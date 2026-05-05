जालंधर में BSF मुख्यालय के बाहर स्कूटर में आग, विपक्ष ने AAP सरकार पर हमला बोला

पंजाब के जालंधर में BSF मुख्यालय के बाहर एक स्कूटर में आग लगने की घटना पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. विपक्षी पार्टियों ने इस घटना को AAP सरकार की कानून-व्यवस्था की नाकामी बताते हुए हमला बोला है. कोई घायल नहीं हुआ लेकिन इलाके में दहशत फैल गई.

पंजाब के जालंधर में मंगलवार शाम एक बड़ी घटना हुई. BSF यानी सीमा सुरक्षा बल के पंजाब मुख्यालय के बाहर खड़ा एक स्कूटर अचानक आग की लपटों में घिर गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने धमाके जैसी जोरदार आवाज सुनी. कोई घायल नहीं हुआ लेकिन इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस ने इलाका घेर लिया, बम निरोधक दस्ता बुला लिया और जांच शुरू हो गई. विपक्षी पार्टियों ने इसे AAP सरकार की कानून-व्यवस्था की नाकामी बताते हुए हमला बोल दिया.

यह घटना BSF चौक के पास हुई. जालंधर में उनका पंजाब फ्रंटियर का मुख्यालय है. यह जगह उस सड़क पर है जो जालंधर शहर को अमृतसर-दिल्ली हाईवे से जोड़ती है. यानी यह एक बहुत व्यस्त और सरकारी दृष्टि से बेहद अहम इलाका है.

रात करीब 8 बजे BSF मुख्यालय के बाहर खड़ा एक स्कूटर अचानक आग की चपेट में आ गया. आग लगते ही इलाके में अफरातफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनी. एक व्यक्ति ने बताया कि वो एक बैरियर के पास खड़ा था जब उसे बहुत तेज आवाज सुनाई दी.

अच्छी बात यह रही कि इस पूरी घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ. स्कूटर 22 साल के गुरप्रीत सिंह का था. वो उस इलाके में पार्सल डिलीवरी का काम करता है. उसके एक रिश्तेदार ने बताया कि गुरप्रीत हर रोज इस इलाके में आता है.

मंगलवार शाम जब वो अपने खड़े स्कूटर की तरफ आ रहा था तो स्कूटर अचानक आग पकड़ गया. घबराए गुरप्रीत ने तुरंत अपने पिता को फोन किया और बताया. पुलिस ने कहा कि गुरप्रीत पूरी तरह जांच में सहयोग कर रहा है. जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर खुद मौके पर पहुंचीं.

उन्होंने कहा कि अभी तक जो बात सामने आई है वो यह है कि एक स्कूटर में आग लगी. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह धमाका था. जांच सभी पहलुओं से की जा रही है. अगर नई जानकारी मिलती है तो बताया जाएगा.

इस घटना पर विपक्षी पार्टियों ने AAP सरकार को घेर लिया. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि BSF मुख्यालय के पास इस तरह का 'धमाका' बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि किसी डिलीवरी स्कूटर में भीड़भाड़ वाले इलाके में आग लगना कानून-व्यवस्था के पूरी तरह टूटने की निशानी है. पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है इसलिए ऐसी घटनाएं देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि जहां AAP सरकार अपने विधायकों को राष्ट्रपति के सामने परेड कराने में लगी है, वहीं BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है. शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर शंभू रेलवे ट्रैक से लेकर जालंधर के BSF चौक तक लगातार धमाके हो रहे हैं. क्या पंजाब की सुरक्षा पूरी तरह फेल हो गई है





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