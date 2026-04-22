जापान सरकार द्वारा रक्षा उपकरणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों में संशोधन और विनाशकारी हथियारों के निर्यात की संभावित अनुमति के बाद वैश्विक स्तर पर चिंता व्यक्त की जा रही है। एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में अधिकांश लोगों ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के जापानी सैन्यवाद के विस्तारवादी दृष्टिकोण के समान बताया है।

बीजिंग, 22 अप्रैल। जापान सरकार ने 21 अप्रैल को रक्षा उपकरणों के हस्तांतरण से संबंधित तीन सिद्धांतों और उनके उपयोग के दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों के अनुसार, सैद्धांतिक रूप से, विनाशकारी हथियारों के निर्यात को अनुमति दी जा सकती है। इस निर्णय के बाद, चीन के मीडिया समूह (सीएमजी) के अंतर्गत आने वाले चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ( सीजीटीएन ) ने वैश्विक स्तर पर एक ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित किया, ताकि जनता की राय को जाना जा सके। सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि जापान के दक्षिणपंथी तत्वों द्वारा सैन्यीकरण की दिशा में उठाया गया यह कदम द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान ी सैन्यवाद के विस्तारवादी दृष्टिकोण के समान है। इस कदम से जापान एक बार फिर से एक खतरनाक रास्ते पर बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 82.

5 प्रतिशत लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि जापान की दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा सैन्यीकरण की कोशिशें द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के जापानी सैन्यवाद के विस्तारवादी तर्क को दोहराती हैं। उनका मानना है कि यह कदम जापान को एक अत्यंत खतरनाक रास्ते पर ले जाएगा। 86.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जापान सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि यह काहिरा घोषणा पत्र, पॉट्सडैम घोषणा पत्र और जापान के आत्मसमर्पण पत्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों के नियमों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, यह जापान के संविधान और मौजूदा घरेलू कानूनों का भी उल्लंघन करता है। यह स्पष्ट है कि जापान सरकार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और अपने ही संविधान का सम्मान नहीं कर रही है, जिससे वैश्विक समुदाय में चिंता का माहौल है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि जापान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए और अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए। सर्वेक्षण के परिणामों से यह भी पता चलता है कि 85.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि जापान की यह कार्रवाई एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक वास्तविक खतरा बनेगी। इस क्षेत्र में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, जापान का सैन्यीकरण और हथियारों का निर्यात स्थिति को और भी जटिल बना सकता है। 87.9 प्रतिशत नेटीजनों ने इस बात पर जोर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने वाले देश के रूप में, जापान को शांति संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों का पालन करना चाहिए। उन्हें ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि पड़ोसी एशियाई देशों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सम्मान किया जा सके। यह आवश्यक है कि जापान अपने अतीत से सीख ले और भविष्य में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में योगदान करे। सीजीटीएन ने यह सर्वेक्षण अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी और रूसी भाषाओं में जारी किया था, जिसमें 24 घंटों के भीतर 4,495 नेटीजनों ने भाग लिया। यह सर्वेक्षण वैश्विक स्तर पर जापान की सैन्यीकरण नीति के प्रति व्यापक चिंता को दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जापान से अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने और शांतिपूर्ण समाधानों को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है। जापान को यह समझना होगा कि सैन्यीकरण से सुरक्षा नहीं मिलती, बल्कि यह संघर्ष और अस्थिरता को बढ़ावा देता है





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