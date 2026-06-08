जादवपुर में अतिक्रमण हटाने पर बवाल, पुलिस-हॉकरों में झड़प, सृजन भट्टाचार्य हिरासत में

कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन इलाके में अवैध हॉकरों को हटाने के अभियान के दौरान हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने बुलडोजर से अवैध दुकानें गिराईं, जिससे प्रदर्शनकारी भड़क गए। सीपीआई-एम नेता सृजन भट्टाचार्य को हिरासत में लिया गया। कई घायल हुए।

कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन इलाके में अवैध हॉकरों को हटाने के प्रशासनिक अभियान के दौरान भारी हिंसक झड़प हुई। रविवार रात को शुरू किए गए इस अभियान में पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई थी। बुलडोजर से अवैध दुकानों और ढांचों को गिराने की कोशिश की गई, जिससे प्रदर्शनकारी भड़क उठे और पुलिस के साथ भिड़ गए। इस झड़प में कई लोग घायल हुए और पुलिस ने सीपीआई-एम नेता सृजन भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के कारण पूरे इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय निवासी और दुकानदार पहले से ही इस बात का अंदेशा जता रहे थे कि प्रशासन यहां तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसी आशंका को देखते हुए मौके पर पहले से ही कई बुलडोजर तैनात कर दिए गए थे। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू करने से पहले ही पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया था, ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जैसे ही बुलडोजर ने अवैध दुकानों को गिराना शुरू किया, प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति पर काबू पाने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज करते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस झड़प और लाठीचार्ज के कारण कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। वामपंथी और कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के गरीब दुकानदारों की रोजी-रोटी को उजाड़ा जा रहा है। इस अभियान में कई दुकानों को ध्वस्त किया गया, जबकि अन्य को नुकसान पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कोलकाता के विभिन्न हिस्सों से लोग जादवपुर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। टीएमसी और भाजपा ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है और कहा है कि यह अमानवीय है। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई रेलवे की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करने के लिए की गई है और यह सुनियोजित है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, सृजन भट्टाचार्य को बाद में छोड़ दिया गया। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस घटना ने शहर में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से वहां व्यवसाय कर रहे हैं और उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के बेदखल किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी थी। हालांकि, इस कार्रवाई की तीखी आलोचना हो रही है और मामला अदालत तक पहुंच सकता है। इस बीच, कोलकाता के मेयर ने भी मामले पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था के बिना इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। पूरे घटनाक्रम ने शहर में अवैध हॉकरों के मुद्दे को फिर से जीवित कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि वह शहर को सुंदर बनाने के लिए यह कदम उठा रहा है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि इससे गरीबों की आजीविका प्रभावित होगी.

कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन इलाके में अवैध हॉकरों को हटाने के प्रशासनिक अभियान के दौरान भारी हिंसक झड़प हुई। रविवार रात को शुरू किए गए इस अभियान में पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई थी। बुलडोजर से अवैध दुकानों और ढांचों को गिराने की कोशिश की गई, जिससे प्रदर्शनकारी भड़क उठे और पुलिस के साथ भिड़ गए। इस झड़प में कई लोग घायल हुए और पुलिस ने सीपीआई-एम नेता सृजन भट्टाचार्य को हिरासत में ले लिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के कारण पूरे इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय निवासी और दुकानदार पहले से ही इस बात का अंदेशा जता रहे थे कि प्रशासन यहां तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसी आशंका को देखते हुए मौके पर पहले से ही कई बुलडोजर तैनात कर दिए गए थे। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू करने से पहले ही पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया था, ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। जैसे ही बुलडोजर ने अवैध दुकानों को गिराना शुरू किया, प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। भीड़ को तितर-बितर करने और स्थिति पर काबू पाने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज करते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस झड़प और लाठीचार्ज के कारण कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। वामपंथी और कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के गरीब दुकानदारों की रोजी-रोटी को उजाड़ा जा रहा है। इस अभियान में कई दुकानों को ध्वस्त किया गया, जबकि अन्य को नुकसान पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कोलकाता के विभिन्न हिस्सों से लोग जादवपुर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। टीएमसी और भाजपा ने भी इस कार्रवाई की निंदा की है और कहा है कि यह अमानवीय है। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई रेलवे की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करने के लिए की गई है और यह सुनियोजित है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, सृजन भट्टाचार्य को बाद में छोड़ दिया गया। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इस घटना ने शहर में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि वे वर्षों से वहां व्यवसाय कर रहे हैं और उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के बेदखल किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी थी। हालांकि, इस कार्रवाई की तीखी आलोचना हो रही है और मामला अदालत तक पहुंच सकता है। इस बीच, कोलकाता के मेयर ने भी मामले पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था के बिना इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। पूरे घटनाक्रम ने शहर में अवैध हॉकरों के मुद्दे को फिर से जीवित कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि वह शहर को सुंदर बनाने के लिए यह कदम उठा रहा है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि इससे गरीबों की आजीविका प्रभावित होगी





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जादवपुर अतिक्रमण हटाओ पुलिस हिंसा सृजन भट्टाचार्य हॉकर विरोध

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