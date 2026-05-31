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जहांगीरपुरी में पानी की गंभीर किल्लत, 10 हजार से अधिक लोग प्रभावित

स्थानीय समाचार News

जहांगीरपुरी में पानी की गंभीर किल्लत, 10 हजार से अधिक लोग प्रभावित
जहांगीरपुरीपानी की किल्लतटैंकर
📆31-05-2026 21:13:00
📰Dainik Jagran
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जहांगीरपुरी में दो सप्ताह से पानी की सख्त किल्लत के कारण लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। पानी की मांग के साथ राजनीतिक दलों ने भी प्रदर्शन किया, जबकि स्थानीय प्रशासन की क्षमता की सीमा का चिंता पैदा हो रही है।

जहांगीरपुरी में पिछले दो सप्ताह से शौचालय और पानी की गंभीर किल्लत है, जिससे 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं और उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया है। जहांगीरपुरी के विभिन्न ब्लॉक में पैपलाइन में पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोग टैंकर ों के माध्यम से पानी ले रहे हैं। टैंकर ों की आपूर्ति अपर्याप्त है और लोग निजी स्रोतों से पानी खरीदने को मजबूर हैं। पानी की किल्लत के कारण लोगों में शासन और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया जबकि कांग्रेस ने खाली मटके और बैनर लेकर सड़क पर जाकर विरोध जताया। कई स्थानीय नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। लोग कह रहे हैं कि पानी न आने के कारण घरेलू काम पूरे नहीं हो पा रहे और गर्मी में सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय प्रशासन की क्षमता की सीमा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा यह सureau नहीं है.

जहांगीरपुरी में पिछले दो सप्ताह से शौचालय और पानी की गंभीर किल्लत है, जिससे 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं और उन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया है। जहांगीरपुरी के विभिन्न ब्लॉक में पैपलाइन में पानी नहीं आ रहा है, जिससे लोग टैंकरों के माध्यम से पानी ले रहे हैं। टैंकरों की आपूर्ति अपर्याप्त है और लोग निजी स्रोतों से पानी खरीदने को मजबूर हैं। पानी की किल्लत के कारण लोगों में शासन और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया जबकि कांग्रेस ने खाली मटके और बैनर लेकर सड़क पर जाकर विरोध जताया। कई स्थानीय नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। लोग कह रहे हैं कि पानी न आने के कारण घरेलू काम पूरे नहीं हो पा रहे और गर्मी में सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय प्रशासन की क्षमता की सीमा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा यह सureau नहीं है

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जहांगीरपुरी पानी की किल्लत टैंकर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी कांग्रेस

 

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