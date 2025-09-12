जादू टोना में देवर की हत्या, राजस्थान के रतनगढ़ में भाभी का क्रूर स्वभाव

राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र में एक पड़ोसी महिला ने अपने देवर की जादू टोना के तहत हत्या कर दी।
राजस्थान के चूरू के रतनगढ़ में जादू टोना कर 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा आज शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया है. सीआई दिलीपसिंह ने बताया कि शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर पुनः दफनाया जाएगा.
मामले के अनुसार, 27 अगस्त को न्यायालय से प्राप्त इस्तगाशे में रतनगढ़ के वार्ड संख्या 21 निवासी इमरान कायमखानी ने उल्लेख किया था कि 17 अगस्त को उसकी नानी गुलशन बानो, मामा याकुब, मामी नसीम, मनी, खाला शहिदन, बेगमा, मामा का लड़का शमशेर, जंगशेर, केप, जावेद उर्फ बाबू, भाभी बेबी फलक एवं मामा की लड़की शाहिना उसके घर कब्जा करने की नीयत से आए तथा घर में बुरी आत्मा का निवास होने की बात कहते हुए इमरान को एक बकरा लाने के लिए भेज दिया. इस दौरान इमरान की आंखों में मिर्च भी डाल दी, जब उसने विरोध किया, तो बेबी फलक ने कहा कि इसमें बुरी आत्मा का साया नहीं है, इसके पिता को बुलाओ. जब पिता महबूब घर पहुंचे, तो उसे एक शीशी पिला दी, जिससे वह निढाल हो गया और उसे तांत्रिक क्रियाएं करनी शुरू कर दी.इस दौरान जबरन मिर्च का पानी पांच-सात बार पिलाया और कान में तेल से भरी रूई एवं आंखों में मीर्च डालकर जादू-टोना करने लगी. जब विरोध किया, तो एक पानी के टब में मुंह ढककर डूबा दिया. बार-बार विरोध करने पर जब पानी से बाहर निकाला, तो उसकी हालत गंभीर हो गई.शोर सुनकर पड़ौसी भी मौके पर पहुंच गए तथा महबूब को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. कोर्ट के माध्यम से रतनगढ़ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. प्रकरण ने आज न्यायालय के आदेश से शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर पुनः शव को दफनाया जाएगा
