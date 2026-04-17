जर्मनी की इस्राएल बस्तियों पर आलोचना और इस्राएली मंत्री की तीखी प्रतिक्रिया

जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्त्स के प्रवक्ता द्वारा इस्राएल की वेस्ट बैंक बस्तियों के विस्तार की नीति की आलोचना पर इस्राएली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। स्मोट्रिच ने जर्मन चांसलर को होलोकॉस्ट के संदर्भ में संबोधित करते हुए कहा कि यहूदियों को अब यह नहीं बताया जा सकता कि उन्हें कहां रहना चाहिए। इस बयान पर जर्मनी में इस्राएल के राजदूत ने स्पष्टीकरण दिया है।
जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्त्स के प्रवक्ता स्टीफन हेबेस्ट्रेट ने हाल ही में इस्राएल की नीतियों की आलोचना की, विशेष रूप से वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार पर। चांसलर शोल्त्स ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक फोन कॉल के दौरान इस्राएल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बढ़ते घटनाक्रमों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वेस्ट बैंक का किसी भी तरह से विलय नहीं होना चाहिए। यह चिंता जर्मन सरकार की ओर से व्यक्त की गई है, जो लंबे समय से 'दो-राष्ट्र समाधान' का समर्थन करती रही है, हालांकि इस्राएल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों से पहले ही इस समाधान को दरकिनार कर दिया था।
जर्मन चांसलर की इस टिप्पणी पर इस्राएल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर चांसलर शोल्त्स को संबोधित करते हुए कहा कि वे दिन अब बीत गए जब जर्मन यहूदियों को बताते थे कि उन्हें कहां रहने की इजाजत है। स्मोट्रिच ने होलोकॉस्ट (यहूदी नरसंहार) का जिक्र करते हुए कहा कि नाजी जर्मनी ने यहूदियों को बस्तियों में कैद किया था, और अब जर्मनी उन्हें अपनी जमीन पर रहने के बारे में निर्देश नहीं दे सकता। स्मोट्रिच, जो एक दक्षिणपंथी नेता हैं और जिनका जन्म कब्जे वाले गोलन हाइट्स में हुआ था, खुद वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनकी यह प्रतिक्रिया इस्राएल में आगामी चुनावों के मद्देनजर आई है, जहाँ वे नेतन्याहू से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 'योम हाशोआ' (होलोकॉस्ट स्मृति दिवस) की पूर्व संध्या पर यह बयान दिया, जो इस्राएल में एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक दिन होता है।
जर्मनी में इस्राएल के राजदूत रॉन प्रोसोर ने बर्लिन में स्मोट्रिच की आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने चांसलर शोल्त्स को 'इस्राएल का एक महान दोस्त' बताया और कहा कि जर्मनों से तर्क करना संभव और उचित है, खासकर होलोकॉस्ट स्मृति दिवस जैसे भावनात्मक दिन पर। हालांकि, प्रोसोर ने स्मोट्रिच के बयानों को 'होलोकॉस्ट की यादों के महत्व को कम करने वाला' और 'चीजों को पूरी तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश करने वाला' बताया। उन्होंने स्मोट्रिच पर राजनीति चमकाने के लिए होलोकॉस्ट के इतिहास का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यह तनाव अचानक नहीं उभरा; लगभग तीन हफ्ते पहले, इस्राएल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने भी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी नागरिकों पर इस्राएली बस्तियों में रहने वालों द्वारा किए जा रहे हमलों के संबंध में जर्मनी के राजदूत श्टेफेन जाइबर्ट की एक 'एक्स' पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि वेस्ट बैंक की संवेदनशील स्थिति और इस्राएली नीतियों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेष रूप से जर्मनी की ओर से, चिंताएं बढ़ रही हैं
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