जापान में गर्मी का कहर: बुजुर्ग आबादी के लिए एक नया संकट

जापान में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी जलवायु परिवर्तन और अकेलेपन के कारण भीषण गर्मी का सामना कर रही है। हीटस्ट्रोक से निपटने के लिए सरकार ने अलार्म डिवाइस जैसे उपाय किए हैं, लेकिन अकेलेपन की समस्या अभी भी बरकरार है, जिससे बुजुर्गों के लिए हालात बदतर हो गए हैं।

टोक्यो जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बिजली की रफ्तार से तरक्की की। देश ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बादशाहत हासिल कर ली। लेकिन विकास की तेज रफ्तार में देश और समाज काफी पीछे छूट गया। आज की तारीख में जलवायु परिवर्तन और बुजुर्ग होती आबादी से देश के सामने नया संकट खड़ा हो गया है। 84 साल के तोशियाकी मोरियोका जब भी अपने घर में होते हैं तो अपने साथ एक अलार्म वाला डिवाइस रखते हैं। जैसे ही तापमान और आर्द्रता बढ़ती है, वो एक बटन दबाते हैं। जिससे एक आपातकालीन टीम पहुंचती है और उनकी मदद करती है। ये टीम

तोशियाकी मोरियोका को नहलाती है और गर्मी से उनकी जान बचाती है। जापान में हर चौथे-पांचवे घर की ये कहानी बन गई है, क्योंकि हजारों लोग हीटस्ट्रोक के आसानी से शिकार हो रहे हैं। गर्मी में रिकॉर्ड तोड़ तापमान से हजारों हजार लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसीलिए सरकार ने अलार्म डिवाइस का सहारा लिया ताकि आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। जापान में जलवायु संकट के बीच देश में तेजी से बूढ़ी होती आबादी ने दो तरह के खतरों को जन्म दे दिया है। बुजुर्गों की देखभाल तक करने वाला कोई नहीं होता है। जापान में अलगाव और दूसरे सांस्कृतिक वजहों से बुजुर्ग लोग और भी ज्यादा अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।\जापान में गर्मी से स्थिति काफी भयावह क्यों हुई? जापान में लाखों की संख्या में बुजुर्ग हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जवानी में काम के पीछे ये बुजुर्ग इतने भागे कि घर परिवार पीछे छूट गया। तोशियाकी मोरियोका भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। वो अपने घर में अकेले रहते हैं और उन्हें हमेशा चिंता लगी रहती है कि अगर वो बीमार हुए तो उनकी देखभाल कौन करेगा? बुजुर्ग अचानक हीटस्ट्रोक का शिकार होते हैं और उनके पास इससे जूझने के लिए वक्त नहीं होता। सीएनएन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'रोजमर्रा की जिदगी जीना मुश्किल है। जब आप बीमार पड़ते हैं, आप अकेले होते हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते।' सिर्फ जापान अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस मुश्किल स्थिति का सामना कर रहा है। दक्षिण कोरिया और चीन में भी हाल ही में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में भी जंगल की आग की वजह से काफी गर्मी वाला मौसम रहा है। जापान की आधिकारिक मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक, जापान में इस साल सबसे ज्यादा भीषण गर्मी पड़ी है। अगस्त महीने में जापान में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जापान में इस साल गर्मी सबसे लंबे समय तक दमघोंटू रही। काफी ज्यादा तापमान जून में शुरू हुआ और सितंबर तक रहा, जो गर्मियों के सामान्य अंत से बहुत बाद तक रहा। अगस्त के अंत में, मध्य टोक्यो में लगातार नौ दिनों तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। सीएनएन के मुताबिक मई से अगस्त महीने के बीच 90,000 लोगों को हीटस्ट्रोक की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिनमें से ज्यादातर बुजुर्ग थे। जापान में स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ क्यों गई है? जापान में सालों से काम करने की जो संस्कृति विकसित हुई है उसने घरों में लोगों को अकेला कर दिया है। सीएनएन ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर का तापमान को बर्दाश्त करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, पसीना कम आता है और प्यास का अहसास भी देर से होता है, इसलिए बुजुर्ग अकसर गंभीर स्थिति तक पहुंच जाते हैं। जापान में हालात और इसलिए बिगड़ जाते हैं, क्योंकि लाखों बुजुर्ग किसान, मजदूर या छोटे कामगार उम्र ढलने के बावजूद काम करते रहते हैं और तपते खेतों या खुले माहौल में हीटस्ट्रेस का आसानी से शिकार हो जाते हैं। गर्मी से लड़ने का सबसे कारगर हथियार एयर कंडीशनर है, लेकिन जापान में बुज़ुर्गों की बड़ी आबादी इसे इस्तेमाल करने से हिचकती है। हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि टोक्यो में हीटस्ट्रोक से हुई 101 लोगों की मौतों में से 66 लोगों की मौत ऐसे कमरों में हुई, जहां AC तो मौजूद था लेकिन चालू नहीं किया गया था। इसके पीछे कई वजहों का हवाला दिया जाता है। कहा जाता है कि पुरानी पीढ़ी, इस मशीन की आदी नहीं रही, कुछ लोग इसे पर्यावरण के लिए हानिकारक मानते हैं और ज्यादातर बुज़ुर्ग, महंगे बिजली बिलों से बचने के लिए AC नहीं चलाते। AC चलाने के बजाए वो पंखे या प्राकृतिक हवा पर निर्भर रहते हैं, जो अब की गर्मी के सामने बेअसर है। मोरिओका जैसे लोग कहते हैं कि वे रात में एसी को टाइमर पर चलाते हैं, लेकिन बंद होते ही गर्मी से नींद टूट जाती है और फिर उन्हें बार-बार इसे चालू करना पड़ता है।\जापान में बुढ़ापा अकेले बिताने का अभिशाप जापान की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है बुजुर्गों में बढ़ता अकेलापन। सीएनएन ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि साल 2020 में 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले 13% लोग अकेले रहते हैं। और 2050 तक यह संख्या हर पांच घरों में से एक तक पहुंच सकती है। इसकी असर बुजुर्गों का अकेलेपन में मरना है। सैकड़ों बुजुर्ग अपने घरों में महीनों तक मरे रहते हैं और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसके अलावा कई बुजुर्ग पैसों की तंगी की वजह से चोरी चकारी तक कर लेते हैं और अकसर जेल में सड़ते रहते हैं। गर्मी के महीनों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद करने वाला कोई नहीं होता है। जब ऐसे बुजुर्गों को गर्मी की वजह से चक्कर आता है या अगर वो बेहोश होकर गिरे रहते हैं, तो उनके पास मदद करने के लिए कोई नहीं होता, जिसका अंजाम अकसर मौत होती है। इसीलिए जापान सरकार ने अब 'मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस' बनाया है और ऐसे बुजुर्गों की जान बचाने के लिए कई तरह की कोशिशें और कार्यक्रम शुरू किए गये हैं





जापान गर्मी हीटस्ट्रोक बुजुर्ग अकेलापन

