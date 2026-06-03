जर्मनी: 16 साल तक पति ने नशीली दवाएं देकर किया बलात्कार, अब कानूनी खामियों और न्याय की जंग

जर्मन लेखिका क्लाडिया वुटके ने खुलासा किया कि उनके पूर्व पति ने 16 साल तक उन्हें नशीली दवाएं देकर उनके साथ बलात्कार किया और वीडियो बनाए। कानूनी समयसीमा के कारण 67 में से 65 मामलों की जांच नहीं हो सकेगी।

जर्मनी के हैम्बर्ग शहर की रहने वाली 59 वर्षीय लेखिका क्लाडिया वुटके की कहानी मानवीय क्रूरता और कानूनी खामियों का एक ऐसा दर्दनाक उदाहरण है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। क्लाडिया को लंबे समय तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा था, जब तक कि पुलिस ने उन्हें उनके पूर्व पति के लैपटॉप से बरामद किए गए वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट नहीं दिखाए। इन तस्वीरों को देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गईं और उन्हें एहसास हुआ कि पिछले 16 वर्षों से उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा था। वुटके ने बताया कि उनके पूर्व पति ने उन्हें बार-बार नशीली दवाएं दीं ताकि वह बेहोश रहें और उस स्थिति में उनके साथ बलात्कार किया। सबसे वीभत्स बात यह थी कि अपराधी ने इन सभी यौन अपराधों का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो बाद में पुलिस के हाथ लगे। क्लाडिया ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि उन तस्वीरों में वह एक ऐसी महिला के रूप में दिखीं जो पूरी तरह असहाय और स्तब्ध थी, और यह सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए कि उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस भयानक दुःस्वप्न की चपेट में था। इस मामले में सबसे अधिक दुखद पहलू वह कानूनी बाधा है जिसका सामना क्लाडिया अब कर रही हैं। जब जांच शुरू हुई, तो यह सामने आया कि उनके साथ कुल 67 कथित अपराध हुए थे, लेकिन उनमें से 65 अपराधों की जांच अब संभव नहीं है क्योंकि जर्मनी में इनके लिए निर्धारित 5 वर्ष की वैधानिक समयसीमा ( statute of limitations ) समाप्त हो चुकी है। क्लाडिया के लिए यह खबर किसी दूसरे भूकंप की तरह थी, जिसने उन्हें फिर से तोड़ दिया। यह स्थिति 2016 में पूर्व चांसलर अंगेला मैर्केल के कार्यकाल के दौरान लागू किए गए कानूनी सुधारों का परिणाम है। हालांकि इन सुधारों का उद्देश्य सजा को और अधिक सख्त बनाना था, लेकिन यौन हिंसा से जुड़े कुछ मामलों में जांच की एक समय सीमा तय कर दी गई थी। यदि अपराध को कुछ विशिष्ट गंभीर श्रेणियों में नहीं रखा जाता, तो पांच साल बाद वह कानूनी दायरे से बाहर हो जाता है। इस कारण अब केवल दो मामलों की ही सुनवाई हो सकती है: एक बलात्कार का मामला जो 2021 में हुआ था और दूसरा वह वीभत्स घटना जिसमें बेसबॉल बैट का उपयोग कर उनके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया गया था। इन दो अपराधों के लिए उनके पूर्व पति के खिलाफ मुकदमा 15 जून से शुरू होगा, लेकिन बाकी 65 अपराधों के लिए अपराधी का बच निकलना क्लाडिया के लिए न्याय की उम्मीद को खत्म करने जैसा है। क्लाडिया वुटके ने अपनी इस लड़ाई में फ्रांस की पेलिको मामले की पीड़ित महिला से प्रेरणा ली है, जिसने दुनिया भर में अपनी बहादुरी से यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई थी। क्लाडिया का मानना है कि बलात्कार जैसे अपराधों पर बात करना बेहद कठिन होता है क्योंकि पीड़ित अक्सर शर्मिंदगी और अपराधबोध महसूस करते हैं। लंबे समय तक क्लाडिया को भी यही लगता रहा कि शायद उन्होंने कुछ गलत किया था या यह सब उनकी गलती थी, लेकिन सच सामने आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह केवल एक शिकार थीं और उनकी आत्मा और शरीर के साथ जो हुआ, उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने अपनी इस पीड़ा को एक शक्ति में बदला और यौन हिंसा के अन्य पीड़ितों की मदद करने के लिए एक सहायता समूह की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने उंगेब्रोशेन (Unbroken) रखा है। इस समूह का उद्देश्य उन महिलाओं को सहारा देना है जो इसी तरह के अंधेरे दौर से गुजर रही हैं और जिन्हें लगता है कि वे अकेली हैं। क्लाडिया की वकील क्रिस्टीना क्लेम ने वर्तमान कानूनी ढांचे को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। उनका तर्क है कि एक महिला जो नशीली दवाओं के प्रभाव में बेहोश थी, उसे असहाय नहीं माना जाएगा, तो फिर असहाय किसे कहा जाएगा?

इस मामले ने जर्मनी में एक बड़ी सार्वजनिक बहस छेड़ दी है और अब लोग मांग कर रहे हैं कि यौन अपराधों के लिए समयसीमा के कानूनों में बदलाव किया जाए ताकि कोई भी अपराधी तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर बच न सके। हालांकि हैम्बर्ग की अभियोजक मिया स्पर्लिंग कार्स्टेंस ने कहा है कि फिलहाल वैधानिक सीमाएं लागू हैं, लेकिन पुलिस इस मामले को दोबारा खोलने और यह देखने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ अन्य अपराधों को गंभीर श्रेणी में डालकर उनकी जांच शुरू की जा सकती है। क्लाडिया अब भी इस उम्मीद में हैं कि उनकी कहानी अन्य पीड़ितों को प्रेरित करेगी और कानून में ऐसा सुधार होगा जिससे न्याय केवल समय की सीमाओं का मोहताज न रहे





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