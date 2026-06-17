गाजियाबाद में जीडीए ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र परिसर में चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण ने शमन आवेदन निरस्त करते हुए पाया गया कि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

जवाहर लाल नेहरू युवा केंद्र परिसर में निर्माण पर प्राधिकरण ने लगाई रोक , FIR दर्ज करने की मांग गाजियाबाद में जीडीए ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र परिसर में चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण ने शमन आवेदन निरस्त करते हुए पाया गया कि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। गाजियाबाद में जीडीए ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रवर्तन जोन-4 की ओर से जारी नोटिस में 10 जून 2026 को आवेदक की ओर से प्रस्तुत शमन आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जीडीए के अनुसार, प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि संबंधित भूखंड का पट्टा जिस संस्था के नाम दर्ज है, शमन आवेदन कर्ता उससे मेल नहीं खाता। इसके अलावा, पट्टे की शर्तों के अनुसार उक्त भूमि पर केवल सीमित निर्माण और सामाजिक व खेल गतिविधियों के उपयोग की अनुमति है, जबकि व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद स्थल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्माण कार्य तत्काल नहीं रोक ा गया और स्वयं नहीं हटाया गया, तो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शास्त्री नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने जीडीए उपाध्यक्ष को पत्र में लिखा, जिसमें बताया गया कि वर्ष 1967-70 में जवाहर लाल नेहरू युवा केंद्र खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए ग्रीन एरिया पार्क की श्रेणी में है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुसार पार्क भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है। उनका आरोप है कि कुछ व्यक्तियों ने गलत तरीके से जीडीए में मानचित्र स्वीकृत करा लिया है, जबकि केंद्र की रजिस्ट्री में वह केवल गवाह हैं। व्यापार मंडल ने यदि नियम विरुद्ध मानचित्र स्वीकृत हुआ है तो उसे निरस्त कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

जवाहर लाल नेहरू युवा केंद्र परिसर में निर्माण पर प्राधिकरण ने लगाई रोक, FIR दर्ज करने की मांग गाजियाबाद में जीडीए ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र परिसर में चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण ने शमन आवेदन निरस्त करते हुए पाया गया कि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। गाजियाबाद में जीडीए ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रवर्तन जोन-4 की ओर से जारी नोटिस में 10 जून 2026 को आवेदक की ओर से प्रस्तुत शमन आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जीडीए के अनुसार, प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि संबंधित भूखंड का पट्टा जिस संस्था के नाम दर्ज है, शमन आवेदनकर्ता उससे मेल नहीं खाता। इसके अलावा, पट्टे की शर्तों के अनुसार उक्त भूमि पर केवल सीमित निर्माण और सामाजिक व खेल गतिविधियों के उपयोग की अनुमति है, जबकि व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद स्थल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्माण कार्य तत्काल नहीं रोका गया और स्वयं नहीं हटाया गया, तो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शास्त्री नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अवधेश शर्मा ने जीडीए उपाध्यक्ष को पत्र में लिखा, जिसमें बताया गया कि वर्ष 1967-70 में जवाहर लाल नेहरू युवा केंद्र खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए ग्रीन एरिया पार्क की श्रेणी में है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुसार पार्क भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध है। उनका आरोप है कि कुछ व्यक्तियों ने गलत तरीके से जीडीए में मानचित्र स्वीकृत करा लिया है, जबकि केंद्र की रजिस्ट्री में वह केवल गवाह हैं। व्यापार मंडल ने यदि नियम विरुद्ध मानचित्र स्वीकृत हुआ है तो उसे निरस्त कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है





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