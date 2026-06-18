जसप्रीत बुमराह की मैदान पर वापसी की खबर आई, इंग्लैंड दौरे की तैयारियां शुरू

भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की मैदान पर वापसी की खबर आई है। बुमराह ने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत वनडे टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इंग्लैंड दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की मैदान पर वापसी की खबर आई है। बुमराह ने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत वनडे टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इंग्लैंड दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बेहद सुखद और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक तरफ जहां टीम इंडिया युवा कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े मैच विनर और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की मैदान पर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बुमराह क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए पूरी तरह बेताब नजर आ रहे हैं और उन्होंने आगामी इंग्लैंड दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मैदान पर प्रैक्टिस के दौरान साथी खिलाड़ियों के साथ उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसने फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। जसप्रीत बुमराह पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। दरअसल, BCCI ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तरोताजा और फिट रखने के लिए एक खास वर्कलोड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया था। इसी रणनीति के तहत उन्हें वनडे फॉर्मेट से आराम दिया गया था। आईपीएल के खत्म होने के बाद मिले ब्रेक के कारण ही उन्हें मौजूदा अफगानिस्तान सीरीज में भी शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बुमराह ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मुकाबला साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल ा था। अब जब साल 2027 में अगला वनडे वर्ल्ड कप होना है, तो मैनेजमेंट ने बुमराह को दोबारा इस फॉर्मेट में ढालने और टीम में नियमित शामिल करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जसप्रीत बुमराह अब सीधे इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से इस फॉर्मेट में कदम रखेंगे। टीम इंडिया जुलाई के महीने में व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करने वाली है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली यह वनडे सीरीज बेहद रोमांचक होने वाली है। इस सीरीज की सबसे खास बात यह होगी कि फैंस लंबे समय बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर दिग्गजों को एक साथ मैदान पर फिर से नीली जर्सी में खेल ते हुए देख पाएंगे। बुमराह की वापसी से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण एक बार फिर दुनिया का सबसे खतरनाक आक्रमण बनने के लिए तैयार है.

भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की मैदान पर वापसी की खबर आई है। बुमराह ने वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत वनडे टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इंग्लैंड दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बेहद सुखद और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक तरफ जहां टीम इंडिया युवा कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के सबसे बड़े मैच विनर और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की मैदान पर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बुमराह क्रिकेट के मैदान पर वापसी के लिए पूरी तरह बेताब नजर आ रहे हैं और उन्होंने आगामी इंग्लैंड दौरे पर होने वाली वनडे सीरीज के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मैदान पर प्रैक्टिस के दौरान साथी खिलाड़ियों के साथ उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसने फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। जसप्रीत बुमराह पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। दरअसल, BCCI ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह तरोताजा और फिट रखने के लिए एक खास वर्कलोड मैनेजमेंट प्लान तैयार किया था। इसी रणनीति के तहत उन्हें वनडे फॉर्मेट से आराम दिया गया था। आईपीएल के खत्म होने के बाद मिले ब्रेक के कारण ही उन्हें मौजूदा अफगानिस्तान सीरीज में भी शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बुमराह ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मुकाबला साल 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। अब जब साल 2027 में अगला वनडे वर्ल्ड कप होना है, तो मैनेजमेंट ने बुमराह को दोबारा इस फॉर्मेट में ढालने और टीम में नियमित शामिल करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जसप्रीत बुमराह अब सीधे इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से इस फॉर्मेट में कदम रखेंगे। टीम इंडिया जुलाई के महीने में व्हाइट-बॉल सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करने वाली है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली यह वनडे सीरीज बेहद रोमांचक होने वाली है। इस सीरीज की सबसे खास बात यह होगी कि फैंस लंबे समय बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर दिग्गजों को एक साथ मैदान पर फिर से नीली जर्सी में खेलते हुए देख पाएंगे। बुमराह की वापसी से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण एक बार फिर दुनिया का सबसे खतरनाक आक्रमण बनने के लिए तैयार है





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