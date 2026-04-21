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जापान में सैन्य अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा: टैंक का गोला फटने से तीन जवानों की दर्दनाक मौत

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जापान में सैन्य अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा: टैंक का गोला फटने से तीन जवानों की दर्दनाक मौत
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📆21-04-2026 14:25:00
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जापान के ओइता प्रांत स्थित हिजुदाई ट्रेनिंग रेंज में एक सैन्य अभ्यास के दौरान टैंक का गोला समय से पहले फटने से तीन रक्षा कर्मियों की मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। रक्षा मंत्रालय ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और लाइव फायर एक्सरसाइज पर रोक लगा दी है।

जापान के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में स्थित ओइता प्रांत में मंगलवार को एक अत्यंत दुखद और भीषण सैन्य हादसा सामने आया, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स (जीएसडीएफ) के हिजुदाई ट्रेनिंग रेंज में एक निर्धारित टैंक युद्धाभ्यास के दौरान अचानक टैंक का गोला समय से पहले ही फट गया। इस भयावह विस्फोट की चपेट में आने से तीन जापान ी रक्षा कर्मियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज सैन्य अस्पताल में चल रहा है।

घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और रक्षा विभाग ने तुरंत प्रभाव से जांच के आदेश दिए हैं और मामले की तह तक जाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। जीएसडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ मासायोशी अराई द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले जवानों की पहचान केंटारो हमाबे (45), शिंगो ताकायामा (31) और कोजो कनाई (30) के रूप में हुई है। ये सभी जापानी सेना की वेस्टर्न आर्मी टैंक यूनिट से जुड़े थे और कैंप कुसु में तैनात थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि टैंक के अंदर कमांडर, गनर, सेफ्टी ऑफिसर और ड्राइवर मौजूद थे, जिनमें से ड्राइवर को छोड़कर अन्य तीनों ने अपनी जान गंवा दी। जनरल अराई ने इस घटना को एक अपूरणीय क्षति करार देते हुए दिवंगत जवानों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सेना इस कठिन घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए टोक्यो में मीडिया को संबोधित किया और कहा कि सरकार इस दुखद घटना की गहनता से जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर, उन्होंने टाइप-10 टैंकों और टाइप-90 टैंकों के साथ होने वाली सभी लाइव फायर एक्सरसाइज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, क्योंकि दोनों टैंकों में एक समान गोला-बारूद का उपयोग किया जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक सुरक्षा मानकों की पूर्ण समीक्षा नहीं हो जाती और यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब तक इन अभ्यासों को बहाल नहीं किया जाएगा। हिजुदाई ट्रेनिंग रेंज लगभग 5,000 हेक्टेयर में फैली एक विशाल सैन्य सुविधा है, जहाँ जापान की सेना अक्सर बड़े स्तर पर अपनी सामरिक तैयारियों का परीक्षण करती है। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित इन अत्याधुनिक टैंकों के संचालन के दौरान तकनीकी खामी या मानवीय चूक की संभावनाओं को खंगालने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी नियुक्त की गई है। इस घटना ने जापानी सेना में सुरक्षा प्रोटोकॉल और उपकरणों के रखरखाव की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते देश में इस विषय पर व्यापक चर्चा छिड़ गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह तकनीकी खराबी थी या किसी अन्य मानवीय कारण से यह दर्दनाक हादसा हुआ

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