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जर्मन मॉडल लिजलाज ने विराट कोहली के खिलाफ पैसे देने वाले पत्रकारों पर लगाया आरोप

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जर्मन मॉडल लिजलाज ने विराट कोहली के खिलाफ पैसे देने वाले पत्रकारों पर लगाया आरोप
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📆11-05-2026 08:11:00
📰Dainik Bhaskar
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जर्मन मॉडल लिजलाज ने हाल ही में दावा किया कि विराट कोहली द्वारा उनकी फोटो लाइक करने के बाद कुछ पत्रकारों ने उन्हें क्रिकेटर के खिलाफ गलत बयान देने के लिए पैसे ऑफर किए थे। उन्होंने कहा कि उनके फोन लगातार लगने लगे और उन्हें अलग-अलग मैगजीन से इतने सारे कॉल आ रहे थे, क्योंकि उन्हें विराट ने उनकी पोस्ट लाइक की है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग उन्हें ऐसी बातें बोलने का दबाव भी डालते हैं, जो वे नहीं चाहते। लिजलाज ने कहा कि उन्हें इससे दुख है और उन्हें पैसों के लिए विराट के बारे में गलत बयान नहीं देने को मजबूर नहीं किया गया।

जर्मन मॉडल लिजलाज ने हाल ही में दावा किया कि विराट कोहली द्वारा उनकी फोटो लाइक करने के बाद कुछ पत्रकारों ने उन्हें क्रिकेटर के खिलाफ गलत बयान देने के लिए पैसे ऑफर किए थे। फिल्मीमंत्रा को दिए इंटरव्यू में लिजलाज ने बताया कि विराट कोहली द्वारा कथित तौर पर पोस्ट लाइक किए जाने के बाद उन्हें लगातार लोगों के फोन आने लगे। सभी यही कह रहे थे कि विराट ने उनकी पोस्ट लाइक की है। अपने फेवरेट क्रिकेटर विराट द्वारा कथित तौर पर उनकी तस्वीर लाइक किए जाने पर लिजलाज ने कहा, ‘मैं इससे बहुत खुश थी और थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे अलग-अलग मैगजीन से इतने सारे कॉल आने लगेंगे।’लिजलाज ने यह भी दावा किया, ‘कुछ लोग आप पर ऐसी बातें बोलने का दबाव भी डालते हैं, जो आप कहना नहीं चाहते। कुछ पत्रकारों ने तो मुझे पैसे ऑफर किए ताकि मैं उनके (विराट कोहली) बारे में गलत बातें कहूं और ऐसे आरोप लगाऊं, जो उन्होंने कभी किए ही नहीं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी?

मैंने खुद कहा था कि वो मेरे पसंदीदा क्रिकेटर हैं। फिर मैं पैसों के लिए उनके बारे में गलत बातें क्यों बोलूं? मैं ऐसी इंसान नहीं हूं।’ बता दें कि लिजलाज की फोटो क्लिक करने वाले फोटोग्राफर अद्वैत वैद्य ने पिछले महीने इंस्टाग्राम पर एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया था कि विराट कोहली के आधिकारिक अकाउंट से लिजलाज की पुरानी फोटो लाइक की गई थी। अद्वैत ने इस पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था।अद्वैत ने कैप्शन में लिखा था, ‘इस पर कैसे रिएक्ट करें… जब GOAT विराट कोहली, आपकी पोस्ट लाइक कर दें। मैं और लिजलाज अभी भी अपनी आंखें मलकर देख रही हैं कि ये सच में हो रहा है या नहीं… हाहा… धन्यवाद GOAT।

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