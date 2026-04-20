जापान में 7.5 तीव्रता के भीषण भूकंप से तबाही की आशंका, सुनामी अलर्ट जारी

उत्तरी जापान में सोमवार को 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं।

उत्तरी जापान के तटीय क्षेत्रों में सोमवार को एक शक्तिशाली भूकंप ने भारी हलचल मचा दी, जिससे पूरे देश में दहशत का माहौल बन गया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.

5 मापी गई, जिसने प्रशासन और नागरिकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भूकंप के झटके महसूस होते ही सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने तत्काल प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया। बचाव कार्य और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी तरह से सतर्क कर दी गई हैं ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। यह भूकंप सानरिकु तट के पास स्थानीय समयानुसार शाम पांच बजे के आसपास दर्ज किया गया, जिसका केंद्र समुद्र की सतह से करीब 10 किलोमीटर नीचे स्थित था। इवाते, आओमोरी और दक्षिण-पूर्वी होक्काइडो के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, जबकि मियागी और फुकुशिमा के तटीय इलाकों के लिए हल्की सुनामी की सलाह दी गई है। कुजी बंदरगाह पर लगभग 80 सेंटीमीटर ऊंची लहरों को रिकॉर्ड किया गया, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच डर पैदा हो गया है। मौसम विभाग और सुनामी चेतावनी केंद्रों ने स्पष्ट किया है कि अगले एक हफ्ते तक आफ्टरशॉक के झटके महसूस किए जा सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इवाते प्रांत के कुछ इलाकों में सुनामी की लहरें 10 फीट तक ऊंची उठने की आशंका जताई गई है। जापान का इतिहास प्राकृतिक आपदाओं से भरा रहा है, विशेष रूप से 11 मार्च 2011 को आए 9.0 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप को कोई नहीं भूल सकता, जिसने उत्तरी जापान के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। उस त्रासदी में 22,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र में हुई विकिरण दुर्घटना के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए थे। भूकंप विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के बीच इस 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद अब मेगा भूकंप की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि, आज का भूकंप 8.0 की श्रेणी वाले मेगा भूकंप के दायरे में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसने जापान की भौगोलिक संवेदनशीलता को उजागर कर दिया है। जापान दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित देशों में से एक है, क्योंकि यह चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों यानी पैसिफिक, फिलीपीन सागर, यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के मिलन स्थल पर स्थित है। दुनिया के कुल भूकंपों का करीब 10 फीसदी हिस्सा इसी देश में आता है। सरकारी अनुमानों के अनुसार, अगले 30 वर्षों के भीतर बड़े पैमाने पर भूकंप आने की संभावना 70 फीसदी तक है। वर्तमान में प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जापान सरकार आपदा प्रबंधन के लिए दुनिया भर में अग्रणी मानी जाती है और इस बार भी वह स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। राहत और बचाव दल लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि जान-माल की हानि को न्यूनतम रखा जा सके





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