जर्मनी: साफ हवा, जंगल और स्पा टूरिज्म के लिए मशहूर शहर की नई पहलें

जर्मनी में साफ हवा, जंगल और स्पा टूरिज्म के लिए मशहूर शहर मानहाइम में राइन नदी की मदद से घरों को गर्म करने की योजना है. साथ ही देखिए कि हमारा खून कैसे काम करता है और ये इतना खास क्यों है. जर्मनी की सबसे ऊंची और आधुनिक गगनचुंबी इमारतें फ्रैंकफर्ट में हैं, इसलिए इसे 'माइन-हट्टन' भी कहा जाता है. जर्मनी अंतरिक्ष में अपनी भूमिका दोबारा से लिख रहा है, अपने उपग्रहों को सुरक्षित रखने के लिए 35 अरब यूरो का निवेश करने की योजना बनाई है. इससे उसकी गैर यूरोपीय देशों पर निर्भरता कम होगी.

जर्मनी के मानहाइम शहर में राइन नदी की मदद से घरों को गर्म करने की योजना है. साथ ही देखिए कि हमारा खून कैसे काम करता है और ये इतना खास क्यों है.

जर्मनी की सबसे ऊंची और आधुनिक गगनचुंबी इमारतें फ्रैंकफर्ट में हैं, इसलिए इसे 'माइन-हट्टन' भी कहा जाता है. जर्मनी अंतरिक्ष में अपनी भूमिका दोबारा से लिख रहा है, अपने उपग्रहों को सुरक्षित रखने के लिए 35 अरब यूरो का निवेश करने की योजना बनाई है. इससे उसकी गैर यूरोपीय देशों पर निर्भरता कम होगी. इस योजना के केंद्र में एक नया सेटेलाइट नेटवर्क है.

यूरोप और चीन का नया SMILE मिशन मैपिंग कर पता लगा रहा है कि सौर हवाएं पृथ्वी के चुंबकीय कवच से कैसे टकराती हैं. यूरोप और चीन का साथ काम करने का यह दुर्लभ संयोग करीब एक दशक की तैयारी के बाद संभव हुआ है. अमीर लोग महंगे और प्रायोगिक इलाजों पर बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं. क्या सच में उम्र बढ़ने से रोका जा सकता है.

खुद ट्रैवल प्लान बनाने का मतलब है, दर्जनों टैब का एक साथ खुला होना. घंटों क्लिक करने में बिताना, तुलना करना और जानकारी ढूंढना. अब AI ट्रैवल बॉट्स सारी जानकारी एक ही जगह जुटाकर यह सब आसान बनाने का दावा कर रहे हैं. लेकिन सवाल है: ये वास्तव में कितनी अच्छी तरह काम करते हैं?

जर्मनी में अब इसके लिए प्रचलित पीएसए टेस्ट के साथ इमेजिंग तकनीक को भी मिलाया जा रहा है. साल 1972 के बाद आर्टिमिस मिशन में एक बार फिर चांद के करीब गया इंसान, दक्षिण अफ्रीका में कचरे से बनी ईंटों से खड़े किए जा रहे आलिशान बंगले, और, हंगरी की पायलट गाब्रिएला को कैसा लगता है अपना ड्रीम जॉब, इन कहानियों के अलावा मंथन के इस एपिसोड में देखिए यूरोपीय लाइफस्टाइल की झलकियां भी.

जर्मनी में सौर ऊर्जा से बिटकॉइन माइनिंग की नई पहल की जा रही है, यह एक टिकाऊ विकल्प दे सकता है





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