जर्मनी के पेटेंट विदेशी कंपनियों के हाथों में चले गए

जर्मनी ने 20 सालों में अपने एक तिहाई पेटेंट विदेशी कंपनियों के हाथों में दे दिए, विदेशी कंपनियां जर्मन कंपनियों को खरीदने के साथ ही उनके पेटेंट पर भी कब्जा कर रही हैं, जर्मनी की बेर्टेल्समान फाउंडेशन की तरफ से इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च (आईडब्ल्यू) ने यह रिसर्च किया है, रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मनी के ज्यादातर पेटेंट पर अमेरिका का नियंत्रण है लेकिन अब चीन भी इन पर नियंत्रण करने वाले प्रमुख समूह में शामिल हो गया है, की कंपनियों के पास हैं,

जर्मनी ने 20 सालों में अपने एक तिहाई पेटेंट विदेशी कंपनियों के हाथों में दे दिए, जर्मनी अपने बहुत सारे पेटेंट विदेशी कंपनियों के हाथों गंवाता जा रहा है, विदेशी कंपनियां जर्मन कंपनियों को खरीदने के साथ ही उनके पेटेंट पर भी कब्जा कर रही हैं, साल 2000 से 2022 के बीच जर्मन कंपनियों ने 650,000 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट हासिल किए थे, एक रिसर्च से पता चला है कि इनमें से लगभग 29 फीसदी यानी 189,000 पेटेंट जर्मनी के हाथों से निकल कर विदेशी कंपनियों के पास चले गए हैं, इनमें से 33 फीसदी पेटेंट अमेरिका और 11 फीसदी पेटेंट स्विट्जरलैंड की कंपनियों ने हासिल कर लिए हैं, जर्मनी की बेर्टेल्समान फाउंडेशन की तरफ से इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च (आईडब्ल्यू) ने यह रिसर्च किया है, रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मनी के ज्यादातर पेटेंट पर अमेरिका का नियंत्रण है लेकिन अब चीन भी इन पर नियंत्रण करने वाले प्रमुख समूह में शामिल हो गया है, की कंपनियों के पास हैं, 21वीं सदी की शुरुआत में इनमें से एक भी पेटेंट चीन के पास नहीं था, चीन की सरकारी कंपनियां जर्मन कंपनियों को खरीद कर उनके पेटेंट अपने कब्जे में कर रही हैं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्यों को देखते हुए दोनों परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रखना बेहद जरूरी है, रिपोर्ट में जर्मनी को यह सलाह भी दी गई है, कि संबंधित क्षेत्रों में ज्यादा तकनीकी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट के सहलेखक ओलिवर कॉपेल का कहना है, जर्मन कॉर्पोरेशन का भी देश के बाहर के पेटेंट पर नियंत्रण है, यह सामान्य प्रतियोगिता का हिस्सा है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा, चीन भूरणनीति के आधार पर पश्चिमी देशों में अधिग्रहण कर रहा है, इसके साथ ही वह अपने बाजार को विदेशी निवेशकों के लिए बंद कर रहा है, रिपोर्ट में जर्मनी को सलाह दी गई है, कि वह शोध में ज्यादा निवेश करे जिससे देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ने से बच सके, इंस्टीट्यूट के मुताबिक जर्मन अर्थव्यवस्था का वैश्विक रिसर्च और विकास में खर्च बीते सालों में काफी कम हुआ है, वैश्विक बाजार में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए किए जाने वाले आवेदनों में जर्मनी की हिस्सेदारी साल 2000 में 22 फीसदी थी, जो 2022 में घट कर 15 फीसदी पर आ गई, शोध और विकास में जर्मनी के निवेश का कम होना इसका प्रमुख कारण है, साल 2000 में जर्मनी सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर था, उस वक्त वह चीन की तुलना में दोगुना निवेश कर रहा था, रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक तबसे अब तक चीन ने अपना खर्च 20 गुना बढ़ा लिया है, इसी दौर में जर्मनी खिसक कर अब छठे नंबर पर पहुंच गया है, रिसर्च में जिन 13 औद्योगिक क्षेत्रों की पड़ताल की गई उनमें सिर्फ मेकैनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही जर्मनी की स्थिति सकारात्मक है, इस क्षेत्र में पेटेंट के लिए साल 2000 में 3,300 आवेदन किए गए गए थे, 2022 में इनकी संख्या बढ़ कर 4,300 पर पहुंच गई, हालांकि इसी क्षेत्र में चीन भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है, कई जर्मन कंपनियों का अधिग्रहण इसकी मिसाल है, रिसर्च एजेंसी ने यह विश्लेषण पेटेंट के डाटाबेस के आधार पर किया है, इसमें अंतरराष्ट्रीय पेटेंट पर नजर रखी जाती है, ये ऐसे पेटेंट हैं जो कई देशों के लिए एक साथ हासिल किए जाते हैं, पेटेंट के आवेदन की जानकारी 18 महीने तक नहीं दी जाती है, 2022 सबसे करीब का साल है जिसके लिए जानकारी फिलहाल मौजूद है.

