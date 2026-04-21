जर्मनी: मोएर्स के गुरुद्वारे में आंतरिक विवाद के चलते हिंसक झड़प, 11 लोग घायल

जर्मनी के मोएर्स शहर में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव और वित्तीय विवाद के कारण एक हिंसक झड़प हुई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है।

जर्मनी के मोएर्स शहर में स्थित एक गुरुद्वारे के भीतर हुई हिंसक झड़प ने पूरे समुदाय को स्तब्ध कर दिया है। रविवार, 21 अप्रैल को घटी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कम से कम 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जर्मन मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, यह विवाद गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के आंतरिक चुनावों और वित्तीय नियंत्रण को लेकर उपजा था। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से विशेष सामरिक इकाइयों और भारी पुलिस बल को तैनात किया। चश्मदीदों के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि हमला पूरी

तरह से सुनियोजित था। सेवा शुरू होने से ठीक पहले, हमलावरों ने अचानक पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया और उसके बाद हथियारों से लैस होकर विरोधी गुट पर हमला बोल दिया। इस झड़प में धारदार हथियारों, जैसे कि कृपाण और चाकू, का खुलकर इस्तेमाल किया गया। परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था, जहां जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागते नजर आए। कुछ चश्मदीदों ने यह भी दावा किया कि एक संदिग्ध ने पिस्तौल से गोली भी चलाई, हालांकि पुलिस की प्रारंभिक फोरेंसिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि वह संभवतः एक ब्लैंक-फायरिंग हथियार था, क्योंकि मौके से कारतूस के खाली खोल बरामद हुए हैं। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और अपराध जांच विभाग घटना के पीछे के सभी पहलुओं को खंगालने में जुटा है। जांचकर्ताओं का मुख्य ध्यान उन कारणों पर है, जिन्होंने गुरुद्वारे जैसी पवित्र जगह को अखाड़े में बदल दिया। प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, गुरुद्वारे के फंड के प्रबंधन और बोर्ड के चुनाव को लेकर दो विरोधी गुटों में लंबे समय से मतभेद चल रहे थे, जो अंततः इस हिंसक घटना में तब्दील हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हिंसा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जाएगी और उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने अभी तक हमले में इस्तेमाल किए गए मुख्य हथियारों को पूरी तरह से बरामद नहीं किया है, लेकिन फोरेंसिक टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में निरंतर सक्रिय है। स्थानीय समुदाय के लोग इस घटना से बेहद आहत हैं और उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। जर्मनी के मोएर्स में हुई इस हिंसा ने न केवल धार्मिक परिसरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि आंतरिक प्रबंधन विवादों के हिंसक रूप लेने की संभावनाओं पर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। घटना के बाद घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई, और राहत की बात यह है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस की विशेष इकाई फिलहाल पूरे इलाके में गश्त कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। यह घटना एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि धार्मिक और सामुदायिक संस्थाओं में पारदर्शिता और आपसी संवाद का अभाव किस तरह विनाशकारी परिणाम ला सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे। जांच की प्रक्रिया अभी जारी है और पुलिस ने स्थानीय निवासियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। घटना के बाद से ही पूरे डुइसबर्ग और मोएर्स क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कायम है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है





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जर्मनी गुरुद्वारा हिंसक झड़प मोएर्स प्रबंधन विवाद

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