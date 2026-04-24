जापान सरकार की MEXT स्कॉलरशिप: भारतीय छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का अवसर

जापान सरकार भारतीय छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए MEXT स्कॉलरशिप प्रदान कर रही है। यह पूरी तरह से वित्त पोषित स्कॉलरशिप है, जो छात्रों को जापान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है।

जापान सरकार भारतीय छात्र ों के लिए एक शानदार अवसर लेकर आई है। जापान के दूतावास ने MEXT स्कॉलरशिप कार्यक्रम की घोषणा की है, जो भारतीय छात्र ों को जापान में मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने का मौका प्रदान करता है। यह पूरी तरह से वित्त पोषित (फुल्ली-फंडेड) स्कॉलरशिप है, जिसके तहत स्नातक (अंडरग्रेजुएट), स्नातक ोत्तर (मास्टर्स) और डॉक्टरेट (पीएचडी) स्तर पर पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। यह उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो आर्थिक तंगी के कारण विदेश में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस स्कॉलरशिप के माध्यम से, छात्र जापान के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया में पहला चरण 13 मई 2026 तक scholarship-india@nd.

mofa.go.jp पर प्रारंभिक आवेदन पत्र जमा करना है। इसके बाद, आवेदनों की जांच की जाएगी और 28 जून को एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सफल उम्मीदवारों को जुलाई में ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। दूतावास जल्द ही मास्टर्स और पीएचडी के लिए उपलब्ध कुल स्कॉलरशिप की संख्या की घोषणा करेगा। मास्टर्स कोर्स में प्रवेश के लिए, छात्रों को स्नातक स्तर पर कम से कम 70% अंक प्राप्त करने होंगे। डॉक्टरेट आवेदकों के लिए, स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 70% अंक और अनुसंधान, शिक्षण या कार्य अनुभव होना आवश्यक है। यदि छात्र मानविकी और सामाजिक विज्ञान में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कम से कम 65% अंक अनिवार्य हैं। यह स्कॉलरशिप अप्रैल, सितंबर या अक्टूबर 2027 से शुरू होकर मार्च 2029 के अंत तक चलेगी। स्नातक स्तर पर पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को 12वीं कक्षा में कम से कम 80% अंक प्राप्त करने होंगे। जापानी भाषा का ज्ञान रखने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्नातक स्कॉलरशिप के लिए केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 अप्रैल 2002 या उसके बाद हुआ है। चयनित छात्रों को पांच साल की स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें पहले वर्ष में जापानी भाषा सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके बाद औपचारिक पाठ्यक्रम शुरू होगा। इस स्कॉलरशिप के तहत, डॉक्टरेट छात्रों को हर महीने 145,000 येन (लगभग 85,300 रुपये) का स्टाइपेंड मिलेगा, जबकि मास्टर्स और पीएचडी छात्रों को 144,000 येन (लगभग 84,700 रुपये) मासिक स्टाइपेंड प्राप्त होगा। स्नातक छात्रों को हर महीने 117,000 येन (लगभग 68,800 रुपये) मिलेंगे। स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र की ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी और उन्हें जापान आने-जाने के लिए हवाई यात्रा टिकट भी प्रदान किया जाएगा। यह स्कॉलरशिप भारतीय छात्रों के लिए जापान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है, जो उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने में सहायक होगा। यह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इच्छुक छात्र समय सीमा से पहले अपना आवेदन जमा करें और इस अवसर का लाभ उठाएं





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