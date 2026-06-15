जयपुर: NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में CJP फाउंडर अभिजीत दीपके पर थप्पड़, बreeze पीटे गए

जयपुर के शहीद स्मारक पर NEET पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को एक युवक ने थप्पड़ मारा, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने कड़ा जवाब दिया और आरोपी को मौके पर पीट दिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रदर्शन में युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की और शिक्षा व्यवस्था के सुधार की मांग जताई।

जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित NEET पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को एक अज्ञात युवक द्वारा थप्पड़ मारा गया। इस वारदात का सीधा जवाब प्रदर्शनकारियों ने दिया और उन्होंने आरोपी युवक को मौके पर ही पीट दिया। घटना के बाद स्थान पर भीड़ के बीच गुस्से का माहौल बन गया जिससे सुरक्षा कार्यवाही बढ़ाई गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर रही है। प्रदर्शन में युवाओं, छात्रों और अभिभावकों ने भारी संख्या में शामिल हुए थे। युवाओं ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया और NEET पेपर लीक , चरमराती शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के खिलाफ अन्याय के नारे लगाए। कई महिलाएं अपने बच्चों को संग लिए प्रदर्शन में आकर भाग लिया। आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक के मुख्य गेट पर कॉकरोच का स्केच बनाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि यह केवल एक संगठन का विरोध नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं की सामूहिक लड़ाई है। व Pradesh की पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का आंदोलन है। पत्रकार का अनुभव: खुशेंद्र तिवारी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं और राजस्थान के लिए कवर करते हैं। राजनीति , सामाजिक मुद्दों और अपराध की खबरों को कवर करना उनका विशेषता है। पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है.

जयपुर के शहीद स्मारक पर आयोजित NEET पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को एक अज्ञात युवक द्वारा थप्पड़ मारा गया। इस वारदात का सीधा जवाब प्रदर्शनकारियों ने दिया और उन्होंने आरोपी युवक को मौके पर ही पीट दिया। घटना के बाद स्थान पर भीड़ के बीच गुस्से का माहौल बन गया जिससे सुरक्षा कार्यवाही बढ़ाई गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर रही है। प्रदर्शन में युवाओं, छात्रों और अभिभावकों ने भारी संख्या में शामिल हुए थे। युवाओं ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया और NEET पेपर लीक, चरमराती शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के खिलाफ अन्याय के नारे लगाए। कई महिलाएं अपने बच्चों को संग लिए प्रदर्शन में आकर भाग लिया। आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक के मुख्य गेट पर कॉकरोच का स्केच बनाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि यह केवल एक संगठन का विरोध नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और युवाओं की सामूहिक लड़ाई है। व Pradesh की पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का आंदोलन है। पत्रकार का अनुभव: खुशेंद्र तिवारी नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं और राजस्थान के लिए कवर करते हैं। राजनीति, सामाजिक मुद्दों और अपराध की खबरों को कवर करना उनका विशेषता है। पत्रकारिता में 15 सालों का अनुभव है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NEET पेपर लीक बेरोजगारी CJP प्रदर्शन अभिजीत दीपके धर्मेंद्र प्रधान

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEET Admit Card 2026: नीट यूजी एडमिट कार्ड कभी भी हो सकते हैं जारी, केवल 4 स्टेप्स में कर पाएंगे डाउनलोड - neet admit card 2026 neet ug admit cards could be released anytime download in just 4 stepsराष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा एडमिट कार्ड NEET UG Admit Card 2026 कभी भी डाउनलोड के लिए जारी किये जा सकता है। परीक्षा 21 जून को पेन-पेपर मोड में आयोजित होगी।

Read more »

NEET छात्रों से ऑनलाइन ठगी! टेलीग्राम पर फर्जी पेपर का झांसा दे ऐंठते थे रुपये, मुजफ्फरपुर पुलिस ने 4 को दबोचाNEET Paper Scam: टेलीग्राम पर NEET का फर्जी या पुराना पेपर बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Read more »

कॉकरोच पार्टी का बेंगलुरु में प्रदर्शन, प्रकाश राज शामिल होंगे: अब तक 4 शहरों में प्रोटेस्ट; शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे की मांगCockroach Janata Party (CJP) protest Bengaluru today. Follow latest updates on CJP protest, Prakash Raj participation and education minister resignation demand.

Read more »

Hyderabad: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हैदराबाद में CJP का प्रदर्शन, सोनम वांगचुक भी शामिल हुएCockroach Janata Party stages protest in Hyderabad, demands Dharmendra Pradhan resignation- Hyderabad: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हैदराबाद में CJP का प्रदर्शन, सोनम

Read more »

CJP फाउंडर अभिजीत दीपके जयपुर पहुंचे: आज शहीद स्मारक पर होगा प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जुटेंगे युवाCockroach Janta Party (CJP) Jaipur Protest Live Photos Videos Update; कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक (फाउंडर) अभिजीत दीपके देर रात जयपुर पहुंच गए। पार्टी सोमवार दोपहर 3 बजे गवर्नमेंट हॉस्टल स्थित शहीद स्मारक पर NEET पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और...

Read more »

NEET 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड में तकनीकी दिक्कतें, NTA ने दी सफाईNEET 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्रों को डाउनलोड में परेशानी हो रही है। NTA ने सर्वर लोड और 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कारण बताया है।

Read more »