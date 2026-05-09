जागरूकता बरतते हुए, हंतावायरस की स्थिति को नियंत्रण में पाने की कोशिश

पूरी दुनिया में हंतावायरस के प्रकोप से चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह कोई जोखिम नहीं है। हंतावायरस को नियंत्रित करने के लिए उचित आइसोलेशन और निगरानी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि आम लोगों के लिए इसके जोखिम बहुत कम हैं।

हंतावायरस के प्रकोप से जूझ रही एमवी होनडियस पर दुनियाभर में चिंताएं हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह कोविड-19 जैसी महामारी नहीं बनने वाली है, जबकि स्थानीय लोगों में इसके बारे में डर है। हंतावायरस सामान्य रूप से चूहों से फैला होता है, जो हवा में उड़कर इंसानों तक पहुंचता है। हंतावायरस लोगों के साथ-साथ अन्य जानवरों को भी प्रभावित कर सकता है। जब तक लक्षण शुरू होने और वहां ठहरने का समय एक-दूसरे से मेल नहीं खाता, तब तक वहां रहने वाले लोगों में इसका प्रकोप अफसरों के गणित के अनुसार शून्य है। हंतावायरस के इस प्रकोप से क्रूज शिप के 140 यात्री और क्रू सदस्य प्रभावित हुए हैं, जबकि 8 लोगों में से कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 यात्री भी संक्रमित मिले हैं.

हंतावायरस के प्रकोप से जूझ रही एमवी होनडियस पर दुनियाभर में चिंताएं हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह कोविड-19 जैसी महामारी नहीं बनने वाली है, जबकि स्थानीय लोगों में इसके बारे में डर है। हंतावायरस सामान्य रूप से चूहों से फैला होता है, जो हवा में उड़कर इंसानों तक पहुंचता है। हंतावायरस लोगों के साथ-साथ अन्य जानवरों को भी प्रभावित कर सकता है। जब तक लक्षण शुरू होने और वहां ठहरने का समय एक-दूसरे से मेल नहीं खाता, तब तक वहां रहने वाले लोगों में इसका प्रकोप अफसरों के गणित के अनुसार शून्य है। हंतावायरस के इस प्रकोप से क्रूज शिप के 140 यात्री और क्रू सदस्य प्रभावित हुए हैं, जबकि 8 लोगों में से कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 यात्री भी संक्रमित मिले हैं





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