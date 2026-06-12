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जसपाल राणा का निधन: पद्मश्री, अर्जुन और द्रोणाचार्य से सम्मानित दिग्गज शूटर की अधूरी कहानी

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जसपाल राणा का निधन: पद्मश्री, अर्जुन और द्रोणाचार्य से सम्मानित दिग्गज शूटर की अधूरी कहानी
जसपाल राणापद्मश्रीअर्जुन पुरस्कार
📆12-06-2026 13:55:00
📰AajTak
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49 वर्ष आयु में शूटर दिग्गज जसपाल राणा का निधन, उनके खेल जीवन की रोशनी और बीती अनसुलझी समस्याओं की झलक।

दिग्गज निशानेबाज़ जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन पूरे खेल जगत को शोक में डुबा गया। पद्मश्री से सम्मानित, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य सम्मान से सुसज्जित राणा ने भारत की शूटर टीम को कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गौरव दिलाया। उनके करियर की चमकदार उपलब्धियों के बीच कई अनसुलझे सवाल रह गए जो उनकी कहानी को अधूरा बनाते हैं।\n\n जसपाल राणा ने 1994 के एशियन गेम्स में प्रथम पदक जीतकर भारत को पहली बार शूटर खेल में खिताब दिलाया। इसके बाद उन्होंने 1998 के एशियाई खेलों में दो विश्व रैकॉर्ड स्थापित करके निशानेबाज़ी को नई ऊँचाइयों पर पहुंचाया। 2002 के ग्रामीण एशिया पैक्स में उन्होंने फिर से अपनी माहिरता का लोहा मनवाया। इन सब के बावजूद, राणा की निजी जिंदगी और उनके बाद की स्वास्थ्य समस्याओं को मीडिया ने पर्याप्त रूप से उजागर नहीं किया। कई स्रोतों के अनुसार, वह लंबे समय से उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से जूझ रहे थे, परन्तु उचित इलाज न मिल पाने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गई।\n\nउनकी मृत्यु के बाद खेल मंत्रालय ने उनके योगदान को स्मरण करने के लिये एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन करने की घोषणा की है। साथ ही, कई खेल संघों ने युवा शूटर ों के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि जसपाल राणा जैसी प्रतिभा का विकास निरंतर हो सके। उनके परिवार के सदस्य और सहयोगी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राणा को केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक और एक प्रेरणा स्रोत माना जाता था। उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और जीत की चाह ने कई युवा शूटर ों को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। इस दुखद घटना ने यह भी उजागर किया कि खेल जगत में स्वास्थ्य और उपचार की सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे भविष्य में ऐसे अनहैंडेड मामलों को रोका जा सके। जसपाल राणा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के साथ साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और राष्ट्र को उनका कर्तव्य है कि वह अपने खेल सितारों को सम्पूर्ण समर्थन प्रदान करे.

दिग्गज निशानेबाज़ जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन पूरे खेल जगत को शोक में डुबा गया। पद्मश्री से सम्मानित, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य सम्मान से सुसज्जित राणा ने भारत की शूटर टीम को कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गौरव दिलाया। उनके करियर की चमकदार उपलब्धियों के बीच कई अनसुलझे सवाल रह गए जो उनकी कहानी को अधूरा बनाते हैं।\n\nजसपाल राणा ने 1994 के एशियन गेम्स में प्रथम पदक जीतकर भारत को पहली बार शूटर खेल में खिताब दिलाया। इसके बाद उन्होंने 1998 के एशियाई खेलों में दो विश्व रैकॉर्ड स्थापित करके निशानेबाज़ी को नई ऊँचाइयों पर पहुंचाया। 2002 के ग्रामीण एशिया पैक्स में उन्होंने फिर से अपनी माहिरता का लोहा मनवाया। इन सब के बावजूद, राणा की निजी जिंदगी और उनके बाद की स्वास्थ्य समस्याओं को मीडिया ने पर्याप्त रूप से उजागर नहीं किया। कई स्रोतों के अनुसार, वह लंबे समय से उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से जूझ रहे थे, परन्तु उचित इलाज न मिल पाने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गई।\n\nउनकी मृत्यु के बाद खेल मंत्रालय ने उनके योगदान को स्मरण करने के लिये एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन करने की घोषणा की है। साथ ही, कई खेल संघों ने युवा शूटरों के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि जसपाल राणा जैसी प्रतिभा का विकास निरंतर हो सके। उनके परिवार के सदस्य और सहयोगी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राणा को केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक और एक प्रेरणा स्रोत माना जाता था। उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और जीत की चाह ने कई युवा शूटरों को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर किया। इस दुखद घटना ने यह भी उजागर किया कि खेल जगत में स्वास्थ्य और उपचार की सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे भविष्य में ऐसे अनहैंडेड मामलों को रोका जा सके। जसपाल राणा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के साथ साथ व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखभाल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और राष्ट्र को उनका कर्तव्य है कि वह अपने खेल सितारों को सम्पूर्ण समर्थन प्रदान करे

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जसपाल राणा पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य सम्मान शूटर खेल जगत

 

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