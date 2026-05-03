जल जीवन मिशन: सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों को तत्काल ठीक करने और गड्ढों को भरने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। लापरवाही बरतने वालों पर जुर्माना और ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों में तेजी लाने और सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों ( डीएम ) को जल जीवन मिशन के तहत सड़कों की खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि खुदाई का काम पूरा होते ही गड्ढों को तुरंत भरा जाना चाहिए और अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर अनुपालन की स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई कार्यदायी संस्था या ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं करता है, अधूरा छोड़ देता है, या लापरवाही बरतता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश भर में हर घर को नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। इस दौरान, सड़कों को खोदकर छोड़ देने की कई शिकायतें सामने आई हैं। हाल ही में, 30 जनवरी को महोबा में भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोककर इन शिकायतों को उजागर किया था, जिससे यह मामला काफी चर्चा में रहा। भाजपा के अन्य विधायकों और मंत्रियों ने भी इसी तरह की कई शिकायतों को उठाया है, जिसके बाद सरकार ने सड़कों की मरम्मत के कार्य को गति दी है। सरकार अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में, मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम , जल जीवन मिशन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने और खोदी गई सड़कों व गड्ढों की स्थिति का आकलन करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इन गड्ढों को तुरंत भरा जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जल समाधान पोर्टल पर आपूर्ति, लीकेज और खुदाई से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 2.

50 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में लगभग शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति या मरम्मत से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज कराने के लिए, लोग 18001212164 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए और इसके लिए जल जीवन मिशन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करके, सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि विकास कार्यों के कारण नागरिकों को कोई असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह रहने और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

योगी आदित्यनाथ जल जीवन मिशन सड़क मरम्मत उत्तर प्रदेश डीएम खड्डा पेयजल विकास कार्य

United States Latest News, United States Headlines