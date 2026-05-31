जहांगीरपुरी में पानी की गंभीर किल्लत, 10 हजार से अधिक लोग प्रभावित

जहांगीरपुरी में दो सप्ताह से पानी की सख्त किल्लत के कारण लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। पानी की मांग के साथ राजनीतिक दलों ने भी प्रदर्शन किया, जबकि स्थानीय प्रशासन की क्षमता की सीमा का चिंता पैदा हो रही है।

जहांगीरपुरी में पिछले दो सप्ताह से शौचालय और पानी की गंभीर किल्लत है, जिससे 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं और उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया है। जहांगीरपुरी के विभिन्न ब्लॉक में पैपलाइन में पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोग टैंकर ों के माध्यम से पानी ले रहे हैं। टैंकर ों की आपूर्ति अपर्याप्त है और लोग निजी स्रोतों से पानी खरीदने को मजबूर हैं। पानी की किल्लत के कारण लोगों में शासन और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया जबकि कांग्रेस ने खाली मटके और बैनर लेकर सड़क पर जाकर विरोध जताया। कई स्थानीय नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। लोग कह रहे हैं कि पानी न आने के कारण घरेलू काम पूरे नहीं हो पा रहे और गर्मी में सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय प्रशासन की क्षमता की सीमा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा यह सureau नहीं है.

जहांगीरपुरी में पिछले दो सप्ताह से शौचालय और पानी की गंभीर किल्लत है, जिससे 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं और उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया है। जहांगीरपुरी के विभिन्न ब्लॉक में पैपलाइन में पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोग टैंकरों के माध्यम से पानी ले रहे हैं। टैंकरों की आपूर्ति अपर्याप्त है और लोग निजी स्रोतों से पानी खरीदने को मजबूर हैं। पानी की किल्लत के कारण लोगों में शासन और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया जबकि कांग्रेस ने खाली मटके और बैनर लेकर सड़क पर जाकर विरोध जताया। कई स्थानीय नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। लोग कह रहे हैं कि पानी न आने के कारण घरेलू काम पूरे नहीं हो पा रहे और गर्मी में सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय प्रशासन की क्षमता की सीमा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा यह सureau नहीं है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

जहांगीरपुरी पानी की किल्लत टैंकर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कांग्रेस

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

यूपी में बिजली हुई महंगी, फ्यूल सरचार्ज जुड़ने के कारण 10 फीसदी बढ़ जाएगा बिलउत्तर प्रदेश में जून माह के बिजली बिल में उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फ्यूल सरचार्ज में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है।

Read more »

शिवसेना भारतीय 10 जून से श्रीरामायण पाठ आयोजित करेगीशिवसेना भारतीय 10 जून से श्रीरामायण पाठ आयोजित करेगी, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

Read more »

10 साल में एक करोड़ कॉल, राष्ट्रीय तंबाकू छोड़ो हेल्पलाइन ने 2.32 लाख लोगों को दिलाई लत से मुक्ति - 10 million calls in 10 years national tobacco quit helpline helps 232000 peopleराष्ट्रीय तंबाकू क्विटलाइन सर्विस NTQLS को 10 वर्षों में लगभग एक करोड़ कॉल मिले, जिससे 2.32 लाख से अधिक लोगों ने तंबाकू छोड़ा। 18-24 वर्ष के युवा वयस्कों में छोड़ने वालों की संख्या सबसे अधिक रही।

Read more »

नोएडा के 4.5 लाख उपभोक्ताओं पर बिजली की 10 मंहगाई की मार, 7 से 10 करोड़ रुपये से अधिक का बढ़ेगा बोझ - noida electricity bill hikes 10 uppcl adds fppas surchargeउत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने जून से बिजली बिलों में लगभग 10 की बढ़ोतरी का आदेश दिया है, जिससे नोएडा के 4.

Read more »

हिमाचल के 10 जिलों में आंधी-तूफान की चेतावनी: कुल्लू-मंडी और शिमला में ओलावृष्टि, बारिश के बाद तापमान में गिरावट, सुंदरनगर का पारा 16.3॰C गिराHimachal Pradesh 10 districts storm alert, yellow alert issued for heavy rain and hailstorm. Follow latest weather updates.

Read more »

हरियाणा में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट: 10 जिलों में 60KM की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, बूंदाबांदी की सभावना; 4 जून से फिर बिगड़ेगा मौसमHaryana weather update: 10 districts yellow alert for thunderstorms & lightning. Follow latest updates.

Read more »