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जयपुर: NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में CJP फाउंडर अभिजीत दीपके पर थप्पड़, बreeze पीटे गए

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जयपुर: NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में CJP फाउंडर अभिजीत दीपके पर थप्पड़, बreeze पीटे गए
NEET पेपर लीकबेरोजगारीCJP प्रदर्शन
📆15-06-2026 12:10:00
📰NBT Hindi News
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जयपुर के शहीद स्मारक पर NEET पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को एक युवक ने थप्पड़ मारा, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने कड़ा जवाब दिया और आरोपी को मौके पर पीट दिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रदर्शन में युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की और शिक्षा व्यवस्था के सुधार की मांग जताई।

जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित NEET पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को एक अज्ञात युवक द्वारा थप्पड़ मारा गया। इस वारदात का सीधा जवाब प्रदर्शनकारियों ने दिया और उन्होंने आरोपी युवक को मौके पर ही पीट दिया। घटना के बाद स्थान पर भीड़ के बीच गुस्से का माहौल बन गया जिससे सुरक्षा कार्यवाही बढ़ाई गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर रही है। प्रदर्शन में युवाओं, छात्रों और अभिभावकों ने भारी संख्या में शामिल हुए थे। युवाओं ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया और NEET पेपर लीक , चरमराती शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के खिलाफ अन्याय के नारे लगाए। कई महिलाएं अपने बच्चों को संग लिए प्रदर्शन में आकर भाग लिया। आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक के मुख्य गेट पर कॉकरोच का स्केच बनाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि यह केवल एक संगठन का विरोध नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं की सामूहिक लड़ाई है। व Pradesh की पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का आंदोलन है। पत्रकार का अनुभव: खुशेंद्र तिवारी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं और राजस्थान के लिए कवर करते हैं। राजनीति , सामाजिक मुद्दों और अपराध की खबरों को कवर करना उनका विशेषता है। पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है.

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NEET पेपर लीक बेरोजगारी CJP प्रदर्शन अभिजीत दीपके धर्मेंद्र प्रधान

 

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