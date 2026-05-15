जावेद जाफरी की पत्नी के साथ 16 करोड़ की धोखाधड़ी: बिजनेसमैन गिरफ्तार और बीएमसी अधिकारी पर मामला दर्ज

मुंबई पुलिस ने अभिनेता जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा से 16 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजनेसमैन निशित पटेल को गिरफ्तार किया है और बीएमसी अधिकारी महेश पाटिल को आरोपी बनाया है।

मुंबई के ग्लैमरस जगत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है जहाँ मशहूर अभिनेता जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा के साथ करोड़ों रुपये की ठगी का मामला उजागर हुआ है। यह मामला केवल पैसों के लेन-देन का साधारण मामला नहीं है बल्कि इसमें सरकारी तंत्र की मिलीभगत और एक सोची-समझी साजिश के गहरे संकेत मिल रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और बिजनेसमैन निशित पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर महेश पाटिल को भी इस षड्यंत्र में शामिल पाया गया है और उनके खिलाफ औपचारिक रूप से मामला दर्ज किया गया है। इस घटना ने एक बार फिर समाज और सेलिब्रिटी जगत के सामने यह कड़वा सच उजागर कर दिया है कि बड़े निवेश और अधिक मुनाफे के नाम पर किस तरह लोगों को सुनियोजित जाल में फंसाया जाता है। इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए तो पता चलता है कि हबीबा की मुलाकात बीएमसी कार्यालय में महेश पाटिल से हुई थी। पाटिल ने अपने पद और सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए हबीबा को बांद्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और हाई-प्रोफाइल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट में निवेश करने से बहुत कम समय में भारी मुनाफा होगा और उन्होंने निवेश की पूरी प्रक्रिया को संचालित करने के लिए बिजनेसमैन निशित पटेल का नाम सुझाया। हबीबा ने पाटिल की बातों और उनके सरकारी पद पर भरोसा किया क्योंकि उन्हें लगा कि एक उच्च अधिकारी की सलाह गलत नहीं हो सकती। आरोपियों ने हबीबा और उनके परिवार को पूरी तरह विश्वास में लेने के लिए कई फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार किए। इन जाली कागजातों को असली बताकर उन्हें निवेश के लिए उकसाया गया और यह भरोसा दिलाया गया कि उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। इस जाल में केवल हबीबा ही नहीं बल्कि अभिनेता जावेद जाफरी और उनके रिश्तेदार नावेद जाफरी भी शामिल हुए और उन्होंने अलग-अलग चरणों में करोड़ों रुपये का निवेश किया। पुलिस की विस्तृत जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने ठगी के लिए अत्यंत जटिल और विविध तरीकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने केवल बैंक ट्रांसफर या चेक के जरिए ही पैसा नहीं लिया बल्कि नकद राशि, विदेशी मुद्रा और यहाँ तक कि अत्यधिक महंगी लग्जरी घड़ियों के रूप में भी निवेश स्वीकार किया। कुल मिलाकर करीब 16.

24 करोड़ रुपये की भारी राशि ठगी गई। जब हबीबा को यह अहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है और निवेश के नाम पर उन्हें केवल झूठे सपने दिखाए गए हैं और वास्तव में कोई प्रोजेक्ट अस्तित्व में नहीं है, तब उन्होंने तुरंत पुलिस का दरवाजा खटखटाया। शुरुआत में यह मामला खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया था, लेकिन मामले की गंभीरता, ठगी की बड़ी राशि और इसमें शामिल उच्च सरकारी अधिकारियों के नाम को देखते हुए इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच ने तकनीकी साक्ष्यों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया। वर्तमान कानूनी स्थिति की बात करें तो पुलिस ने निशित पटेल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहाँ से उन्हें 19 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस बड़े घोटाले में और कौन-कौन से सफेदपोश लोग शामिल थे और ठगी गई इस विशाल रकम का उपयोग कहाँ किया गया। क्या यह पैसा किसी अन्य अवैध गतिविधि में लगाया गया या फिर इसे विदेश भेजा गया, इसकी जांच की जा रही है। एफआईआर में निशित पटेल और महेश पाटिल के अलावा कुछ अन्य सहयोगियों के नाम भी दर्ज हैं जिनकी तलाश में पुलिस शहर के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर रही है। यह मामला इस बात की गंभीर चेतावनी देता है कि किसी भी बड़े वित्तीय निवेश से पहले दस्तावेजों की कानूनी और गहन जांच करना और केवल मौखिक आश्वासनों या जान-पहचान के आधार पर भरोसा न करना कितना आवश्यक है। क्राइम ब्रांच इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है ताकि सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाकर उन्हें सख्त सजा दिलाई जा सके





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जावेद जाफरी धोखाधड़ी मुंबई पुलिस बीएमसी निशित पटेल

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