जालौन में जमीन के लिए खूनी संघर्ष: भाई ने भाई को गोली मारी, परिजनों ने पीट-पीटकर लिया बदला

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के दो सगे भाइयों की मौत हो गई। एक भाई ने दूसरे की गोली मारकर हत्या की, जिसके बाद आक्रोशित पिता और अन्य भाइयों ने आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला।
जालौन जिले के रामपुरा थाना अंतर्गत आने वाले अन्देला मडैया गांव में सोमवार की शाम उस समय मातम पसर गया, जब जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपनों ने ही अपनों का खून बहा दिया। इस खौफनाक वारदात में सगे भाइयों के बीच का विवाद इस कदर हिंसक हो गया कि परिवार के दो सदस्यों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जयनारायण चतुर्वेदी के परिवार में लंबे समय से भूमि के मालिकाना हक और बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान चल रही थी, जो सोमवार की शाम जानलेवा संघर्ष में बदल गई। विवाद के दौरान जितेंद्र उर्फ अल्लू ने आवेश में आकर अपने
बड़े भाई कैलाश पर तमंचे से सीधा फायर कर दिया, जिससे कैलाश की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया और प्रतिशोध की भावना ने घर में हिंसा का तांडव मचा दिया। कैलाश की मौत को अपनी आंखों के सामने घटित होते देख पिता जयनारायण, छोटे भाई गुड्डू और मृतक के बेटों का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया। वे सभी आपा खो बैठे और उन्होंने आरोपी जितेंद्र को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहे जितेंद्र को परिवार के अन्य सदस्यों ने दबोच लिया और लाठियों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। यह मारपीट इतनी भीषण थी कि सिर और शरीर पर लगी गंभीर चोटों के कारण जितेंद्र ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक ही आंगन में दो सगे भाइयों की मौत ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया है और इस घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई है। यह मामला एक बार फिर यह साबित करता है कि संपत्ति का लालच किस तरह इंसानी रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर सकता है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है ताकि मौत के सटीक कारणों और वारदातों के क्रम की पुष्टि की जा सके। जालौन के एसपी विनय सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। वर्तमान में गांव को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए पीएसी एवं भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने आरोपी पिता जयनारायण और छोटे भाई गुड्डू को हिरासत में ले लिया है और उनसे इस जघन्य हत्याकांड के हर पहलू पर गहन पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जमीन का वह कौन सा विवाद था, जिसने हंसते-खेलते परिवार को चंद मिनटों में श्मशान बना दिया
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