जागरण संवाददाता की खबर: उद्योग विहार थाना की जांच में बंद की गई मारपीट व अपहरण की शिकायत, जज ने रसोइये के खिलाफ भी आरोप लगे हैं

उद्योग विहार थाना पुलिस ने रसोइये द्वारा जज, गनमैन, और उनके साथियों पर लगाए गए मारपीट व अपहरण की शिकायत को जांच के बाद मंगलवार को बंद कर दिया। जबकि जज ने रसोइये के खिलाफ खरखौदा थाने में चोरी, घर के लोगों व अन्य कर्मचारियों से बदसलूकीencian शिकायत दी। दोनों शिकायतों में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

उद्योग विहार थाना पुलिस ने रसोइये द्वारा जज, गनमैन व उनके साथियों पर लगाए गए मारपीट व अपहरण की शिकायत को जांच के बाद मंगलवार को बंद कर दिया। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि थाने में कोई मारपीट नहीं हुई थी। दोनों पक्षों में पुलिस की मौजूदगी में बातचीत हुई थी। इसके बाद रसोइया रजामंदी से जज के साथ चला गया था। इस जांच में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ, जज ने रसोइये के खिलाफ खरखौदा थाने में शिकायत दी, जिसमें चोरी, घर के लोगों व अन्य कर्मचारियों से बदसलूकी व दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि उसे कई बार घर से जाने के लिए कहा गया, लेकिन वह मजबूर होकर माफी मांगता रहा। चौंकाने वाली बात यह भी रही कि घर से गायब हुए रुपये, दो जोड़ी महंगे जूते, सिक्का और चांदी की सिक्के की भी कमी महसूस की गई है.

उद्योग विहार थाना पुलिस ने रसोइये द्वारा जज, गनमैन व उनके साथियों पर लगाए गए मारपीट व अपहरण की शिकायत को जांच के बाद मंगलवार को बंद कर दिया। पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि थाने में कोई मारपीट नहीं हुई थी। दोनों पक्षों में पुलिस की मौजूदगी में बातचीत हुई थी। इसके बाद रसोइया रजामंदी से जज के साथ चला गया था। इस जांच में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ, जज ने रसोइये के खिलाफ खरखौदा थाने में शिकायत दी, जिसमें चोरी, घर के लोगों व अन्य कर्मचारियों से बदसलूकी व दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि उसे कई बार घर से जाने के लिए कहा गया, लेकिन वह मजबूर होकर माफी मांगता रहा। चौंकाने वाली बात यह भी रही कि घर से गायब हुए रुपये, दो जोड़ी महंगे जूते, सिक्का और चांदी की सिक्के की भी कमी महसूस की गई है





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