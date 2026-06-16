जयपुर मंडल में 23 से 26 अक्टूबर तक रेलवे ट्रैफिक ब्लॉक: 30 ट्रेनों पर असर, मार्ग बदलाव व रद्दियां

जयपुर मंडल में तकनीकी कार्य के कारण 23 से 26 अक्टूबर तक 4 दिनों के लिए रेलवे ट्रैफिक ब्लॉक होगा। इस दौरान लगभग 30 ट्रेनों का संचालन बदले मार्ग से किया जाएगा, कुछ ट्रेनें रद्द और कुछ की आवाजाही बदले स्टेशनों से की जाएगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचें।
रेलवे विभाग ने जयपुर मंडल में मण्डावरिया-किशनगढ़ रेलखंड पर तकनीकी कार्य के लिए 23 से 26 अक्टूबर के दौरान ट्रैफिक ब्लॉक की घोषणा की है। इस चार दिनों के दौरान लगभग 30 ट्रेनों के संचालन में परिवर्तन किया जाएगा, जिसमें कुछ ट्रेनें रद्द और कुछ का मार्ग बदला जाएगा। यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें। ब्लॉक के कारण प्रभावित ट्रेनों की सूची में जयपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस, अजमेर-जम्मूतवी एक्सप्रेस, आगराफोर्ट-अजमेर ट्रेन, नई दिल्ली-दौराई नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं जो खातीपुरा स्टेशन से आवाजाही करेंगी। इसी तरह हैदराबाद-जयपुर, जबलपुर-अजमेर, उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी, अजमेर-जबलपुर और जयपुर-हैदराबाद ट्रेनें अजमेर से चलेंगी। रेवाड़ी-मदार ट्रेन फुलेरा तक ही जाएगी। 24 अक्टूबर को श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस, वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस, पोरबंदर-दिल्ली सराय एक्सप्रेस और 25 अक्टूबर को जैसलमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस, चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक ट्रेनें बदले मार्ग से संचालित होगी। 25 अक्टूबर को बरेली-भुज रेलसेवा एक्सप्रेस रेगुलेट होगी और मदार-रे वाड़ी एक्सप्रेस दो घंटे 10 मिनट देरी से व अजमेर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस दो घंटे देरी से रवाना होगी। विभाग ने विशिष्ट रूप से गाड़ी संख्या 14701 श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस के लिए बदले मार्ग का विवरण दिया है जो फुलेरा-डेगाना-मारवाड मार्ग से चलेगी और डेगाना, मेडता रोड, जोधपुर, लूनी, पाली मारवाड स्टेशनों पर ठहरेगी। इसी तरह अन्य ट्रेनों जैसे 15014 काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस, 20964 वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस, 20937 पोरबंदर-दिल्ली सराय एक्सप्रेस, 15013 जैसलमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस, 22452 चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, 14702 बान्द्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस और 19411 गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस के मार्ग परिवर्तन का विवरण दिया गया है, जो उनके संबंधित स्टेशनों पर ठहराव या ठहराव न करने की जानकारी देता है। प्रभावित यात्री अपने यात्रा की योजना में संबंधित स्टेशनों की जांच करें और रेलवे विभाग की आधिकारिक सिफारिशों का पालन करें.
रेलवे विभाग ने जयपुर मंडल में मण्डावरिया-किशनगढ़ रेलखंड पर तकनीकी कार्य के लिए 23 से 26 अक्टूबर के दौरान ट्रैफिक ब्लॉक की घोषणा की है। इस चार दिनों के दौरान लगभग 30 ट्रेनों के संचालन में परिवर्तन किया जाएगा, जिसमें कुछ ट्रेनें रद्द और कुछ का मार्ग बदला जाएगा। यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर लें। ब्लॉक के कारण प्रभावित ट्रेनों की सूची में जयपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस, अजमेर-जम्मूतवी एक्सप्रेस, आगराफोर्ट-अजमेर ट्रेन, नई दिल्ली-दौराई नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं जो खातीपुरा स्टेशन से आवाजाही करेंगी। इसी तरह हैदराबाद-जयपुर, जबलपुर-अजमेर, उदयपुर सिटी-जयपुर-उदयपुर सिटी, अजमेर-जबलपुर और जयपुर-हैदराबाद ट्रेनें अजमेर से चलेंगी। रेवाड़ी-मदार ट्रेन फुलेरा तक ही जाएगी। 24 अक्टूबर को श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस, वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस, पोरबंदर-दिल्ली सराय एक्सप्रेस और 25 अक्टूबर को जैसलमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस, चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक ट्रेनें बदले मार्ग से संचालित होगी। 25 अक्टूबर को बरेली-भुज रेलसेवा एक्सप्रेस रेगुलेट होगी और मदार-रे वाड़ी एक्सप्रेस दो घंटे 10 मिनट देरी से व अजमेर-चंडीगढ़ एक्सप्रेस दो घंटे देरी से रवाना होगी। विभाग ने विशिष्ट रूप से गाड़ी संख्या 14701 श्रीगंगानगर-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस के लिए बदले मार्ग का विवरण दिया है जो फुलेरा-डेगाना-मारवाड मार्ग से चलेगी और डेगाना, मेडता रोड, जोधपुर, लूनी, पाली मारवाड स्टेशनों पर ठहरेगी। इसी तरह अन्य ट्रेनों जैसे 15014 काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस, 20964 वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस, 20937 पोरबंदर-दिल्ली सराय एक्सप्रेस, 15013 जैसलमेर-काठगोदाम एक्सप्रेस, 22452 चंडीगढ़-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस, 14702 बान्द्रा टर्मिनस-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस और 19411 गांधीनगर कैपिटल-दौलतपुर चौक एक्सप्रेस के मार्ग परिवर्तन का विवरण दिया गया है, जो उनके संबंधित स्टेशनों पर ठहराव या ठहराव न करने की जानकारी देता है। प्रभावित यात्री अपने यात्रा की योजना में संबंधित स्टेशनों की जांच करें और रेलवे विभाग की आधिकारिक सिफारिशों का पालन करें
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