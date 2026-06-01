जयपुर ट्रैफिक ट्रायल: अल्बर्ट हॉल से एसएमएस अस्पताल के लिए नया मार्ग ने बना दी परेशानी

जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने बिना पूर्व सूचना दिए नया मार्ग परिवर्तन शुरू किया जिससे अल्बर्ट हॉल से एसएमएस अस्पताल और धनवन्तरी मार्ग जाने वाले यात्रियों को लगभग तीन किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ट्रायल के दौरान वाहन चालकों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ा।

जयपुर शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा लागू किया गया एक नया मार्ग परिवर्तन योजना ने यातायात में नया मुसीबत पैदा कर दिया है। यह ट्रायल बिना किसी पूर्व सूचना के शुरू किया गया था, जिसके कारण अल्बर्ट हॉल से एसएमएस अस्पताल और धनवन्तरी मार्ग के निकट रहने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले इस दूरी को कुछ ही मिनटों में तय कर सकते थे, लेकिन अब इन्हें करीब तीन किलोमीटर का अतिरिकkomst चक्कर लगाना पड़ता है, जिसमें से लगभग 400 मीटर का हिस्सा मात्र एवं बाकी दूरी त्रिमूर्ति सर्कल, नारायण सिंह सर्कल और सूचना केंद्र के सामने के मार्ग से होकर तय करनी होती है। इस अचानक बदलाव ने सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक लागू किए गए दौर में वाहन चालकों में बड़ी भीड़ और परेशानी पैदा की। वे इस बात का आखिरकार विरोध करते हुए कहते हैं कि ऐसे बड़े मामले में सार्वजनिक घोषणा होनी चाहिए थी ताकि लोग अपने रास्ते का प्लानिंग कर सकें। एसएमएस अस्पताल राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी चिकित्साकेंद्र है जहां रोजाना हजारों रोगी और उनके परिजन पहुंचते हैं। अब अनियमितता के कारण इनके लिए मार्ग भी लंबा और खर्चीला हो गया है ताकि इंधन की बर्बादी और समय दोनों ही बढ़ रहे हैं। मानसरोवर के रहने वाले सुंदर ने इस संबंध में अपनी व्यक्तिगत अनुभव बताते हुए कहा कि पहले सीधे रास्ता था, लेकिन अब तीन किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त होनी पड़ रही है, जिससे कामदार वर्ग पर दबाव बढ़ेगा। यातायात अधिकारियों की तरफ से इस ट्रायल को क्षेत्र में बढ़ते वाहनों के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। डॉ.

धनवन्तरी मार्ग और आसपास के इलाकों में दोनों तरफ से आवाजाही के कारण अक्सर जाम प्रभावित होते थे। पुलिस का मानना है कि नए मार्ग के माध्यम से वाहनों की आवाजाही अधिक व्यवस्थित होगी और चौराहों पर जाम की स्थिति में कमी आएगी। परंतु इस बदलाव का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है जिन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय और ईंधन खर्च करना पड़ रहा है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारना आवश्यक है, लेकिन ऐसे अचानक और पूर्व सूचना के बिना कार्यवाही नियमन के खिलाफ है और सामान्य जनता को असुविधा पहुंचाने वाला माना जा सकता है





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