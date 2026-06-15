Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, ब्राजील को पीछे छोड़ा

खेल News

जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, ब्राजील को पीछे छोड़ा
जर्मनीफीफा वर्ल्ड कप 2026कुराकाओ
📆15-06-2026 06:59:00
📰News Nation
52 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 48% · Publisher: 51%

जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुराकाओ को 7-1 से हराकर एक दमदार जीत दर्ज की। इस जीत से जर्मनी विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई हैं, ब्राजील के रिकॉर्ड को तोड़ा। मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है।

जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक दिखावटी शुरुआत की है, जब उन्होंने टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रही कुराकाओ टीम को 7-1 से हराकर एक दमदार जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ 3 अंक ही नहीं बल्कि जर्मनी के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी स्थापित करती है। इस विश्व कप में कुल 7 गोल करने से जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई है, जिससे वे पूर्व रिकॉर्ड धारक ब्राजील को पीछे छोड़ गए हैं। मिरोस्लाव क्लोज जर्मनी के महान स्ट्राइकर हैं जिन्होंने 2002 से 2014 तक चार विश्व कप खेल े और कुल 24 मैचों में 16 गोल दागे, जो फिर भी सर्वाधिक गोल्स की रिकॉर्ड है। विश्व कप 2026 में जर्मनी की टीम ग्रुप-ई में रहती है और वर्तमान में 3 अंक के साथ तालिका के शीर्ष पर है। कुराकाओ के खिलाफ इस मैच में जर्मनी की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन की, जहां काई हावर्ट्ज ने दो गोल किए, फेलिक्स नमेचा ने छठे मिनट में गोल दागा जो टूर्नामेंट में सबसे तेज गोल है, और अन्य खिलाड़ियों ने भी योगदान दिया। यह जीत जर्मनी के र克林ेड feathers द,zx,cxzclxfm;lmagh见证,见证 by SSTL usher, सर्वाधिक जीत की अवधारणा को नया उदाहरण प्रस्तुत करती है.

जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक दिखावटी शुरुआत की है, जब उन्होंने टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रही कुराकाओ टीम को 7-1 से हराकर एक दमदार जीत दर्ज की। यह जीत सिर्फ 3 अंक ही नहीं बल्कि जर्मनी के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी स्थापित करती है। इस विश्व कप में कुल 7 गोल करने से जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई है, जिससे वे पूर्व रिकॉर्ड धारक ब्राजील को पीछे छोड़ गए हैं। मिरोस्लाव क्लोज जर्मनी के महान स्ट्राइकर हैं जिन्होंने 2002 से 2014 तक चार विश्व कप खेले और कुल 24 मैचों में 16 गोल दागे, जो फिर भी सर्वाधिक गोल्स की रिकॉर्ड है। विश्व कप 2026 में जर्मनी की टीम ग्रुप-ई में रहती है और वर्तमान में 3 अंक के साथ तालिका के शीर्ष पर है। कुराकाओ के खिलाफ इस मैच में जर्मनी की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन की, जहां काई हावर्ट्ज ने दो गोल किए, फेलिक्स नमेचा ने छठे मिनट में गोल दागा जो टूर्नामेंट में सबसे तेज गोल है, और अन्य खिलाड़ियों ने भी योगदान दिया। यह जीत जर्मनी के र克林ेड feathers द,zx,cxzclxfm;lmagh见证,见证 by SSTL usher, सर्वाधिक जीत की अवधारणा को नया उदाहरण प्रस्तुत करती है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

News Nation /  🏆 15. in İN

जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप 2026 कुराकाओ विश्व कप रिकॉर्ड ब्राजील मिरोस्लाव क्लोज 7-1 जीत

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qatar vs Switzerland: इंजरी टाइम में बदली मैच की कहानी, कतर ने स्विट्जरलैंड के मुंह से छीनी जीत; खुखी बने हीरोQatar vs Switzerland: इंजरी टाइम में बदली मैच की कहानी, कतर ने स्विट्जरलैंड के मुंह से छीनी जीत; खुखी बने हीरोFIFA World Cup 2026 Qatar vs Switzerland Football Match Highlights Updates: फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-बी मुकाबले में कतर ने इंजरी टाइम में शानदार वापसी करते हुए स्विट्जरलैंड
Read more »

GIC प्रवक्ता भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा: यूपी के 891 केंद्रों पर करीब 4 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रों पर एंट्रीGIC प्रवक्ता भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा: यूपी के 891 केंद्रों पर करीब 4 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रों पर एंट्रीUPPSC GIC प्रवक्ता Exam 2026: Over 17,000 candidates to appear at 44 centers in Prayagraj.
Read more »

Vaibhav Suryavanshi ने भारतीय विमंस टीम को दिया स्‍पेशल मैसेज, आज पाकिस्‍तान से होगी जंग - vaibhav suryavanshi send special message to india women team pakistan women womens t20 world cup 2026Vaibhav Suryavanshi ने भारतीय विमंस टीम को दिया स्‍पेशल मैसेज, आज पाकिस्‍तान से होगी जंग - vaibhav suryavanshi send special message to india women team pakistan women womens t20 world cup 2026विमंस टी20 विश्‍व कप 2026 Womens T20 World Cup 2026 में आज भारतीय महिला टीम और पाकिस्‍तान महिला टीम की टक्‍कर होगी।
Read more »

Ind vs Pak Live Score: पाकिस्तान टीम की प्लेइंग-XIInd vs Pak Live Score: पाकिस्तान टीम की प्लेइंग-XIIndia vs Pakistan Live Score, Icc Womens T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम का सामना पाकिस्तान की महिला टीम से हो रहा है।
Read more »

IND W vs PAK W: हरमनप्रीत ने फातिमा से नहीं मिलाया हाथ? महिला विश्वकप में फिर चर्चा में आई नो हैंडशेक नीतिIND W vs PAK W: हरमनप्रीत ने फातिमा से नहीं मिलाया हाथ? महिला विश्वकप में फिर चर्चा में आई नो हैंडशेक नीतिमहिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मैच से पहले
Read more »

Aaj Ka Rashifal, 15 जून 2026: मिथुन, सिंह समेत इन राशियों को मिल सकता है लाभ, जानें सोमवार का भविष्यफल | Aaj Ka Rashifal 15 June 2026 Monday Horoscope Good Luck Mesh Mithun KanyaAaj Ka Rashifal, 15 जून 2026: मिथुन, सिंह समेत इन राशियों को मिल सकता है लाभ, जानें सोमवार का भविष्यफल | Aaj Ka Rashifal 15 June 2026 Monday Horoscope Good Luck Mesh Mithun KanyaToday Horoscope 15 June 2026: 15 जून 2026 सोमवार का राशिफल पढ़ें। मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए करियर, धन, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन से जुड़े संकेत जानें।
Read more »



Render Time: 2026-06-15 09:59:39