जर्मनी ने 20 सालों में अपने एक तिहाई पेटेंट विदेशी कंपनियों के हाथों में दे दिए, जर्मनी अपने बहुत सारे पेटेंट विदेशी कंपनियों के हाथों गंवाता जा रहा है, विदेशी कंपनियां जर्मन कंपनियों को खरीदने के साथ ही उनके पेटेंट पर भी कब्जा कर रही हैं, साल 2000 से 2022 के बीच जर्मन कंपनियों ने 650,000 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट हासिल किए थे, एक रिसर्च से पता चला है कि इनमें से लगभग 29 फीसदी यानी 189,000 पेटेंट जर्मनी के हाथों से निकल कर विदेशी कंपनियों के पास चले गए हैं, इनमें से 33 फीसदी पेटेंट अमेरिका और 11 फीसदी पेटेंट स्विट्जरलैंड की कंपनियों ने हासिल कर लिए हैं, जर्मनी की बेर्टेल्समान फाउंडेशन की तरफ से इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च (आईडब्ल्यू) ने यह रिसर्च किया है, रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मनी के ज्यादातर पेटेंट पर अमेरिका का नियंत्रण है लेकिन अब चीन भी इन पर नियंत्रण करने वाले प्रमुख समूह में शामिल हो गया है, की कंपनियों के पास हैं, 21वीं सदी की शुरुआत में इनमें से एक भी पेटेंट चीन के पास नहीं था, चीन की सरकारी कंपनियां जर्मन कंपनियों को खरीद कर उनके पेटेंट अपने कब्जे में कर रही हैं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्यों को देखते हुए दोनों परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रखना बेहद जरूरी है, रिपोर्ट में जर्मनी को यह सलाह भी दी गई है, कि संबंधित क्षेत्रों में ज्यादा तकनीकी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट के सहलेखक ओलिवर कॉपेल का कहना है, जर्मन कॉर्पोरेशन का भी देश के बाहर के पेटेंट पर नियंत्रण है, यह सामान्य प्रतियोगिता का हिस्सा है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा, चीन भूरणनीति के आधार पर पश्चिमी देशों में अधिग्रहण कर रहा है, इसके साथ ही वह अपने बाजार को विदेशी निवेशकों के लिए बंद कर रहा है, रिपोर्ट में जर्मनी को सलाह दी गई है, कि वह शोध में ज्यादा निवेश करे जिससे देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ने से बच सके, इंस्टीट्यूट के मुताबिक जर्मन अर्थव्यवस्था का वैश्विक रिसर्च और विकास में खर्च बीते सालों में काफी कम हुआ है, वैश्विक बाजार में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए किए जाने वाले आवेदनों में जर्मनी की हिस्सेदारी साल 2000 में 22 फीसदी थी, जो 2022 में घट कर 15 फीसदी पर आ गई, शोध और विकास में जर्मनी के निवेश का कम होना इसका प्रमुख कारण है, साल 2000 में जर्मनी सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर था, उस वक्त वह चीन की तुलना में दोगुना निवेश कर रहा था, रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक तबसे अब तक चीन ने अपना खर्च 20 गुना बढ़ा लिया है, इसी दौर में जर्मनी खिसक कर अब छठे नंबर पर पहुंच गया है, रिसर्च में जिन 13 औद्योगिक क्षेत्रों की पड़ताल की गई उनमें सिर्फ मेकैनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही जर्मनी की स्थिति सकारात्मक है, इस क्षेत्र में पेटेंट के लिए साल 2000 में 3,300 आवेदन किए गए गए थे, 2022 में इनकी संख्या बढ़ कर 4,300 पर पहुंच गई, हालांकि इसी क्षेत्र में चीन भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है, कई जर्मन कंपनियों का अधिग्रहण इसकी मिसाल है, रिसर्च एजेंसी ने यह विश्लेषण पेटेंट के डाटाबेस के आधार पर किया है, इसमें अंतरराष्ट्रीय पेटेंट पर नजर रखी जाती है, ये ऐसे पेटेंट हैं जो कई देशों के लिए एक साथ हासिल किए जाते हैं, पेटेंट के आवेदन की जानकारी 18 महीने तक नहीं दी जाती है, 2022 सबसे करीब का साल है जिसके लिए जानकारी फिलहाल मौजूद है





DW Hindi / 🏆 8. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

जर्मनी पेटेंट विदेशी कंपनियां अमेरिका चीन शोध विकास

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

108MP कैमरा वाले Motorola Edge 20 और Motorola Edge 20 Fusion फोन आज होंगे भारत में लॉन्चMotorola Edge 20 सीरीज़ में Motorola Edge 20, Motorola Edge 20 Lite और Motorola Edge 20 Pro स्मार्टफोन शामिल है, जो कि यूरोपियन मार्केट में पिछले महीने लॉन्च किए गए थे।

Read more »

फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!फोन चलाते वक्त याद रखें 20-20 Rule, कभी नहीं होंगी आंखे खराब!

Read more »

आंखों के लिए 20-20-20 रूल , आई स्ट्रेन से राहतयह खबर आपको आंखों की थकान और जलन से राहत के लिए 20-20-20 नियम के बारे में बताती है।

Read more »

இன்றைய ராசிபலன்: கார்த்திகை 4 - எந்தெந்த ராசிகள் ஆதாயமான நாள்...?November 20 Today Rasipalan: கார்த்திகை மாதம் 4ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 20), 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

Read more »

தமிழ்நாட்டில் நாளை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!Tomorrow Saturday (December 20) Shutdown Areas: தமிழகத்தில் நாளை சனிக்கிழமை (டிசம்பர் 20) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் லிஸ்ட் இங்கே.

Read more »

आंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीकाआंखों की सेहत के लिए कारगर '20-20-20' का नियम, जान लें अभ्यास का तरीका

Read more »