थे और रात में इन्हें चलाकर जांचा जाता था। इस दौरान कभी किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, जिससे प्रशासन की लापरवाही साफ झलकती है। अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती, तो आठ जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। हादसे के समय फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। आग इतनी विकराल थी कि लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। कुछ झुलसे हुए लोग जान बचाने के लिए चिल्लाते हुए बाहर आए, लेकिन तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने वालों में मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद रब्बिल, अब्दुल वहीद, समीर खान, बिलाल, अजीम और नासिर खान शामिल हैं, जबकि एक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घायलों को पहले जेएनयू अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से झुलसे लोगों को सवाई मान सिंह अस्पताल रेफर किया गया। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, फैक्ट्री संचालक फिरोज और मकान मालिक कयूम खान घटना के बाद फरार हो गए हैं। फिरोज दिल्ली से पटाखों और विस्फोटक सामग्री लाकर जयपुर में पैकेजिंग का काम करवाता था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के पास न तो पेसो (पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन) का लाइसेंस था और न ही अग्निशमन विभाग या स्थानीय निकाय की कोई स्वीकृति। सुरक्षा मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई थी - न तो अग्निशमन यंत्र मौजूद थे और न ही आपात स्थिति से निपटने के लिए कोई संसाधन। इस घटना ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रहे खतरनाक उद्योगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है
जयपुर पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट अवैध हादसा