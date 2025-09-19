जयपुर ग्रामीण के पाँच शीर्ष स्कूल

यह लेख जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के पाँच सबसे toppers स्कूलों के बारे में बताता है. लेख में प्रत्येक स्कूल की अनूठी विशेषताओं, उपलब्ध सुविधाओं और शैक्षिक परिणामों का विवरण दिया गया है.

राजधानी जयपुर शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनेकों स्कूल हैं, जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का दावा करते हैं. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में दर्जनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं. आज हम आपको जयपुर ग्रामीण के अलग-अलग क्षेत्रों की पांच सबसे टॉप स्कूल के बारे में बताएंगे. इन स्कूल ों में स्टूडेंट्स के लिए क्या खास है, इसकी जानकारी भी देंगे. सिद्धिविनायक इंटरनेशनल एकेडमी जयपुर ग्रामीण के फुलेरा क्षेत्र स्थित किशनगढ़ रेनवाल में स्थित है.

यहां बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है. छोटे बच्चों को भी यहां पर कंप्यूटर और अन्य तकनीकी ज्ञान सिखाया जाता है. यहां पर भी कंप्यूटर लैब, इंटरनेट, डिजिटल सुविधाएं, पुस्तकालय और खेलकूद की व्यवस्था है. इस स्कूल के स्टूडेंट्स ने कराटे और साइकिल रेस जैसी प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते हैं. यहां स्टूडेंट्स को स्कूली शिक्षा के साथ-साथ JEE और NEET की तैयारी भी करवाई जाती है. महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कू जयपुर ग्रामीण की टॉप स्कूलों में से एक है. यहां का रिज़ल्ट पिछले कुछ वर्षों में लगातार बेहतर रहा है और विद्यार्थियों ने राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की है. स्कूल में स्मार्ट क्लास, खेल मैदान, कंप्यूटर लैब और सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधाएं भी हैं. अन्य स्कूलों के मुकाबले यहां अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है. इस स्कूल में हफ्ते में एक दिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी आयोजन होता है. श्री कृष्णा एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर ग्रामीण के चौमू शहर में मौजूद है. इस स्कूल में इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाई होती है. अन्य टॉप स्कूलों के जैसे ही इस स्कूल के बोर्ड परीक्षा का परिणाम भी हमेशा बेहतर रहता है. यहां डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. इस स्कूल की खास बात यह है कि यहां रुचि के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाती है. आदर्श पब्लिक सेकेंडरी स्कूल जयपुर ग्रामीण की कोटपूतली के पावटा में है. यह कोटपूतली क्षेत्र के साथ-साथ जयपुर ग्रामीण की टॉप स्कूलों में से एक है. इस स्कूल का परिणाम हमेशा बेहतर रहता है. शहर की बड़ी स्कूलों के जैसे ही इस स्कूल में भी लाइब्रेरी, लैब और स्पोर्ट्स ग्राउंड है. इस स्कूल में पढ़ाई के साथ-सा अन्य एक्टिविटीज पर भी स्पेशल ध्यान दिया जाता है. 15 अगस्त और 26 जनवरी के प्रोग्राम के अलावा यहां और भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं. सर्वोदय इंग्लिश एकेडमी स्कूल जयपुर के विराटनगर क्षेत्र के राजनोटा में स्थित है. इस स्कूल का रिजल्ट पूरे जिले की टॉप स्कूलों के बराबर ही रहता है. इस स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्पेशल क्लास से भी चलाई जाती है. यहां स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध है. अन्य स्कूलों के मुकाबले यहां अनुशासन और व्यक्तिगत ध्यान पर ज्यादा फोकस किया जाता है





