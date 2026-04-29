जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मिली मंजूरी, 13,037.66 करोड़ रुपये की लागत से होगा निर्माण

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा, जिससे शहर के सार्वजनिक परिवहन में सुधार होगा।

जयपुर, राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने बुधवार को 13,037.66 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 8 अप्रैल को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लगभग 20 दिन बाद मिली है। इस परियोजना से शहर की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है, जिससे दैनिक यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और शहर की यातायात समस्या कम होगी। दूसरे चरण की परियोजना में प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें कुल 36 स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर का निर्माण शहर के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और नागरिकों को सुविधाजनक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों को परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि परियोजना समय पर और कुशलतापूर्वक पूरी हो, ताकि शहर के लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए जल्द ही कार्य आदेश जारी किए जाएंगे, जो प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किलोमीटर के हिस्से को कवर करेगा। इसके बाद, शेष हिस्सों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी, जिससे परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह परियोजना राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, जो केंद्र और राज्य सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। इस संयुक्त उपक्रम के माध्यम से, परियोजना को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा। केंद्र सरकार मेट्रो रेल नीति, 2017 के तहत परियोजना में 50 प्रतिशत का वित्तीय समर्थन प्रदान करेगी, जिससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा। यह समर्थन परियोजना को गति देने और इसे समय पर पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परियोजना को 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने से जयपुर शहर में शहरी परिवहन व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे शहर की आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना न केवल शहर के लोगों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी और शहर को एक आधुनिक और विकसित शहर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से जयपुर एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर आएगा.

जयपुर, राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने बुधवार को 13,037.66 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की परियोजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 8 अप्रैल को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लगभग 20 दिन बाद मिली है। इस परियोजना से शहर की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है, जिससे दैनिक यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और शहर की यातायात समस्या कम होगी। दूसरे चरण की परियोजना में प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें कुल 36 स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर का निर्माण शहर के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जयपुर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना और नागरिकों को सुविधाजनक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प प्रदान करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों को परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि परियोजना समय पर और कुशलतापूर्वक पूरी हो, ताकि शहर के लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए जल्द ही कार्य आदेश जारी किए जाएंगे, जो प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किलोमीटर के हिस्से को कवर करेगा। इसके बाद, शेष हिस्सों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी, जिससे परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह परियोजना राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, जो केंद्र और राज्य सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। इस संयुक्त उपक्रम के माध्यम से, परियोजना को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा। केंद्र सरकार मेट्रो रेल नीति, 2017 के तहत परियोजना में 50 प्रतिशत का वित्तीय समर्थन प्रदान करेगी, जिससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा। यह समर्थन परियोजना को गति देने और इसे समय पर पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परियोजना को 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने से जयपुर शहर में शहरी परिवहन व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे शहर की आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना न केवल शहर के लोगों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी और शहर को एक आधुनिक और विकसित शहर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से जयपुर एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर कर आएगा





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