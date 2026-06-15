जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुराकाओ को 7-1 से हराकर एक दमदार जीत दर्ज की। इस जीत से जर्मनी विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई हैं, ब्राजील के रिकॉर्ड को तोड़ा। मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है।

जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक दिखावटी शुरुआत की है, जब उन्होंने टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रही कुराकाओ टीम को 7-1 से हराकर एक दमदार जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ 3 अंक ही नहीं बल्कि जर्मनी के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी स्थापित करती है। इस विश्व कप में कुल 7 गोल करने से जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई है, जिससे वे पूर्व रिकॉर्ड धारक ब्राजील को पीछे छोड़ गए हैं। मिरोस्लाव क्लोज जर्मनी के महान स्ट्राइकर हैं जिन्होंने 2002 से 2014 तक चार विश्व कप खेल े और कुल 24 मैचों में 16 गोल दागे, जो फिर भी सर्वाधिक गोल्स की रिकॉर्ड है। विश्व कप 2026 में जर्मनी की टीम ग्रुप-ई में रहती है और वर्तमान में 3 अंक के साथ तालिका के शीर्ष पर है। कुराकाओ के खिलाफ इस मैच में जर्मनी की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन की, जहां काई हावर्ट्ज ने दो गोल किए, फेलिक्स नमेचा ने छठे मिनट में गोल दागा जो टूर्नामेंट में सबसे तेज गोल है, और अन्य खिलाड़ियों ने भी योगदान दिया। यह जीत जर्मनी के र克林ेड feathers द,zx,cxzclxfm;lmagh见证,见证 by SSTL usher, सर्वाधिक जीत की अवधारणा को नया उदाहरण प्रस्तुत करती है.

जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक दिखावटी शुरुआत की है, जब उन्होंने टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रही कुराकाओ टीम को 7-1 से हराकर एक दमदार जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ 3 अंक ही नहीं बल्कि जर्मनी के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी स्थापित करती है। इस विश्व कप में कुल 7 गोल करने से जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई है, जिससे वे पूर्व रिकॉर्ड धारक ब्राजील को पीछे छोड़ गए हैं। मिरोस्लाव क्लोज जर्मनी के महान स्ट्राइकर हैं जिन्होंने 2002 से 2014 तक चार विश्व कप खेले और कुल 24 मैचों में 16 गोल दागे, जो फिर भी सर्वाधिक गोल्स की रिकॉर्ड है। विश्व कप 2026 में जर्मनी की टीम ग्रुप-ई में रहती है और वर्तमान में 3 अंक के साथ तालिका के शीर्ष पर है। कुराकाओ के खिलाफ इस मैच में जर्मनी की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन की, जहां काई हावर्ट्ज ने दो गोल किए, फेलिक्स नमेचा ने छठे मिनट में गोल दागा जो टूर्नामेंट में सबसे तेज गोल है, और अन्य खिलाड़ियों ने भी योगदान दिया। यह जीत जर्मनी के र克林ेड feathers द,zx,cxzclxfm;lmagh见证,见证 by SSTL usher, सर्वाधिक जीत की अवधारणा को नया उदाहरण प्रस्तुत करती है





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