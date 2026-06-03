जर्मनी ने भारतीय निर्यातकों के लिए ट्रांजिट वीजा अनिवार्यता हटाई

जर्मनी सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह फैसला भारतीय निर्यातकों और उद्यमियों के लिए यात्रा को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापारिक समुदाय ने इस निर्णय का स्वागत किया है और सरकार के कूटनीतिक प्रयासों का आभार जताया है।

जर्मनी ने भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता हटाई, निर्यातकों में खुशी। जर्मनी ने भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस फैसले से भारतीय निर्यातक ों और उद्यमियों की यात्रा सरल होगी, जिससे भार जर्मनी द्वारा ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता खत्म होने से निर्यातकों में खुशी। भारतीय निर्यातक ों, उद्यमियों की यात्रा अब होगी सरल। जर्मनी सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता खत्म करने के फैसले का व्यापार िक समुदाय ने स्वागत किया है। चैंबर आफ एक्सपोर्टर्स के महासचिव विकास शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और विदेश मंत्रालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार के सशक्त कूटनीति क प्रयासों से मिली इस सुविधा से भारतीय निर्यातक ों, उद्यमियों व अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले व्यवसायियों की यात्रा सरल व समयबद्ध होगी। इस निर्णय से भारत- जर्मनी के बीच व्यापार िक और आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में भी निर्यात क्षेत्र के हित में ऐसे कदम उठाती रहेगी। दिल्ली का 45% पानी रास्ते में हो रहा बर्बाद, अब पाइपलाइन से मिलेगा हरियाणा का पानी.

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