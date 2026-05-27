जायद फसलों की बुवाई में 3% की वृद्धि, दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ा

देश में जायद फसलों की बुवाई बढ़कर 86.02 लाख हेक्टेयर हो गई है, जो पिछले साल से 3% अधिक है। धान और मूंग की बुवाई में कमी आई है, जबकि मोटे अनाज और तिलहन में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में उड़द पर बोनस का असर दिखा है।

देश में जायद फसलों की बुवाई में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार, 22 मई तक कुल 86.02 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुवाई हो चुकी है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 83.

50 लाख हेक्टेयर से लगभग तीन प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः दलहन और तिलहन फसलों के क्षेत्रफल में हुई बढ़ोतरी के कारण संभव हुई है। जायद फसलों के अंतर्गत मूंग, उड़द, तिल, तरबूज, मूंगफली और मक्का जैसी प्रमुख फसलें शामिल हैं। ये फसलें रबी की कटाई के बाद और खरीफ की बुवाई से पहले उगाई जाती हैं, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिलता है। मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि धान और मूंग को छोड़कर अन्य सभी फसलों के रकबे में वृद्धि दर्ज की गई है। मोटे अनाजों का रकबा 14.25 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 16.01 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसमें 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मक्का की बुवाई में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है, जो 8.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 10 लाख हेक्टेयर हो गई है। बाजरा का रकबा 5.2 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 5.4 लाख हेक्टेयर, रागी का 0.16 से 0.22 लाख हेक्टेयर और ज्वार का 0.36 से 0.37 लाख हेक्टेयर हो गया है। तिलहन फसलों में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें मूंगफली का रकबा 4.20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 5.51 लाख हेक्टेयर और तिल का रकबा 4.96 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 5.07 लाख हेक्टेयर हो गया है। कुल मिलाकर तिलहन का रकबा 9.58 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 11.04 लाख हेक्टेयर हो गया है। हालांकि, धान की बुवाई में चार प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो 32.42 लाख हेक्टेयर से घटकर 31.05 लाख हेक्टेयर रह गई है। इसी प्रकार, मूंग की खेती का क्षेत्रफल भी कम हुआ है, विशेषकर मध्य प्रदेश में, जो देश में सबसे अधिक ग्रीष्म मूंग उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने उड़द के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस की घोषणा की है, जिससे किसानों का रुख मूंग से उड़द की ओर हुआ है। सरकार ने उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, साथ ही 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य किसानों को जायद सीजन में उड़द की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़े। कृषि मंत्रालय ने 2025-26 फसल वर्ष के लिए ग्रीष्म ऋतु की फसलों से 19.67 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य में 12.15 मिलियन टन चावल, 4 मिलियन टन मक्का, 1.14 मिलियन टन पौष्टिक अनाज और 2.39 मिलियन टन दालें शामिल हैं। इसके अलावा, बाजरा के लिए 1.10 मिलियन टन, उड़द के लिए 0.32 मिलियन टन, मूंग के लिए 2.07 मिलियन टन और तिलहन के लिए 1.37 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य और सरकारी सहायता की आवश्यकता है, ताकि वे खरीफ सीजन से पहले जायद फसलों से अधिकतम लाभ उठा सकें





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