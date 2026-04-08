जाकिर खान के मजाक पर छिड़ा विवाद, बॉलीवुड हस्तियों ने दी तीखी प्रतिक्रिया

स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान के ‘धुरंधर’ पर किए गए मजाक ने बॉलीवुड में खलबली मचा दी है। अमीषा पटेल और सिद्धार्थ आनंद सहित कई फिल्मी हस्तियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान के ‘ धुरंधर ’ पर किए गए मजाक ने बॉलीवुड में खलबली मचा दी है। यह बयान धीरे-धीरे विवाद का रूप ले चुका है। अवॉर्ड शो में उनके 'सबकी जलती है' वाले बयान के बाद जहां सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी, वहीं अब बॉलीवुड के बड़े नाम भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हाल ही में अभिनेत्री अमीषा पटेल ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी, और अब जाने-माने निर्देशक सिद्धार्थ आनंद भी इस पर कटाक्ष करते नजर आए हैं।\' किंग ' डायरेक्टर को लगी मिर्ची, सिद्धार्थ आनंद का पलटवार: ‘पठान’ और ‘फाइटर’
जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद, जो इन दिनों शाहरुख खान की आगामी फिल्म ‘किंग’ का निर्देशन कर रहे हैं, उन्होंने इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने 'जुहू-बांद्रा वाले स्टार्स' की ओर से सफाई दी। सिद्धार्थ ने लिखा, “जुहू-बांद्रा के लोगों ने पिछले 50 सालों में लगभग सभी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। उनके योगदान को कम आंकने के लिए इंसान को सच में बहुत बड़ा बेवकूफ होना पड़ेगा।” उनका यह ट्वीट सीधे तौर पर इंडस्ट्री के योगदान को कम आंकने वालों पर तंज कसता है। जाहिर है कि यह जाकिर खान के बयान का जवाब है, जहां उन्होंने ‘धुरंधर’ की सफलता पर बॉलीवुड के 'फेक लव' की बात कही थी। जाकिर खान के बयान से शुरू हुआ विवाद: दरअसल, एक अवॉर्ड शो की मेजबानी करते हुए जाकिर ने कहा था, “कितने ही पोस्ट डाल लो, कितनी ही स्टोरी डाल लो… मगर सच ये है कि धुरंधर से सबकी जलती है।” उनके इस बयान पर जहां लाइव ऑडियंस ने ठहाके लगाए, वहीं सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे महज मजाक बताया, तो कुछ ने इसे बॉलीवुड पर सीधा निशाना माना। अमीषा पटेल का पलटवार: इस विवाद के बीच, अभिनेत्री अमीषा पटेल भी खुलकर सामने आईं और उन्होंने जाकिर के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की। अमीषा ने सोशल मीडिया पर लिखा, “दोस्तों, नेगेटिविटी फैलाना बंद करो। फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा टैलेंट की कद्र की है और ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों को सम्मान दिया है। शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल, ऋतिक रोशन और अजय देवगन जैसे सुपरस्टार्स ने सिर्फ एक-दो नहीं, बल्कि 25 से ज्यादा मेगा हिट फिल्में दी हैं और आगे भी देते रहेंगे। थोड़ा शांत रहो… ‘गदर’ जैसी सफलता तो इंडस्ट्री सालों से हासिल करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी।” जाकिर खान के मजाक से शुरू हुआ यह मामला अब इंडस्ट्री बनाम व्यंग्य की बहस बन चुका है। एक तरफ इसे स्टैंड-अप का हिस्सा माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ बड़े फिल्मी नाम इसे बॉलीवुड की छवि पर चोट बता रहे हैं। फिलहाल, ‘धुरंधर’ की सफलता के साथ-साथ यह विवाद भी सुर्खियों में बना हुआ है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बहस में आगे कौन-कौन अपनी राय रखता है।\यह विवाद जाकिर खान के एक चुटीले बयान से शुरू हुआ, जिसने ‘धुरंधर’ फिल्म की सफलता पर बॉलीवुड की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। जाकिर ने कहा था कि ‘धुरंधर’ की सफलता से सभी जलते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। अमीषा पटेल सहित कई फिल्मी हस्तियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी। इस विवाद ने इंडस्ट्री बनाम व्यंग्य की एक बहस को जन्म दिया है, जहां कुछ लोग इसे स्टैंड-अप का हिस्सा मान रहे हैं, तो कुछ इसे बॉलीवुड की छवि पर हमला बता रहे हैं। यह विवाद दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा मजाक भी बड़े पैमाने पर चर्चा और प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है। यह फिल्म इंडस्ट्री की संवेदनशीलता और दर्शकों के बदलते मिजाज को भी उजागर करता है। वर्तमान में, ‘धुरंधर’ की सफलता और इस विवाद दोनों ही चर्चा में हैं, और यह देखना बाकी है कि आगे कौन-कौन इस पर अपनी राय देता है
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