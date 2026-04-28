जयपुर में भीषण सड़क दुर्घटना: उरई के दो युवकों की मौत

राजस्थान के जयपुर में एक कार और ट्राले के बीच हुई टक्कर में उरई के दो युवकों की मौत हो गई। वे खाटू श्याम के दर्शनों के लिए जा रहे थे।
माधौगढ़, उरई । एक हृदय विदारक घटना में, उरई के एक युवक की कार का राजस्थान के जयपुर में एक ट्राले से भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार में सवार दो दोस्तों की दुखद मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वे दोनों खाटू श्याम के दर्शनों के लिए जा रहे थे। शैलेश बाबू, जो गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम खितौली के निवासी थे, अपने दोस्तों के साथ कुल्लू-मनाली की यात्रा पर गए थे। वहां से लौटते समय, उन्होंने दिल्ली में अपने दोस्त सत्यम को भी साथ ले लिया, जो सरावन गांव का रहने वाला था और दिल्ली में ही काम करता था। सोमवार शाम को, चारों दोस्त खाटू श्याम के लिए रवाना हुए। दुर्भाग्यवश, जयपुर के रायसर इलाके में उनकी कार एक तेज रफ्तार ट्राले से टकरा गई। इस टक्कर में शैलेश बाबू और सत्यम दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस दुखद खबर ने दोनों परिवारों में मातम छा दिया। शैलेश बाबू की उम्र 25 वर्ष थी और वह उरई में रहकर मजदूरी का काम करते थे। उनकी मां का पहले ही निधन हो चुका है, और इस खबर से उनके पिता राजू सोलंकी और बहन नीलम गहरे सदमे में हैं। वहीं, 27 वर्षीय सत्यम दुबे सरावन गांव के रहने वाले थे और दिल्ली में काम करते थे। उनकी मां विनीता, भाई तनुज दुबे और शुभम दुबे का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके पिता मनोज दुबे गांव में ही मिठाई की दुकान चलाते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार ्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज गति से वाहन चलाने के खतरों पर प्रकाश डालती है। मृतकों के परिवारों को इस अपूरणीय क्षति के लिए गहरा दुख व्यक्त किया जा रहा है। दुर्घटना की जांच चल रही है और पुलिस ट्राले चालक के खिलाफ कार ्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और लोग मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों युवकों के दोस्त और ग्रामीण उनके अंतिम संस् कार में शामिल होने के लिए राजस्थान के लिए रवाना हो गए हैं। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसने दो परिवारों को तबाह कर दिया है और समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन भी इस मामले में सक्रिय है और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें हमेशा सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सड़क पर यात्रा करते समय हमेशा गति सीमा का पालन करना चाहिए और सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस दुखद घटना से सबक लेकर हमें सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए.
माधौगढ़, उरई। एक हृदय विदारक घटना में, उरई के एक युवक की कार का राजस्थान के जयपुर में एक ट्राले से भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कार में सवार दो दोस्तों की दुखद मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वे दोनों खाटू श्याम के दर्शनों के लिए जा रहे थे। शैलेश बाबू, जो गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम खितौली के निवासी थे, अपने दोस्तों के साथ कुल्लू-मनाली की यात्रा पर गए थे। वहां से लौटते समय, उन्होंने दिल्ली में अपने दोस्त सत्यम को भी साथ ले लिया, जो सरावन गांव का रहने वाला था और दिल्ली में ही काम करता था। सोमवार शाम को, चारों दोस्त खाटू श्याम के लिए रवाना हुए। दुर्भाग्यवश, जयपुर के रायसर इलाके में उनकी कार एक तेज रफ्तार ट्राले से टकरा गई। इस टक्कर में शैलेश बाबू और सत्यम दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस दुखद खबर ने दोनों परिवारों में मातम छा दिया। शैलेश बाबू की उम्र 25 वर्ष थी और वह उरई में रहकर मजदूरी का काम करते थे। उनकी मां का पहले ही निधन हो चुका है, और इस खबर से उनके पिता राजू सोलंकी और बहन नीलम गहरे सदमे में हैं। वहीं, 27 वर्षीय सत्यम दुबे सरावन गांव के रहने वाले थे और दिल्ली में काम करते थे। उनकी मां विनीता, भाई तनुज दुबे और शुभम दुबे का रो-रोकर बुरा हाल है। उनके पिता मनोज दुबे गांव में ही मिठाई की दुकान चलाते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज गति से वाहन चलाने के खतरों पर प्रकाश डालती है। मृतकों के परिवारों को इस अपूरणीय क्षति के लिए गहरा दुख व्यक्त किया जा रहा है। दुर्घटना की जांच चल रही है और पुलिस ट्राले चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और लोग मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों युवकों के दोस्त और ग्रामीण उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राजस्थान के लिए रवाना हो गए हैं। यह एक ऐसी त्रासदी है जिसने दो परिवारों को तबाह कर दिया है और समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय प्रशासन भी इस मामले में सक्रिय है और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें हमेशा सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सड़क पर यात्रा करते समय हमेशा गति सीमा का पालन करना चाहिए और सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस दुखद घटना से सबक लेकर हमें सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक होना चाहिए
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