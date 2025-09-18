Head Topics

जहरीले सांप के डसने पर युवक अस्पताल में ले आया, हाथ से छूटने पर मचा हंगामा

न्यूज समाचार

जहरीले सांप के डसने पर युवक अस्पताल में ले आया, हाथ से छूटने पर मचा हंगामा
उज्जैनसांपअस्पताल
  • 📰 News18 Hindi
  • ⏱ Reading Time:
  • 50 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 44%
  • Publisher: 51%

उज्जैन में एक उल्लेखनीय घटना घटी जहाँ एक युवक जहरीले सांप के डसने के बाद अस्पताल लाया और सांप को डॉक्टर के पास रख दिया। सांप युवक के हाथ से छूटकर डॉक्टर के केबिन में घूमने लगा जिससे अस्पताल में भय फैल गया।

उज्जैन के चरक अस्पताल में बुधवार की देर रात कुछ ऐसा अनोखा दृश्य देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। एक युवक अस्पताल में पहुंचा, उसके हाथ में एक जहरीला सांप था। उसने ड्यूटी डॉक्टर से कहा कि ये सांप ने मुझे काट लिया है, मेरा इलाज कर दीजिए। सांप को देखते ही नर्सिंग स्टाफ डर गया और मरीज से सांप को बाहर निकलने की बात कही, लेकिन यह सांप युवक के हाथ से छूटकर डॉक्टर के केबिन में घूमने लगा। अस्पताल की दीवारों से कूदने का रवैया देख कर सबको भयचाकित हो गया। वहां मौजूद लोग भयग्रस्त होकर चीखने लगे। कुछ

लोगों ने सांप को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन बाद में युवक ही उस सांप को पकड़ा और बाहर निकाला। विजयपुरी के रहने वाला सागर चौधरी टैक्सी चलाने का काम करता है। बुधवार रात देवास गेट चौराहे के पास अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे गाड़ी खड़ी करते समय सागर को सांप ने काट लिया। सागर ने बताया कि सांप ने काटते ही उसे पकड़ लिया क्योंकि अस्पताल में पूछेंगे कि किसने काटा है तो क्या कहूँगा। इसी कारण उसे उसे अस्पताल लाया। करीब तीन फीट लंबा सांप लेकर आने पर इमरजेंसी वार्ड में अफरातफरी मच गई। घटना के बाद सागर को प्राथमिक उपचार देने के बाद चरक अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन सुबह उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। सांप पर निकाला, लड़ाई का गुस्सा! डॉक्टर से बात करते समय सागर के हाथ से सांप छूट गया। उसने बड़ी मुश्किल से उस सांप को फिर से पकड़ा और दोस्तों को बुलाकर पॉलीथिन में डालकर बाहर छोड़ दिया। सागर ने बताया कि यह पहला मौका था जब उसने किसी सांप को अपने हाथों से पकड़ा। कल घर पर मेरी लड़ाई हो गई थी और मैं बहुत गुस्से में था। इसी दौरान सांप ने मुझे काटा तो सहन नहीं हुआ और मैंने आनन-फानन में उसे पकड़ लिया

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

News18 Hindi /  🏆 13. in İN

उज्जैन सांप अस्पताल युवक डस हंगामा

 

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें



Render Time: 2025-09-18 18:39:07